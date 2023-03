Abonnés Freebox : plus de 300 films et séries gratuits (avec de la publicité)

Free se lance dans le streaming avec publicité via son application Oqee. Tous les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 300 films et séries gratuitement et en illimité. Le Fournisseur d'accès internet (FAI) promet des dizaines de nouveaux titres chaque mois.

Free se lance officiellement dans l’AVOD, à savoir l’« Advertising Video On Demande », ou vidéo à la demande financée par la publicité avec Oqee Ciné. Tous les abonnés Freebox peuvent y avoir accès gratuitement, sans surcoût : une alternative aux plateformes de SVoD qu’on connaît bien.

Oqee Ciné : le service de streaming gratuit de Free

Dans un communiqué de presse, le groupe Illiad, maison mère de Free, annonce le lancement d’Oqee Ciné. Il s’agit d’un service accessible à partir de l’application Oqee, qui permet de regarder la télévision sur son téléviseur, son smartphone, sa tablette, etc. Oqee Ciné est disponible pour les abonnés Freebox ayant le service TV inclus. Comme l’a précisé Univers Freebox, « Free a signé des partenariats avec Sony, Columbia, Tristar ainsi qu’Europa ».

Avec ce service d’AVOD, Free promet « blockbusters, séries cultes, comédies, thrillers, dessins animés, dramas… », soit plus de 300 films et séries que l’on peut regarder à tout moment sans frais supplémentaires, soit 1000 heures de contenu. Le fournisseur d’accès à Internet promet également que « des dizaines de nouveaux titres rejoignent le catalogue chaque mois ».

Pour en profiter, il faudra toutefois visionner de la publicité. Selon nos premiers tests, il peut y avoir une vingtaine de secondes au début d’un programme. Ensuite, deux publicités peuvent s’afficher au cours du visionnage.

Quels contenus sur Oqee Ciné ?

Si l’on ne connaît pas la liste exacte des contenus disponibles sur Oqee Ciné, Free en a dévoilé quelques-uns.

Les films disponibles

Limitless

xXx

Godzilla (2014)

Hellboy

Kursk

Rencontres du Troisième Type

Dracula

Mémoires d’une Geisha

Le Dernier des Mohicans

Les Muppets dans l’Espace

Stuart Little 2

Super blonde

brüno

Le monde secret des Emojis

Halal Police d’Etat

Les Gorilles

Nuits Blanches à Seattle

Hitch

30 ans sinon rien

Les séries disponibles

StartUp

Taken

A Very English Scandal

Damages

Drôles de Dames

Les supports compatibles avec le service d’AVOD

Comme on peut le lire sur la page d’aide d’Oqee Ciné, la plateforme est accessible depuis :

OQEE Ciné débarque pour tous les abonnés Freebox ! 🎬 Plus de 300 films et séries inclus dans votre abonnement, visionnables à tout moment en illimité 🍿

Où vous voulez, quand vous voulez, autant que vous voulez 🚀 pic.twitter.com/kog7ZNNQW1 — OQEE by Free (@OQEEbyFree) March 7, 2023

Selon Univers Freebox cependant, « un déploiement sur la Freebox mini 4K et les Smart TV Samsung est prévu. » Aucune date n’a été communiqué pour une arrivée sur WebOS. Le moyen le plus simple pour un·e abonné·e Free reste de profiter de son player TV pour accéder au service, ce manque ne devrait donc pas trop se faire sentir. On peut cependant regretter que le service ne soit pas disponible sur ordinateur, ce qui l’aurait rendu de fait disponible avec n’importe quel PC.

