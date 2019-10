60 Go is the new 30 Go. Depuis quelques jours, de nombreux opérateurs affichent des forfaits 60 Go à tarif très attractif, autour de 10 euros par mois. Mais qui de Free Mobile, RED by SFR ou NRJ Mobile propose le meilleur ? On a lu les petites et grandes lignes pour vous le dire.

C’est RED qui a dégainé le premier, puis Free Mobile et NRJ Mobile lui ont emboîté le pas. Au point que l’on se demande si finalement 60 Go pour un forfait mobile n’est pas devenu un standard. Sans doute pas pour très longtemps, mais le fait est que la guerre des prix, ou de l’enveloppe data en l’occurrence, repart de plus belle.

Les trois opérateurs (ou MVNO) proposent leurs offres autour de 10 euros, et NRJ Mobile va même encore plus loin en descendant sous la barre de 5 euros par mois. Du moins pour commencer, car si le prix d’appel est intéressant, ce n’est en fait pas nécessairement la meilleure offre du moment. Comme souvent en matière de forfaits mobiles c’est dans les détails que se niche le diable. Nous sommes allés lui rendre visite.

Free Mobile : 60 Go à 9,99 euros

Free passe à 60 Go en conservant la formule à laquelle nous avons été habitués. Il s’agit d’une offre promotionnelle à durée limitée qui se transforme automatiquement en « Forfait Free » à 19,99 euros au bout d’un an. Elle a longtemps stagné à 50 Go pour 8,99 euros par mois, elle gagne cette semaine 10 Go, pour un euro de plus jusqu’au 8 octobre. Le rapport quantité/prix a clairement évolué dans le bon sens.

Outre cette quantité de data, l’offre intègre les appels illimités en France, dans les DOM et en Europe. Il faut toutefois préciser que Mayotte n’est pas incluse et que l’Europe s’entend au sens strict, c’est-à-dire sans la Suisse et Andorre. C’est assez courant sur les forfaits sans engagement à petit prix, on ne peut donc pas vraiment leur en vouloir.

C’est sur les données en Europe qu’il faut faire attention puisque le forfait intègre 4 Go, et uniquement sur le réseau 3G. Si vous disposez effectivement d’internet en Europe, la vitesse ne sera pas au beau fixe. Vous pourrez utiliser les services de messagerie ou consulter une carte, mais vous ne ferez guère plus. Vous ne pourrez pas surfer en vacances comme vous le faites en France.

À la fin de la première année, vous passerez donc sur le plus confortable forfait Free avec 100 Go de données et même de la data illimitée pour les abonnés Freebox. L’offre est intéressante en tant que telle, mais le prix est doublée par rapport à la première année et n’est plus vraiment assimilable aux autres forfaits de ce comparatif.

NRJ Mobile : 60 Go, 4,99 euros… pendant 6 mois

Des trois offres 60 Go du moment, celle d’NRJ Mobile est la moins chère : seulement 4,99 euros par mois. Mais évidemment, il y a un loup. Ce tarif n’est valable que pendant 6 mois. Ensuite, on repasse à 16,99 euros par mois. Tout de suite moins intéressant. Offre sans engagement oblige, on peut profiter du tout petit prix pendant un semestre avant de changer de forfait. Si vous choisissez cette option, pensez à utiliser notre outil qui vous rappellera que vous arrivez à la fin de votre période promotionnelle.

C’est une solution enviable dans la mesure où c’est un forfait accompli sur le reste avec notamment les appels SMS et MMS illimités en France, en Europe (Hors Suisse et Andorre) et dans les DOM (y compris Mayotte). L’enveloppe data est réduite à 3 Go à l’étranger, mais reste sur le réseau 4G. Il est important de noter chez NRJ Mobile que le réseau 4G n’est en revanche pas des plus rapides : 100 Mb/s, l’opérateur ne propose pas de 4G+.

En cas de dépassement de l’enveloppe, de data allouée en France, le débit est réduit. En Europe, vous êtes facturé à hauteur de 0,0054 euro le Mo, c’est le tarif légal défini par l’Union européenne. Il est aussi intéressant de relever que l’illimité est un peu plus limité chez NRJ que chez les autres avec 129 destinataires différents max/mois en France métropolitaine et 99 destinataires différents vers et depuis l’UE et DOM. D’ordinaire, c’est plutôt 200 destinataires. Dans les faits, on a rarement autant d’interlocuteurs, mais c’est toujours bon de le savoir. Le double appel est en option. L’offre sera disponible jusqu’au 16 octobre.

RED : 60 Go, 12 euros par mois

Reste enfin RED. Pour rappel, la filiale sans engagement de SFR a remodelé ses offres en septembre pour proposer des formules modulables à l’envi. Jusqu’27 septembre, le forfait de base coûtait 10 euros par mois auquel il fallait ajouter 5 euros pour passer à 60 Go, et 5 euros encore pour passer à 100 Go. Depuis, l’offre à 10 euros a disparu, pour débuter désormais à 60 Go moyennant 12 euros mensuels au lieu de 15 précédemment. 3 euros de moins donc, jusqu’au 9 octobre pour le moment. Connaissant RED, il est possible que l’offre soit prolongée.

Le reste du forfait ne change pas avec 8 Go de données supplémentaires spécifiquement dédiées à l’Union européenne (Hors Suisse et Andorre) et les DOM (hors Mayotte), pour un total de 68 Go donc. Au bout de l’enveloppe de données en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

SFR impose moins de limites que ses deux concurrents et son prix est également intéressant dans la mesure où, comme toujours chez le MVNO, le prix ne change pas au bout d’un an. Le seul véritable problème de RED est de ne proposer le double appel et la messagerie vocale visuelle qu’en option, à 2 euros par mois chacun. Si l’on peut se passer de la deuxième, c’est un peu moins le cas du premier.

Et le réseau dans tout ça ?

Quand on parle de forfait mobile, il est toujours important de s’intéresser au réseau et favoriser l’opérateur avec la meilleure couverture. Le tableau ci-dessous, extrait de notre article dédié aux meilleurs réseaux mobiles, qui résume assez bien la situation.

Opérateur Population couverte Territoire couvert Orange 99 % 87 % Bouygues Telecom 99 % 83 % SFR 99 % 83 % Free Mobile 93 % 73 %

Sans grande surprise, SFR est devant Free, qui, s’il ne cesse de s’améliorer, n’arrive toujours pas à se hisser au niveau des opérateurs historiques. NRJ Mobile fonctionne avec les trois opérateurs. Par défaut, c’est généralement le réseau SFR qui est utilisé, sauf s’il n’est pas disponible chez vous. De ce cas, il vous sera attribué un opérateur disponible.

Alors on prend lequel ?

Commençons par faire les comptes sur un an : Free Mobile vous fera débourser 119,88 euros, NRJ Mobile 131,88 euros, et RED By SFR : 144 euros. Free Mobile est donc le moins cher des trois. Sur l’unique critère du prix, il vaut donc mieux opter pour ce dernier. Si vous comptez voyager en Europe, n’oubliez pas en revanche que vous serez limité à la 3G. Par ailleurs, la couverture de Free reste à ce jour la moins développée. C’est selon nous deux critères d’exclusion, mais si vous voyagez peu ou pas en Europe, et que vous vivez dans une zone bien couverte, le quatrième opérateur sera effectivement le moins cher. Vous pouvez vérifier votre couverture grâce au site monreseaumobile basé sur les données de l’ANFR.

Entre NRJ Mobile et RED, le choix un peu plus difficile. Les deux opérateurs proposent dans les grandes lignes la même chose. NRJ est certes un peu moins cher, mais deux points font toutefois pencher la balance vers RED : le prix qui ne change pas et la data dans l’UE. Plus le temps passera, moins NJR Mobile sera intéressant, la bascule se fait au bout du 15e mois d’abonnement, RED devient alors moins cher. La seconde raison est évidemment l’enveloppe 4G en Europe, vous avez tout de même 5 Go de plus chez RED. Les deux offres ne proposant pas le double appel par défaut, cela ne change rien.

And the winner is…

Verdict : RED by SFR est aujourd’hui la meilleure offre 60 Go. Elle disponible jusqu’au 9 octobre.

