Le patron du plus grand concurrent de Tesla nous explique à quel point BYD est différent de Tesla

Souvent décrit comme le Tesla chinois, BYD, devenu numéro 1 de la voiture électrique devant la firme d'Elon Musk, ne veut plus être constamment comparé à son rival américain. C'est ce qu'explique son patron, qui estime que les deux constructeurs n'ont en fait rien à voir.

Il y a quelques années encore, Tesla dominait le marché de la voiture électrique, sans avoir de réelle concurrence. Et pour cause, la firme était la presque la seule marque à ne vendre que des autos zéro-émission (à l’échappement), et rencontrait un franc succès auprès des clients.

Une rivalité injustifiée

Si l’entreprise était encore le leader dans son domaine au cours de l’année 2023, elle n’est désormais plus seule. Elle doit en effet faire face à l’arrivée des constructeurs chinois, comme l’avaient prédit les spécialistes. Et l’un d’eux pose particulièrement problème. Il s’agit de BYD, devenu le numéro 1 mondial de l’électrique dans le monde au cours du quatrième trimestre 2023. Il dépasse la firme d’Elon Musk ainsi que Volkswagen, sur la 3ème marche du podium.

Forcément, tout le monde ne cesse de comparer le géant chinois, qui a fait sensation au salon de Genève avec son Yangwang U8, et son concurrent américain. Les deux sont au coude à coude et possèdent en apparence de nombreuses similitudes. À tel point que BYD est souvent qualifié de « Tesla chinois ». Et ce surnom ne plaît pas du tout aux dirigeants de la firme basée à Shenzhen, bien au contraire. Et ils aimeraient que cela cesse.

C’est ce qu’explique le patron de BYD en Europe, Michael Shu, récemment interviewé par le site Automotive News Europe lors du salon de Genève. Sans dénigrer son rival américain, dont la Model Y fut la voiture la plus vendue dans le monde l’an dernier, il met l’accent sur plusieurs différences entre les deux. Pour lui, les deux entreprises sont en réalité « deux animaux très différents« , qui n’ont pas grand-chose à voir, si ce n’est qu’elles produisent des voitures électriques.

L’homme d’affaires indique que « BYD possède un vaste portefeuille de marques et de technologies – y compris nos hybrides rechargeables de pointe – alors que Tesla propose des voitures électriques avec une seule marque« . Il faut se rappeler que la firme d’Elon Musk ne vend que des voitures 100 % électriques. Et qu’elle ne commercialise que quatre modèles grand public à l’heure actuelle, tandis que le Cybertruck n’est pas encore vendu chez nous et ne le sera peut-être jamais.

Des concurrents sérieux

Cependant, il est tout de même vrai que les deux constructeurs sont au coude à coude dans la compétition à celui qui vendra le plus de voitures électriques dans le monde. Car si Tesla a été en tête l’an dernier, ce n’a pas été le cas au cours du 4ème trimestre 2023, même si Tesla reste leader sur l’année entière. D’autant plus que la firme doit faire face à un acte de sabotage dans son usine de Berlin, qui aura un impact direct sur ses chiffres de vente. Et pour cause, la Gigafactory allemande produit la Model Y, qui représente une grosse partie des immatriculations de la marque.

De son côté, BYD a de grandes ambitions pour rester leader, en développant entre autres ses hybrides rechargeables en Europe. Sans parler de l’élargissement de sa gamme, avec l’arrivée de la Seagull pour rivaliser avec la Dacia Spring ou encore de la Seal U. Cette dernière, que nous avons pu tester quelques semaines plus tôt s’apprête à démarrer ses livraisons en Europe. Et elle espère bien rivaliser frontalement avec la Tesla Model Y.

Mais attention, car les chiffres de vente des deux premiers mois de l’année 2024 font mal pour BYD. Il va falloir redoubler d’efforts pour doubler Tesla et récupérer la première place du podium pour l’année 2024.

Le géant chinois veut aussi commercialiser chez nous sa marque haut de gamme Denza, avec notamment le D9 que nous avions découvert au salon de Munich et que nous avons récemment essayé. Le crossover N7 devrait aussi faire son arrivée chez nous, de même que le Yangwang U8 que nous avons également testé en avant-première mondiale. La firme prévoit aussi d’implanter sa première usine en Europe, et plus précisément en Hongrie.

Cette dernière devrait notamment lui permettre de profiter du bonus écologique. Pour mémoire, celui-ci n’est plus attribué aux voitures construites en Chine depuis le début de l’année, privant aussi la Tesla Model 3 ainsi que la MG4.