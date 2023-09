Les 3 smartphones recommandés par Frandroid en septembre 2023

À l'aube de la rentrée, la rédaction de Frandroid vous dévoile le top 3 des smartphones testés par nos soins et que nous vous recommandons. C'est l'heure de l'atelier pliage.

Si le mois de septembre est synonyme de rentrée pour beaucoup, le marché de la téléphonie ne prend pas de vacances. Frandroid s’échine à tester les meilleurs smartphones disponibles pour vous livrer un avis clair et précis de chaque produit. Ce mois-ci, ce sont les deux smartphones pliants Samsung qui sont mis à l’honneur ainsi qu’un téléphone haut de gamme de Motorola. C’est aussi un bon moyen d’attendre l’annonce des prochains iPhone 15, dont la date de présentation a été dévoilée par Apple.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Le format de poche

La gamme Flip de chez Samsung est davantage orientée lifestyle avec la fermeture à clapet. Le Samsung Galaxy Z Flip 5 se veut toujours aussi raffiné avec notamment une nouvelle charnière qui permet de clore complètement le smartphone pliable. Comme pour les précédents modèles, les finitions sont excellentes. Vous trouverez un écran extérieur un peu plus grand de 3,4 pouces, mais dont les fonctions logicielles sont encore limitées par Samsung. La partie interne est toujours un régal pour les yeux avec une belle luminosité. Les performances sont aussi au rendez-vous grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 2. Les deux seuls regrets sont l’absence d’un téléobjectif pour la photo et l’autonomie toujours un peu décevante à cause du format. Notre test du Samsung Galaxy Z Flip 5 est disponible pour en apprendre plus.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Le smartphone pliant de la démesure

L’autre philosophie de pliage sur le catalogue des smartphones Samsung est incarnée par le Galaxy Z Fold 5. Ici aussi la fermeture a été complètement repensée pour permettre au téléphone de se fermer complètement, sans espace. Si l’étanchéité est présente, le Z Fold 5 ne possède toujours pas de résistance à la poussière. Comme toujours, les deux écrans, externe et interne, sont de petits bijoux avec une excellente luminosité et une colorimétrie fidèle. Au niveau de la puissance, c’est un véritable bolide capable de faire tourner les logiciels les plus exigeants sans effort. Seule l’autonomie du téléphone est moins performante avec une journée au compteur. Le vrai point faible du téléphone est son prix exorbitant, affiché à 1 899 euros. Si vous êtes intrigués, lisez notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5.

Motorola Edge 40 Pro Le smartphone haut de gamme classique

Si sur le terrain du pliable, Motorola a pu concurrencer Samsung, ce n’est pas encore le cas des meilleurs smartphones haut de gamme. Avec le Motorola Edge 40 Pro, le constructeur livre une copie presque trop propre pour se faire une place dans le gratin. La construction est bonne même si pour du haut de gamme, on aurait aimé autre chose que du plastique. La certification IP 68 et le Corning Gorilla Glass sont présents. L’écran propose de jolies couleurs et une belle luminosité avec 165 Hz, mais est limité à 120 Hz en mode adaptatif. La puce Snapdragon 8 Gen 2 offre de belles performances. Surtout, l’autonomie d’une journée et demie, couplée à une charge très rapide sont de vrais atouts. Il reste tout de même la photo qui, sans être extraordinaire, fait le travail et vous avez sous la main un smartphone haut de gamme classique. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test du Motorola Edge 40 Pro.

