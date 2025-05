« La 5G indoor, c’est la vraie nouveauté » : quand les innovations télécom de Free Mobile montent les marches du Festival de Cannes

Le Festival de Cannes rime le plus souvent avec cinéma, stars, projecteurs et tapis rouge, mais beaucoup moins avec technologie, télécoms, antennes et 5G. Pourtant, cette 78e édition fut l’occasion pour Free Mobile de faire montre de son expertise en termes de couverture 5G « indoor ».

Assurer une couverture mobile à l’intérieur d’un bâtiment ou de n’importe quel lieu confiné nécessite un savoir-faire dont Free a eu l’occasion de faire la démonstration lors du dernier Festival de Cannes. En marge d’un événement qui rayonne à l’international, l’opérateur a piloté l’installation d’un système DAS financé par le Palais des Congrès et mutualisé avec les trois autres grands opérateurs mobiles : Bouygues Télécom, Orange et SFR.

Un système porté par Free et mutualisé avec les autres opérateurs

Afin de s’offrir l’image d’un bâtiment à la pointe de la technologie, le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes s’est fait plaisir en investissant dans un système DAS (Distributed Antenna Systems). Il s’agit d’une infrastructure destinée à créer un réseau mobile indoor totalement indépendant des sites extérieurs, ici en 5G, dans un bâtiment d’une superficie supérieure à 5 000 m². Les chiffres derrière le système DAS installé par Free ont de quoi impressionner :

33 antennes et 3 000 mètres de câble répartis sur 4 zones stratégiques ;

Une surface couverte de 35 000 m², des espaces de réception à ceux d’exposition et de projection ;

Près de 5 500 connexions simultanées maximum : 2 350 dans l’Auditorium Louis Lumière, 1 900 dans le Hall Riviera et 1 100 dans le Théâtre Debussy.

L’installation requiert un coût élevé, mais est ici co-financé par le Palais et les opérateurs mobiles afin d’avoir la pointe de la connectivité dans un lieu fréquenté et fermé.

Une installation durable et évolutive

« On diffuse la 5G indoor, c’est ça la vraie nouveauté« , nous confie Omar Naouar, directeur End to End Performance chez Free. Et pas n’importe quelle 5G puisqu’elle fonctionne sur la bande de fréquences des 3,5 GHz. « Avant, il n’y avait que de la 3G et de la 4G et les opérateurs avaient chacun une infrastructure vétuste. Maintenant on a une installation pérenne et mutualisée, des débits plus stables et de l’ordre de 500 Mb/s« .

Le DAS intègre nativement la 5G et pourra être mis à jour à l’avenir, peut-être pour accueillir un jour la 5G sub-6 ou encore la 5G mmWave. Il est même pensé pour être éco-responsable et durable avec une consommation maîtrisée et une mutualisation des équipements entre les quatre opérateurs.

Mettre en place une couverture indoor, ce n’est pas la même chose qu’installer un site mobile lambda, et ça n’a rien à voir avec une box 5G. Omar Naouar nous explique qu’il faut ici « apporter la couverture dans les lieux où elle n’arrive pas naturellement« . En l’occurrence, un environnement confiné où une couverture classique est moins importante à cause des parois qui atténuent les ondes.

Ça nous est tous arrivé de n’avoir aucun signal dans le métro, un centre commercial, une salle de cinéma, un parking ou même son propre lieu de travail. Sans compter les bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale) qui sont mieux isolés et donc plus imperméables aux signaux.

Cette couverture est plus compliquée à mettre en place car « en indoor, il n’y a pas de backup« . Une difficulté due à la nature même du DAS qui est un réseau fermé. Si le système saute, il n’y a pas de routeur de secours, il faut donc s’assurer de sa durabilité. L’opérateur doit aussi se plier à la volonté du propriétaire des lieux à couvrir, ce dernier peut exiger qu’une zone ou une pièce spécifique ne reçoive aucun signal.

Avec une couverture indoor 5G, les usages actuels sont considérablement améliorés afin de répondre à des besoins plus exigeants : streaming en haute définition, partage de connexion, visioconférences, etc… Certaines entreprises peuvent également y trouver des usages spécifiques pour la gestion des données ou la sécurité informatique.

« On a une task force pour cette couverture spécifique »

Ce n’est pas la première fois que Free se charge d’assurer la couverture indoor d’un événement comme le Festival de Cannes, mais cela reste une occasion pour l’opérateur de faire montre de son savoir-faire. « On a une task force pour cette couverture spécifique« , nous explique le directeur End to End Performance de Free. « À part tirer les câbles, tout est fait par nos ingénieurs« . Une telle installation représente un défi autant du côté de la construction que des délais à tenir, ajoute Omar Naouar.

Le système DAS installé au Palais des Festivals a pu faire s’écouler « plusieurs Téraoctets de donnée » lors du Festival de Cannes et en aura encore l’occasion lors du DataCloud Global Congress 2025 ou lors de la prochaine édition des NRJ Music Awards. Contrairement à certaines infrastructures mises en place lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, celle-ci a vocation à être pérenne.

D’autres systèmes DAS ont déjà été mis en place par l’opérateur dans le passé, notamment dans certains centres commerciaux parisiens tels que Westfield et Printemps. Des projets de couverture indoor en 5G sont également prévus à l’avenir, comme dans les nouvelles lignes du métro parisien.

