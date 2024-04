Notre top 3 des smartphones testés à ne pas manquer en avril 2024

Après le MWC 2024, le marché du smartphone a pris un nouvel élan avec la sortie de modèles attractifs. La rédaction de Frandroid, comme à son habitude, a essayé plusieurs références. Voici les trois smartphones que nous avons testés ce mois-ci et qui méritent votre attention.

Le début d’année 2024 a été mouvementé en termes de sorties de smartphones. Le célèbre salon du MWC a permis pour certains constructeurs de dévoiler leurs modèles pour les marchés européens. C’est une nouvelle flopée de téléphones qui ont fait leur apparition dans l’Hexagone et que la rédaction de Frandroid a pu tester. S’il ne s’agit pas des meilleurs smartphones de 2024, vous avez quelques références très intéressantes. Pour cette fournée du mois d’avril, nous avons décidé de retenir le Xiaomi 14, le Nothing Phone 2a et le Xiaomi Poco X6 Pro. Un appareil haut de gamme, un excellent rapport qualité/prix et un smartphone pensé pour le gaming.

Xiaomi 14 Le smartphone haut de gamme Xiaomi

La nouvelle gamme de chez Xiaomi a encore une fois pour ambition de tenir tête à Apple et Samsung. Avec le Xiaomi 14, la marque chinoise livre un smartphone haut de gamme complet et à la hauteur des espérances. Cela passe d’abord par la prise en main que nous avons particulièrement apprécié, grâce à un design réduit et des finitions de grande qualité. De manière générale, c’est l’ensemble de l’expérience utilisateur sur le téléphone qui est à saluer, que ce soit son écran tactile ou même la puissance interne assurée par le processeur Snapdragon 8 Gen 3. Chez Frandroid, nous avons surtout apprécié la partie photo du Xiaomi 14 qui offre de belles prestations quelles que soient les situations qui vous sont imposées. Il s’agit selon nous de l’un des meilleurs smartphones pour la photo en 2024. Avec un prix de départ à 990 euros, le téléphone confirme son statut de produit haut de gamme, même si l’on regrette les 4 petites années de mises à jour Android assurées. Le test du Xiaomi 14 est disponible sur Frandroid pour en apprendre plus.

Nothing Phone (2a) Un investissement sûr

La marque Nothing est encore fraîche sur le marché des constructeurs, mais son envie de faire bouger les lignes sur Android reste intacte. Avec ce Phone 2a, l’entreprise vise un public à la recherche du meilleur rapport qualité/prix. Pour ce faire, le smartphone conserve le design attractif des appareils Nothing au prix de la qualité des matériaux. Nous avons surtout remarqué son bel écran Amoled de 6,7 pouces qui à l’usage offre un très large panel de couleurs et l’une des meilleures expériences à ce tarif. Parmi les bons points de notre test, la partie logicielle du smartphone Nothing est aussi à retenir grâce à un large panel de personnalisations. Enfin, dans le volet de la puissance, le modèle est difficile à prendre en défaut, même si nous aurions aimé que l’autonomie en veille soit un peu moins énergivore. Pour un smartphone à moins de 400 euros, le Nothing Phone 2a reste l’une des meilleures références que nous ayons testé.

Xiaomi Poco X6 Pro Le gaming avant tout

Si Xiaomi a autant de succès, la marque le doit aussi à son catalogue aussi vaste que complet. Avec le Poco X6 Pro, la firme chinoise livre un smartphone gaming accessible. Pour réussir son pari, c’est un processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui est mis en place au sein de ce modèle. La puce haut de gamme n’a jamais été mise en défaut lors de notre test, que ce soit sur Genshin Impact ou Fortnite. Afin de confirmer ses bonnes dispositions en gaming, nous avons aussi mis à l’épreuve l’écran tactile qui offre une luminosité plaisante ainsi qu’une bonne réactivité. En termes de design, nous apprécions la version en cuir végan jaune qui donne au téléphone une réelle personnalité. Par contre, la qualité photo n’est clairement pas le point fort du smartphone. Les clichés sont tout juste acceptables et vous n’aurez aucune difficulté à trouver des modèles qui réussissent à faire mieux que le Poco X6 Pro. En revanche, ceux qui cherchent un excellent téléphone pour jouer peuvent consulter notre test du Xiaomi Poco X6 Pro.

