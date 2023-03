Volkswagen nous donne un avant-goût de son futur OS révolutionnaire en attendant le bouquet final

Audi s'apprête à intégrer une toute nouvelle boutique d'applications accessible directement via l'écran tactile de ses voitures. Il sera possible de profiter de divers services tels que Spotify, TikTok ou encore The Weather Channel pour la météo mais aussi Google Home Assistant pour la domotique. Cela sera également disponible sur les autres voitures du groupe Volkswagen à terme. Un premier aperçu de son futur VW.OS sous Android Automotive.

Aujourd’hui, les voitures deviennent de véritables smartphones sur roues, en s’équipant d’écrans de plus en plus présents, en en proposant toujours plus de fonctionnalités. Une tendance débutée avec Tesla sur sa Model S, qui était dès ses débuts compatible avec des applications tierces telles que Spotify ou Google Maps. De plus en plus de marques suivent aujourd’hui cette mode, comme Renault qui intègre désormais Waze dans sa Mégane E-Tech.

Pour toutes les voitures du groupe Volkswagen

Ce sera également bientôt le cas de Porsche, qui s’apprête à passer sous Android, permettant ainsi aux propriétaires de profiter de diverses applications de Google. Mais ce n’est pas tout, alors que le groupe Volkswagen veut désormais aller encore plus loin. Dans un communiqué, l’entreprise basée à Wolfsburg annonce que l’éditeur de logiciel Cariad intégré au groupe allemand va proposer une nouvelle fonctionnalité dans ses voitures.

En effet, il sera bientôt possible de profiter d’un catalogue d’applications tierces dans les véhicules de la firme allemande, et notamment chez Audi, Porsche et bien sûr Volkswagen. C’est la marque aux quatre anneaux qui ouvrira le bal, comme elle le confirme dans un autre communiqué. Une fonctionnalité qui sera accessible dès cet été, tandis que la date précise n’a pas encore été officialisée.

Mais attention, car tous les modèles ne seront pas compatibles avec ce nouveau catalogue. En effet, ce sera d’abord le cas des Audi A4, A5, Q5, A6, A7 et A8, ainsi que des Q8 e-tron et e-tron GT électriques. Plus tard, d’autres véhicules de la gamme seront également concernés, sans qu’Audi ne donne plus de détails pour l’instant. Cette solution est développée par Cariad, en partenariat avec Harman, une société appartenant au groupe Samsung.

Ainsi, il sera possible de télécharger diverses applications directement depuis l’écran tactile de sa voiture, sans avoir à passer par son smartphone. Celles-ci seront accessibles dans le véhicule, via le système d’info-divertissement MIB3, qui est le dernier en date proposé sur les véhicules de la marque. Celle-ci fait actuellement parler d’elle alors qu’elle vient de perdre un procès l’opposant à son rival chinois Nio.

De nombreuses applications

Comme l’explique Audi, un module de la taille d’une clé USB est intégré dans la voiture, chargé avec un système d’exploitation open-source (a priori sous ANdroid AUtomotive) permettant ainsi d’accéder à ces applications. Si le communiqué ne donne pas de détails, on suppose que seuls les véhicules sortant d’usine à partir de cet été en seront équipés. Reste à savoir s’il sera possible de se rendre en concession pour mettre à niveau son véhicule si vous en possédez déjà un.

Au total, ce sont donc plusieurs dizaines d’applications qui pourront être téléchargées par les propriétaires d’Audi puis de Porsche et de Volkswagen. Parmi elles, citons notamment Spotify, Amazon Music ou encore Tune in en ce qui concerne la musique, ainsi que l’application de visioconférence Webex by Cisco ou encore The Weather Channel pour la météo et Parkwhiz pour le stationnement.

Il sera également possible de regarder des vidéos sur TikTok, même si l’on espère que cette fonctionnalité ne sera pas autorisée lorsque la voiture est en circulation. Ainsi, Audi suit la voie de Mercedes, qui va également rendre cette application accessible dans sa future Classe E, dont l’intérieur vient d’être officialisé. Audi précise également que ses véhicules continueront d’être compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto.

Espérons désormais que ce système fonctionne correctement, alors que le groupe a été contraint de reporter le lancement de plusieurs modèles Audi, Bentley et Porsche l’an dernier. En cause, des soucis logiciels liés à sa filiale Cariad. L’entreprise allemande plancherait également sur une fonctionnalité permettant de profiter de la conduite autonome sous forme d’abonnement. Un service qui serait similaire à ce que propose déjà Mercedes pour ses roues arrière directrices et BMW pour les sièges chauffants.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.