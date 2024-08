Garmin confirme l’arrivée de nouveaux produits dès cette semaine, avec la Fenix 8 en ligne de mire

Garmin a confirmé le lancement de nouveaux produits ce mardi, avec la potentielle annonce de la Garmin Fenix 8.

La Garmin epix Pro (Gen 2) // Source : Anthony Deroeux

C’est un secret de polichinelle tant les rumeurs enflent autour de nouvelles montres Garmin dans les prochaines semaines.

Alors qu’on pensait initialement que le constructeur américain allait profiter de l’IFA de Berlin, qui se tiendra la semaine prochaine, pour ses prochaines annonces, il n’en sera finalement rien. Garmin a en effet d’ores et déjà lancé un compte à rebours pour sa prochaine annonce de produit. Un compte à rebours qui nous amène à ce mardi 27 août à 13 heures.

Le teasing de Garmin

Pour l’heure, les informations confirmées par Garmin sont encore fines, mais la page du compte à rebours renvoie vers une chaîne de montagnes en surimpression derrière le logo du constructeur. Une chaîne qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler le massif alpin alors que se déroule, cette semaine, l’Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB) à Chamonix, l’un des grands événements dédiés à la course en nature. De quoi suggérer qu’il devrait s’agir d’une montre de sport orientée vers l’outdoor, le trail ou la randonnée. En d’autres termes… une montre de la gamme Garmin Fenix.

Une Fenix 8 dans les starting blocks

Or, depuis quelques mois, les fuites se multiplient autour d’une montre Garmin Fenix 8 qui pourrait être présentée à la fin de l’été par le constructeur. Celle-ci aurait notamment droit à un nouvel écran Amoled — en lieu et place de la dalle MIP utilisée précédemment — à une nouvelle interface et au même capteur Elevate Gen 5 que la Garmin Fenix 7 Pro.

Certaines rumeurs évoquent par ailleurs le lancement de deux autres montres de sport attendues de la part de Garmin. D’abord, une Garmin Fenix E, qui reprendrait une dalle MIP et le capteur Elevate Gen 4 de la Fenix 7, mais également une nouvelle Garmin Enduro 3, dotée d’une grosse autonomie.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les nouveautés précises de ces modèles et à quels prix ils seront proposés. On devrait donc en savoir davantage ce mardi, à 13 heures, heure de Paris.