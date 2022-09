Apple Watch Series 8 Pro : du sport extreme, des bracelets et des nouveaux rendus

Les rumeurs autour de l'Apple Watch Series 8 Pro se multiplient. On en sait plus sur ses caractéristiques et ses bracelets.

L’événement Apple de septembre approche et les dernières rumeurs ne s’intéressent plus à l’iPhone 14 dont on sait tout ou presque. À la place, elles se concentrent sur la prochaine Apple Watch Series 8 et plus précisément le nouveau modèle Pro.

Hier, lundi 5 septembre, on pouvait déjà se mettre quelques images sous la dent. Les fuites continuent avec de rendus CAD et des indiscrétions du journaliste Mark Gurman de Bloomberg.

C’est le site 91Mobiles qui dévoile ces plans en 3D censés représenter ce qu’Apple demande en production en usine. On y découvre des images conformes aux précédentes fuites avec un très large écran, et un bouton sur le côté assez proéminent.

Avec une taille de 49 mm, l’Apple Watch Pro ne sera pas adaptée à tous les poignets.

Comme d’autres images l’avaient révélé, ces rendus montrent un 3e bouton sur le côté gauche qui serait un bouton programmable pour certains exercices.

Le journaliste Mark Gurman a également confirmé la validité de ces rendus 3D, en notant toutefois quelques éléments qui ne sont pas montrés dans les rendus CAD.

D’une part, il y aurait une large gamme de nouveaux bracelets pensés pour accompagner la montre dans les sports extrêmes. D’autre part, Apple aurait également prévu des cadrans logiciels beaucoup plus denses en informations, toujours pour viser un public sportif.

This isn’t covered in the CAD drawings, but the new set of bands for the Apple Watch Pro is going to be pretty wide ranging and play into the extreme sports theme. There will also be some pretty info dense faces for fitness metrics. https://t.co/jSD0KZGe1b

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2022