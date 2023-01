iPhone 14 : la détection d’accidents encombre inutilement les services d’urgences

Une des nouveautés de l'iPhone 14 est la détection d'accident, permettant d'alerter automatiquement les secours. Cependant, la fonctionnalité manque de précision : au Japon, plus d'une centaine de faux appels ont été déclenchés, ce qui pourrait empêcher les urgences d'intervenir sur de vrais accidents.

L’iPhone 14 peut détecter les collisions et contacter les services d’urgence si l’utilisateur ne réagit pas. Une fonction qui peut réellement sauver des vies et disponible sur les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2e génération) ainsi que sur l’Apple Watch Ultra. Pour autant, les histoires de faux positifs se multiplient, comme le rapporte 9to5Mac.

Les pompiers des Alpes de Kita ont reçu 134 faux appels en un mois

Le média anglophone écrit que « les pompiers des Alpes de Kita, à Nagano au Japon, ont déclaré avoir reçu 134 faux appels entre le 16 décembre et le 23 janvier ». Des faux positifs principalement dus au système de détection d’accident de l’iPhone 14.

Le système se déclenche chez les skieurs qui descendent les pistes. Sur cette période, les services d’urgence japonais ont reçu 919 appels et la centaine liée aux iPhone représente plus d’un dixième de la charge de travail. Lorsque la fonction s’enclenche, un compte à rebours et une sirène démarrent pour informer l’utilisateur et lui laisser la possibilité de la désactiver. Dans le cas contraire, l’appel automatique aux secours se lance. Lors de certaines activités physiques, notamment de glisse, il peut arriver que l’utilisateur n’entende pas la sirène et ne puisse donc pas la désactiver.

Des cas qui se multiplient partout dans le monde

Ce n’est pas la première histoire de faux positifs relayée dans les médias. Les secours des pistes du Colorado se retrouvent débordés par les appels automatiques des iPhone 14. Un YouTubeur avait testé la détection des accidents et avait démontré que le système était trop sensible. Autre problème constaté : les montagnes russes causent aussi des problèmes. Leur comportement, alliant vitesse, accélération ou arrêts brutaux, ressemble à celui d’une voiture dans un accident, ce qui trompe l’iPhone.

Le souci, c’est que les secours ont l’obligation d’intervenir : dans le doute, ils ne peuvent pas ignorer les appels reçus qui peuvent effectivement être causés par de vrais accidents. Plusieurs autres histoires racontent comment ce système de détection a permis de sauver des vies. Cependant, le temps et les ressources engagées pour secourir des personnes qui vont très bien peut aggraver de réels accidents.

Selon le média anglophone, Apple serait en contact avec différents services d’urgence locaux afin d’examiner les soucis et de les régler. La dernière version d’iOS, iOS 16.2 a été déployée fin décembre et ajoutait des « optimisations de la détection de collision sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro ».

