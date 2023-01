Asus Zenbook Pro 2023 : la démesure à tous les étages

Asus dévoile deux nouveaux Asus Zenbook Pro, leur PC portable ultra fin les plus avancés.

Après les PC Gaming ROG Strix et autres ROG Zephyrus, c’est au tour des Asus Zenbook Pro de prendre un coup de jeune. Pour rappel, il s’agit de la gamme Pro d’Asus très orienté performances et finesse de design.

La crème de la crème

Le premier qui nous intéresse s’appelle Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ). Il donne bien sûr dans la démesure. Avec un TDP de 155W, il intègre un CPU Intel Core i9-13905H de 13e génération donc et une GeForce RTX 4000. Il lui est possible de monter jusqu’à 32 Go LPDDR5X et jusqu’à 2 To de stockage en PCIe 4.0 x 4 SSD. Le tout dans un châssis de 16,9 mm refroidit grâce à un composé de métal liquide et une chambre à vapeur.

L’écran tactile n’est pas en reste et c’est sans doute son principal argument commercial. Il s’agit d’une dalle Oled de 16 pouces en 16:10 dotés d’une définition 3,2K et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. La norme HDR est là pour compléter une fiche technique qui fait plaisir.

Parmi les autres éléments notables, signalons la présence d’un écran auto-inclinable, de quoi assurer un meilleur angle de frapper et refroidir un peu mieux le système. Ajoutons que ce clavier bénéficie d’un système d’éclairage intelligent White RGB. Un large pavé tactile fait office de souris et intègre un pavé numérique également. Pour terminer le tour du propriétaire, citons la présence de six haut-parleurs travaillés par Harman Kardon, quatre microphones et une batterie de 96 Wh. Deux ports Thunderbolt 4 (40 Gb/s) et un port HDMI 2.1 assurent la connectique.

Portable, mais performant

Continuons avec l’Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404). Comme son nom l’indique, il mise pour sa part sur un form factor plus petit et passe à 1,65 kg pour 1,8 cm d’épaisseur.

L’écran perd un tout petit peu en définition, mais reste très alléchant sur le papier puisqu’il s’agit d’une dalle 14,5 pouces en 16:10 avec une définition 2,8K et un rafraichissement de 120 Hz. La configuration baisse un tout petit peu de régime et passe sur un Intel Core i9-13900H de 13e génération et une Nvidia GeForce RTX 3050, 32 Go de RAM et 1 To de stockage. La batterie passe à 70 Wh.

Prix et disponibilités

L’Asus Zenbook Pro 16X OLED sera disponible au cours du 3e trimestre 2023 à partir de 4999 euros. L’Asus Zenbook Pro 14 OLED sera disponible à partir du 2e trimestre au prix de 2999 euros.

