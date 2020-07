Soldes d’été 2020 : dates, promotions… demandez le programme

Pour les soldes d'été Frandroid va se plier en quatre. Dates, dispositifs et promotions attendues, voici tout ce qu'il faut savoir sur les soldes d'été 2020.

Un peu plus tard que d’habitude, les soldes d’été vont bientôt pointer le bout de leur nez. Dès le 15 juillet prochain, les équipes de Frandroid Bons Plans se mobiliseront pour vous proposer les meilleures promotions de l’événement. Une édition que l’on espère particulièrement riches en promotions suite à la crise sanitaire qui malheureusement beaucoup touché les commerçants français. Nous serons au rendez-vous.

Quelles sont les dates des soldes d’été 2020 ?

La date des soldes est fixée par un arrêté du ministre de l’Économie. Elle devaient initialement débuter « le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l’avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois« , indique le texte. En 2020, cela aurait donc donné le 24 juin.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a toutefois obligé le gouvernement à revoir le calendrier. En 2020, la date des soldes d’été a été fixée au mercredi 15 juillet, à partir de 8h. Elles dureront 4 semaines, pour se terminer le 11 août 2020 inclus. Notez que ces dates s’appliquent à la France métropolitaine. Ce sont également elles qui font foi pour les commerçants en ligne opérant en France, peu importe leur nationalité.

Quels sont les commerçants participants ?

Contrairement au French Days, la quasi-totalité des commerçants en France participe aux soldes, qu’il s’agisse de boutiques physiques ou en ligne. Vous pourrez retrouver ci-dessous les pages dédiées chez les principaux commerçants qui nous intéressent.

Soldes été 2020 : quel est le dispositif de Frandroid ?

Comme pour chaque événement commercial d’envergure, les équipes Bons Plans se plient en quatre pour vous faire vivre l’événement au plus près. Nous mobilisons une équipe de 6 personnes avec toujours la même volonté : vous proposer des offres sélectionnées et rédigées par des humains qui profitent d’une véritable expertise.C’est grâce à cela que nous sommes en mesure de vous communiquer des bons plans de qualité, avec des produits que nous apprécions au meilleur prix et ainsi distinguer les vraies promos des fausses promos.

Au menu de cette édition été, nous vous proposerons comme à l’accoutumée des sélections d’offres par type de produits, ainsi que chez certains commerçants pour faire bon usage de vos abonnements à Fnac+ ou Cdiscount à volonté. Toutes ces sélections seront mises à jour régulièrement au fil de la semaine, il ne faut donc pas hésiter à les consulter régulièrement.

Enfin, dès 8 heures le 15 juillet, vous pourrez suivre notre direct des meilleures offres des soldes d’été 2020. Ce direct mis à jour très régulièrement dans les premiers jours des soldes sera l’endroit à privilégier pour avoir une vision générale des promotions.

Comment suivre les soldes sur Frandroid ?

Pour suivre les soldes sur Frandroid, trois options principales s’offrent à vous à partir du 15 juillet :

Dès 8h le 15 juillet, notre live avec toutes les offres des French Day en direct

Des publications régulières sur Frandroid et notre page spéciale des soldes 2020

Les réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans

À quelles promotions s’attendre ?

À l’instar de nos recommandations pour les French Days, nous vous conseillons de prêter une attention particulière aux promotions sur deux catégories de produits : les TV et les smartphones. D’abord les téléviseurs, car les gammes de 2020 des différents constructeurs sont désormais arrivées sur le marché, les séries 2019 devraient donc avoir droit à des promotions très intéressantes. C’est d’autant plus vrai que deux événements sportifs d’envergure auront lieu prochainement : l’Euro 2020… devenu Euro 2021, et les JO l’année prochaine également. D’une année sur l’autre, les téléviseurs évoluent relativement peu, les anciens modèles ne sont pas dépassés et restent donc de bons choix pour celui qui veut renouveler son matériel à moindres frais.

Pour ce qui est des smartphones, les raisons sont similaires avec notamment le renouvellement des gammes de Samsung Galaxy S, ou l’arrivée des nouveaux smartphones Xiaomi, mais on pourra en citer d’autres comme Oppo, Huawei ou Realme. Ces derniers ont réalisé de très bons produits en 2019.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les soldes ?

Si le Covid-19 a causé bien du tort aux e-commerçants durant les premières semaines de la crise, il devrait laisser les soldes se dérouler sans trop d’accrocs. Les magasins physiques ont désormais rouvert et la chaîne logistique tourne à nouveau normalement, ou presque. Vous n’avez donc a priori pas de soucis à vous faire.