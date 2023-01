BMW i5 : la berline routière électrique « officialisée », mais ne soyez pas curieux

Après des mois de rumeurs, BMW confirme que la nouvelle voiture électrique i5 sera officiellement lancée d'ici à la fin de l'année. Suivie par des versions thermique et hybrides et déclinée en break, elle devrait s'équiper de la conduite autonome de niveau 3.

Comme tous les constructeurs, BMW n’aura pas d’autre choix que de se conformer à la volonté de l’Union Européenne et de ne plus vendre que des modèles électriques à partir de 2035. Heureusement, la firme possède déjà une gamme bien fournie, avec ses i4, iX, iX1, iX3 ainsi que la i7. Mais elle ne compte pas se reposer sur ses lauriers, alors qu’elle prévoit le lancement d’un autre véhicule, déjà très attendu.

Arrivée en fin d’année

Il s’agit de la future BMW i5, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois déjà. Mais si jusqu’alors, rien n’avait encore été confirmé par BMW, voilà que la firme allemande commence sa campagne de teasing. Dans un communiqué détaillant le bilan des ventes de l’année passée et annonçant ses objectifs pour 2023, le constructeur officialise le lancement de la berline.

Celui-ci explique en effet que « plus tard cette année, le groupe BMW élargira sa gamme électrique avec la BMW i5« . Voilà qui a le mérite d’être clair et qui confirme donc les dires du site allemand Autozeitung. Mais pour l’heure, l’entreprise bavaroise ne veut pas encore trop en dire sur cette nouvelle venue, qui se déclinera en plusieurs versions.

En effet, outre la berline classique, une version break serait également au programme. Un vrai atout qui lui permettra de se distinguer sur le marché, alors que le segment des breaks électriques est encore peu développé. Les clients doivent en effet faire leur choix entre deux véhicules radicalement opposés, à savoir la Porsche Taycan Sport Turismo et la MG 5. Remplaçant l’actuelle Série 5, qui s’apprête donc à tirer sa révérence, cette i5 ne reposera pas sur la plateforme Neue Klasse.

Celle-ci, annoncée par le concept BMW i Vision Dee au CES de Las Vegas sera en effet inaugurée en 2025 par la future Série 3 et sera uniquement dédiée aux véhicules électriques. Or, il se murmure que la prochaine i5 se déclinera également en versions thermiques et hybrides rechargeable, comme l’explique le site Automobile Propre. Celles-ci arriveront toutefois un peu plus tard dans le catalogue, puisque BMW veut avant tout mettre l’accent sur les variantes 100 % électriques.

Une autonomie généreuse

En effet, dans son communiqué, l’entreprise annonce que son objectif pour 2023 est que 15 % des ventes totales proviennent de véhicules entièrement électriques. Autant dire que BMW mise gros sur sa future i5, qui n’a pas encore révélé ses caractéristiques techniques. Néanmoins, les rumeurs évoquent une puissance d’environ 213 kW (environ 290 chevaux) pour la version d’entrée de gamme, équipée d’un seul moteur envoyant toute la cavalerie vers les roues arrière.

Dotée d’un système 400 volts, la berline électrique devrait embarquer une batterie allant de 80 à 101,7 kWh, lui permettant de dépasser la barre des 600 kilomètres selon le cycle WLTP. Cela ne devrait pas aller plus loin, alors qu’un porte-parole de BMW affirmait ne pas vouloir viser les 1 000 kilomètres d’autonomie. Cela impliquerait en effet une trop grosse batterie, qui augmenterait alors le poids et la consommation des véhicules, mais aussi les prix.

La firme mise plutôt sur la recharge, en attendant l’essor des batteries solides, qui permettront de parcourir de plus grandes distances grâce à une densité d’électricité stockée plus importante. En attendant, BMW implantera de nouvelles batteries fournies par CATL dans ses véhicules reposant sur sa plateforme Neue Klasse. Celles-ci seront sans doute fabriquées en Europe, alors que l’entreprise vient d’y ouvrir sa première usine.

Toujours selon le média allemand, la future BMW i5 devrait être dotée de la conduite autonome de niveau 3. Ainsi, elle rivalisera avec la Mercedes EQS, la seule voiture avec la Classe S à être homologuée avec cette fonctionnalité, qui peut être utilisée sur les routes européennes depuis l’été dernier.

