Un grand écran, un Intel Core Ultra 5, 32 Go de RAM, 1 To de SSD c’est que propose ce laptop HP avec 300 € de moins aux French Days

Vous êtes à la recherche d’un ordinateur capable de suivre le rythme de vos journées studieuses ou professionnelles, tout en répondant présent face aux tâches exigeantes ? Le HP Laptop 15-fd1009nf a clairement été pensé pour vous. Habituellement au prix de 999 euros, il revient à 799 euros pendant les French Days chez Darty.

Le HP Laptop 15-fd1009nf se distingue par sa configuration robuste, adaptĂ©e aux tâches bureautiques intensives, Ă la gestion de projets, ainsi qu’Ă la crĂ©ation de contenus multimĂ©dias lĂ©gers. Son design sobre et professionnel en fait un compagnon de choix pour les environnements de travail variĂ©s. Et pendant les French Days, son prix fond avec une ristourne de pas moins de 300 euros chez Darty.

Les atouts du HP Laptop 15-fd1009nf

Un CPU Intel Core Ultra 5 125H avec 14 cœurs

32 Go de mémoire RAM en DDR5

Un SSD de 1 To

Au lieu de 999 euros, le HP Laptop 15-fd1009nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799 euros sur Darty.

Une bonne config pour le boulot

ÉquipĂ© d’un processeur Intel Core Ultra 5 125H , ce laptop offre une puissance suffisante pour gĂ©rer des applications professionnelles, des outils de gestion de projet, et des logiciels de traitement de texte ou de tableur. La mĂ©moire vive de 32 Go DDR5 garantit une expĂ©rience utilisateur fluide, mĂŞme lors de l’exĂ©cution de multiples tâches simultanĂ©ment.​

Le stockage SSD de 1 To permet un démarrage rapide du système et des applications, tout en offrant un espace conséquent pour stocker des fichiers volumineux. La connectivité est également au rendez-vous avec le Wi-Fi 6, assurant des connexions Internet rapides et stables, essentielles pour les visioconférences et le travail en ligne.​

Un grand Ă©cran pour un confort optimal

Le HP Laptop 15-fd1009nf mise sur un écran de 15,6 pouces Full HD IPS, qui offre un bon confort visuel au quotidien : les textes sont nets, les couleurs bien équilibrées, et les angles de vision larges permettent de travailler à plusieurs sans difficulté. C’est un atout certain pour les sessions de rédaction, de traitement d’image ou de visioconférence prolongée.

Avec seulement 1,59 kg sur la balance, ce PC portable joue aussi la carte de la mobilité. Il se glisse facilement dans un sac sans alourdir la charge, un vrai plus pour les étudiants entre deux amphis ou les freelances en rendez-vous client. Son châssis fin et élégant, couplé à une autonomie bien gérée, en fait un compagnon de route fiable, que ce soit pour travailler dans un café, un espace de coworking ou une bibliothèque.

Côté connectique, le HP Laptop 15-fd1009nf embarque un port USB-C, parfait pour la recharge rapide, le transfert de données ou la connexion à un écran externe. On retrouve également deux ports USB-A pour brancher souris, disque dur ou clé USB, ainsi qu’un port HDMI, indispensable pour relier le PC à un vidéoprojecteur ou un second écran, notamment en salle de cours ou en présentation client. S’ajoute une prise jack 3,5 mm pour casque ou micro, un lecteur de carte SD bienvenu pour les créateurs de contenu, et le Bluetooth 5.3, pour rester connecté sans accroc.

Afin de comparer le HP Laptop 15-fd1009nf avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables du moment.

