Asus TUF Gaming 2023 : le rapport qualité-prix sur PC portable a encore de beaux jours devant lui

La gamme spécialisée sur les PC portables relativement bon marché vient de se renouveler avec les nouvelles puces. Intel Core de 13e génération, Nvidia RTX 4000 et AMD Ryzen sont au programme.

Asus renouvèle toutes ses gammes gaming de PC portable. Après les ROG Strix, voici les TUF.

TUF A16 Advantage Edition

On commence par une édition spéciale, l’Asus TUF A16 Advantage Edition conçu entièrement par AMD. On retrouve un AMD Ryzen 9 Zen 4 ainsi qu’une carte graphique AMD Radeon RDNA 3. Le système est servi par de la RAM DDR5 4800 MHz (jusqu’à 32 Go) et un stockage PCIe Gen 4 jusqu’à 2 To. La batterie de 90 Wh est alimentée par un bloc de charge de 280 W fourni et peut aussi profiter de la charge via USB-C en 100 W.

Son écran 16 pouces (FHD+ ou QHD+) affiche dans sa meilleure configuration 240 Hz au compteur et 165 Hz en FHD+. Il est bien sur compatible FreeSync pour éviter le tearing. Le format 16:10 apportera un peu plus d’immersion et un peu plus de confort pour les travailleurs. On note aussi un revêtement en finition aluminium qui ne doit pas être désagréable au toucher.

Au niveau connectivité, petit évènement puisqu’un port USB 4 s’invite sur le côté gauche du PC aux côtés d’un USB-C (3,2 Gen 2, FreeSync, 100W PD) et d’un USB-A (USB 3.2 Gen 1), ainsi qu’un port HDMI 2.1. À droite, se trouvent un USB type A (3,2 Gen 1) et une encoche de sécurité Kensington.

TUF A15 et A17

Avec les TUF A15 et A17, Asus passe à une configuration hybride avec AMD aux manettes pour le CPU (Ryzen 9) et Nvidia pour la partie GPU (RTX 4000). La RAM et le stockage comme la majorité de la fiche technique sont globalement inchangés.

Le point différenciant est à trouver du côté de l’écran ne serait-ce que pour la taille de dalle qui passe à 15 ou 17 pouces. Le FreeSync est évidemment remplacé par Nvidia G-Sync. En 15 pouces, l’écran peut monter jusqu’à 165 Hz en QHD. En 17 pouces, le plafond est à 240 Hz QHD. Autre petite différence : la charge passe à 240 W sur l’adaptateur.

TUF F15 et F17

Si vous voyez un F dans le titre, c’est qu’Asus s’est fourni ce coup-ci du côté d’Intel. Sans surprise, vous trouverez des Intel Core i9 de 13e génération ainsi que des cartes Nvidia RTX 4000.

Pour le reste, par rapport au TUF A15 et A17, l’USB 4 est troqué contre un Thunderbolt 4. Les écrans changent quelque peu aussi. Voici les différentes configurations :

15 pouces : QHD IPS, 165 Hz, 100 % DCI-P3, 300 cd/m², 3 ms ; FHD vIPS, 144 Hz, 100 % sRGB, 250 cd/m², 25 ms.

17 pouces : QHD IPS, 240 Hz, 100 % DCI-P3, 300 cd/m², 3 ms ; FHD vIPS, 144 Hz, 45 % NTSC, 250 cd/m², 25 ms.



Prix des Asus TUF 2023

Voici le prix des Asus TUF 2023. Il seront tous disponibles à partir du 1er trimestre 2023.

L’Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617) sera disponible à partir de 1 699 euros TTC ;

L’Asus TUF Gaming A15 (FA507) sera disponible à partir de 1 499 euros TTC ;

L’Asus TUF Gaming A17 (FA707) sera disponible à partir de 1 599 euros TTC ;

L’Asus TUF Gaming F15 (FX507) sera disponible à partir de 1 599 euros TTC ;

L’Asus TUF Gaming F17 (FX707) sera disponible à partir de 1 799 euros TTC.

