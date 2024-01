L'équipe Frandroid vous souhaite une belle et heureuse année 2024 qui s'annonce des plus mouvementées pour le secteur des nouvelles technologies. Petite projection sur ce qui nous attend.

Bonne année 2024 à toutes et tous ! Toute la rédaction de Frandroid vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé ! On espère de tout cœur vous retrouver quotidiennement sur notre site pour suivre la passionnante actualité des nouvelles technologies qui continuera de battre son plein pendant les 366 prochains jours (oui, 2024 est une année bissextile).

Une année 2024 qui commence fort

En effet, côté tech, l’année commencera sur les chapeaux de roues avec l’énorme salon du CES 2024 à Las Vegas qui démarre dans quelques jours (ouverture officielle le 9 janvier). De quoi donner le ton pour toutes les tendances qui naîtront ou s’amplifieront durant l’année. Dans la foulée, presque sans temps mort, c’est Samsung qui sera attendu au tournant pour la présentation de ses Galaxy S24 qui auront à cœur de devenir les nouveaux mètres étalons du marché des smartphones.

Notez d’ailleurs que le secteur des téléphones portables devrait enfin reprendre des couleurs en 2024. Or, sachez aussi que Samsung devrait, en parallèle, mettre un coup de projecteur sur un marché qui prend de l’ampleur : les bagues connectées. Le géant coréen préparerait en effet une Galaxy Ring qui pourrait attirer tous les regards.

De quoi faire de l’année 2024 un tournant pour les bagues connectées ? La question mérite d’être posée, mais elle ne doit pas éclipser deux autres sujets phares : le boom de l’intelligence artificielle et les mesures ambitieuses de l’Union européenne.

L’IA à toutes les sauces

Il semble impossible de pouvoir passer à côté de la tendance majeure des derniers mois dans le milieu de la tech : l’intelligence artificielle générative. De ChatGPT à Google Bard en passant par le nouveau Bing, les acteurs du secteur promettent monts et merveilles. L’IA est partie pour transformer profondément nos habitudes, dans la vie professionnelle et personnelle. L’année 2024 devrait, plus que jamais, être marquée par ces évolutions.

Le grand public se met doucement, mais sûrement, à parler de LLM (large language model), à découvrir les possibilités des agents conversationnels très puissants et à se familiariser avec les images générées par IA (ex. : avec Midjourney).

Les questions d’éthique qui se posent déjà devraient prendre plus de place dans le débat public à mesure que l’on continuera de découvrir tout le potentiel de ces intelligences artificielles, synonyme de progrès pour certains, de menace pour d’autres. C’est précisément ce genre de problématique que l’on a retrouvé au cœur de l’affaire rocambolesque entre OpenAI et Sam Altman.

L’Union européenne en force

Les iPhone 15 d’Apple se sont mis à l’USB-C dès 2023 pour être conformes à la nouvelle réglementation de l’Union européenne. Toutefois, c’est à l’automne 2024 que cette connectique deviendra officiellement le seul port de charge filaire autorisé pour pléthore d’appareils électroniques vendus au sein de l’UE. L’objectif affiché étant de réduire, à terme, la quantité de déchets liés aux produits technologiques.

En 2024, on retrouvera d’autres mesures importantes de l’Union européenne, bien décidée à ne pas laisser les géants de la tech dicter leur loi. Vient ainsi le Digital Market Act (DMA) qui a pour but de mettre fin à plusieurs pratiques jugées anticoncurrentielles. Ainsi, à partir du 6 mars 2024, les entreprises considérées comme des gatekeepers (contrôleurs d’accès) — parmi lesquelles on trouve évidemment Google, Apple, Microsoft, Amazon ou Meta — devront se plier à plusieurs règles.

Le DMA imposera notamment aux géants de la tech de rendre faciles le désabonnement à un service et la désinstallation d’une application préinstallée sur un PC, un smartphone ou une tablette. Il est aussi question d’autoriser « les vendeurs à promouvoir leurs offres et à conclure des contrats avec leurs clients en dehors des plateformes », tout en interdisant d’imposer « aux développeurs d’application certains services annexes (système de paiement par exemple) ».

Concrètement, cela veut dire que vous devriez pouvoir désinstaller Gmail ou Chrome d’un smartphone Android ou vous débarrasser de Microsoft Edge sur votre ordinateur. La firme la plus touchée reste cependant Apple qui ne pourra plus fermer son écosystème comme il l’a toujours fait. Sur iOS, par exemple, il deviendra possible d’acheter et de télécharger une application depuis un service concurrent de l’App Store. Une ouverture qu’Apple n’aurait jamais initiée de son propre chef.

Notez aussi que le DMA va forcer les géants de la tech à « rendre interopérables les fonctionnalités de base de leurs services de messagerie instantanée (Whatsapp, Facebook Messenger…) avec leurs concurrents plus modestes ». Là, c’est Meta qui est surtout dans le collimateur des législateurs.

En tout, c’est une vingtaine de nouvelles règles de ce genre qui seront appliquées. Toute entreprise non conforme sera sanctionnée d’une amende.

La voiture électrique dans tous ses états

2024 s’annonce comme une année particulièrement intéressante pour la voiture électrique. Ce sera l’année des voitures électriques européennes à moins de 25 000 euros, avec la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3 ainsi que la Volkswagen ID.2. Mais ce n’est pas tout, on devrait voir arriver la nouvelle Tesla Model Y restylée. Et peut-être la future Tesla Model 2 à 25 000 dollars ?

De quoi permettre au géant américain de mieux distancer BYD, son plus grand concurrent ? Rien n’est moins sûr, car le géant chinois affute ses armes, avec une dizaine de modèles qui seront commercialisés en Europe (dont en France) dans les mois à venir.

La menace pourrait aussi venir de constructeurs asiatiques plus petits, mais encore plus innovants, à l’image de Zeekr (la 001, la fameuse voiture aux 1000 km d’autonomie), mais aussi… de Xiaomi avec sa SU7 et Huawei avec ses nombreux partenariats ! Des voitures électriques déjà présentes en Chine, et qui pourraient bien arriver en Europe en 2024.

L’année de la Switch 2 ?

Côté jeu vidéo, 2024 devrait enfin marquer l’année du changement chez Nintendo après plusieurs années de rumeurs. Les ventes de Switch commencent à ralentir et le constructeur semble bien décidé à lancer une nouvelle console de jeu. On imagine pour le moment une Nintendo Switch 2, toujours en partenariat avec Nvidia, mais le constructeur a aussi l’habitude de nous surprendre.

Ce n’est pas tout, l’année devrait être assez riche en changement. Sony devrait en effet annoncer et lancer une PlayStation 5 Pro d’après les rumeurs. De son côté, Microsoft devrait commencer à intégrer concrètement Activision Blizzard dans son écosystème Xbox, notamment en proposant des jeux dans le Xbox Game Pass.

Et bonne année !

Pour toutes ces choses-là, nous savons déjà que l’année 2024 sera mouvementée du côté de la tech. C’est pourquoi, en plus de vous renouveler nos meilleurs vœux, nous vous donnons aussi rendez-vous sur Frandroid pour suivre tout cela avec attention.