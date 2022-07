Les casques et écouteurs pourront basculer automatiquement entre plusieurs appareils Android

Google a détaillé la fonction de basculement automatique de l'audio qui sera intégré à ses Pixel Buds Pro, une fonction qui se rapproche de ce que propose Apple avec ses AirPods.

En janvier dernier, Google annonçait tout un tas de nouvelles fonctionnalités audio pour les casques et les écouteurs connectés à un smartphone Android. Des innovations détaillées en mai dernier, lors de la Google I/O, parmi lesquelles on peut citer le basculement automatique des sources. Alors que Google s’apprête à lancer ses Pixel Buds Pro, qui seront parmi les premiers à profiter de cette fonction, la firme détaille davantage le fonctionnement de ce basculement.

Jeudi 21 juillet, Google a mis en ligne un billet de blog revenant en détail sur l’expérience qui sera proposé sur les écouteurs de la marque — et sur tous les futurs casques et écouteurs profitant de la nouvelle fonction intégrée à Android. « Nous lançons notre technologie de basculement audio qui réduit la frustration et vous donne plus de contrôle sur votre expérience audio lorsque vous changez d’appareil dans la journée », indique Google.

Concrètement, cette expérience pourrait se rapprocher du Bluetooth multipoint, qui permet déjà de se connecter simultanément à plusieurs appareils Android. Néanmoins, contrairement à cette fonction, les écouteurs ne vont pas se connecter en même temps à deux sources, mais basculer de la connexion à un smartphone à la connexion à une tablette, par exemple. Un moyen de s’assurer que c’est toujours la bonne source qui prend la main, à la manière de ce que propose déjà Apple avec ses propres AirPods 3, AirPods Pro ou AirPods Max.

Un basculement en fonction de la nature du son émis

Pour ce faire, Google va en fait passer par son protocole Fast Pair, déjà intégré à de nombreux casques et écouteurs et qui permet d’ores et déjà une connexion rapide lors de la mise sous tension — sans avoir à fouiller dans les paramètres Bluetooth — ainsi que l’association d’un casque ou d’écouteurs à votre compte Google :

Notre technologie de basculement audio s’appuie sur Fast Pair pour utiliser les informations contextuelles de ce que vous écoutez afin de basculer l’audio en fonction de vos actions. Nous avons davantage de catégories qui sont classées pour déterminer comment prioriser le son entre les appels téléphoniques, les médias et tous les sons que pourraient faire votre appareil. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur votre tablette et que vous recevez une notification sur votre téléphone, vos écouteurs ne basculeront pas vers votre téléphone. Mais si vous recevez un appel, l’audio va basculer.

Néanmoins, Google précise que cette fonctionnalité de basculement automatique ne sera intégrée qu’aux appareils Android, qu’il s’agisse de smartphones ou de tablettes. Pour profiter du basculement automatique avec un ordinateur portable sous Windows par exemple, il faudra nécessairement que le casque ou les écouteurs profitent également du Bluetooth multipoint.

Google précise que cette fonctionnalité sera intégrée d’office aux futurs Google Pixel Buds Pro, dont la sortie est prévue le 28 juillet. Par ailleurs, elle sera également intégrée à « une sélection » de casques et écouteurs Sony et JBL dans les prochaines semaines.

