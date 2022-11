Magic4 Pro, MagicBook 16 AMD, Honor Pad 8 : les meilleures références d’Honor sont à prix mini pour le Black Friday

Smartphones, PC portables et même tablette : jusqu’au 30 novembre, Honor fait fondre le prix de ses meilleurs produits avec des remises pouvant atteindre 150 euros. Les fleurons de la marque chinoise n’ont jamais été aussi abordables.

Indépendant depuis fin 2020, Honor est revenu en force sur le marché des smartphones et des PC portables. En 2022, la marque chinoise a montré tout son savoir-faire avec des modèles haut de gamme, qui allient performance, qualité photo, design élégant… et un très bon rapport qualité-prix.

Honor s’est aussi attaché à perfectionner l’écosystème reliant les différents types de produits qu’elle propose. Que ce soit sur smartphone, PC ou tablette, l’interface de ses appareils permet par exemple de partager facilement (et sans le moindre câble) des fichiers entre ses appareils, ou encore de répondre à un appel de son smartphone depuis son PC.

Jusqu’au 30 novembre, pour le Black Friday, Honor propose de belles remises sur ses produits phares. Voici notre sélection des meilleures offres du moment :

Le Honor Magic4 Pro est à 849,90 euros (150 euros de réduction)

Lancé cette année, le Honor Magic4 Pro est le fleuron de la firme chinoise de 2022. Il ne manque pas d’argument, à commencer par son écran incurvé AMOLED XXL de 6,81 pouces d’une définition de 2848 × 1312 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif.

À l’arrière, son bloc photo circulaire emblématique accueille une configuration des plus premium avec :

un capteur principal de 50 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 50 mégapixels agissant aussi comme macro ;

un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels capable de zoomer ×100 en numérique et ×3,5 en optique, mais aussi associé à un stabilisateur optique d’image ;

un double capteur avant, le premier de 12 mégapixels pour les selfies et le second dédié à la reconnaissance faciale.

Smartphone haut de gamme oblige, le Honor Magic4 Pro est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, la plus performante de 2022 sur les appareils Android, et de 8 Go de mémoire vive. En prime, ce smartphone propose la charge ultra-rapide 100 W (filaire et sans-fil) pour sa batterie de 4600 mAh.

À l’occasion du Black Friday, Honor affiche une belle remise pour son Magic4 Pro, qui voit son prix passer de 999,90 euros à 849,90 euros.

Le HONOR 70 est à 499,90 euros avec des écouteurs EarBuds 3 Pro offerts

Tout juste lancé en septembre dernier, le Honor 70 occupe le milieu de gamme du catalogue de la marque chinoise. Ce nouveau smartphone est surtout salué pour sa configuration aboutie en matière de photographie avec :

un capteur principal de 54 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels pour les portraits ;

une caméra à selfies de 32 mégapixels.

Honor a aussi pris soin d’ajouter toute une série de fonctionnalités intéressantes pour les vidéos, dont le mode Solo Cut taillé pour les réseaux sociaux, qui permet de prendre deux vidéos en simultané, l’une prenant la scène dans son ensemble, et l’autre faisant un plan serré sur une personne de la scène.

Le Honor 70 profite en prime d’un large écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour autant, le smartphone reste fin et léger puisqu’il ne mesure que 7,91 mm d’épaisseur pour un poids de 178 grammes. Côté performance, il est propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 778G+ compatible avec la 5G et épaulée par 8 Go de mémoire vive. La charge rapide 66 W est aussi au rendez-vous de ce smartphone équipé d’une confortable batterie de 4800 mAh.

Durant le Black Friday, pour tout achat d’un Honor 70 au prix de 499,90 euros avec 128 Go de stockage, une coque de protection et une paire d’écouteurs sans-fil Honor Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 euros sont offerts.

Le HONOR 50 est à 284,91 euros (35 euros de remise)

Le Honor 50 bénéficie d’un bon niveau d’équipement, à commencer par son large écran incurvé OLED (de définition Full HD+) de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Comme pour la plupart de ses modèles phares, la marque chinoise a mis le paquet côté photo et propose sur son Honor 50 :

un capteur principal de 108 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

un capteur pour les portraits ;

un macro de 2 mégapixels ;

une caméra frontale de 32 mégapixels.

En prime, le smartphone offre des options complémentaires pour filmer simultanément avec plusieurs caméras, et ainsi obtenir des vues différentes pour une même scène.

Le reste de la fiche technique est aussi aboutie avec une puce Qualcomm Snapdragon 778G supportant une connectivité 5G et une batterie de 4 000 mAh compatible avec la charge rapide 66 W.

Jusqu’au 30 novembre seulement, l’Honor 50 voit son prix réduit de 319,90 à 284,91 euros.

L’Honor Pad 8 est à 284,91 euros (65 euros de réduction)

Bien représenté sur le marché des smartphones, Honor se développe aussi sur le segment des tablettes tactiles et a d’ailleurs lancé en début d’année sa Honor Pad 8. Il s’agit d’une grande ardoise de 12 pouces, dotée d’un bel écran 2K, certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue et son système anti-scintillement.

Elle dispose d’une belle autonomie de 14 heures en lecture vidéo grâce à sa batterie de 7 250 mAh et peut convenir tant aux activités de loisirs avec ses 8 haut-parleurs qu’à de la productivité. Tournant sous la nouvelle interface Magic UI 6.1 pensée pour le multitâche, la Pad 8 est aussi équipée d’une double caméra avant et arrière de 5 mégapixels, auxquelles s’ajoute un système d’optimisation des voix pour être mieux entendu lors des appels vidéo.

Fine et légère avec ses 6,9 mm d’épaisseur et ses 520 g, cette tablette est disponible durant le Black Friday au prix de 284,91 euros au lieu de 349,90 euros.

L’Honor MagicBook 16 AMD est à 712,41 euros (88 euros de remise)

Le MagicBook 16 est l’un des PC portables les plus performants récemment lancés par Honor. Parfaitement adapté à la productivité, cet ordinateur propulsé par un processeur AMD Ryzen 5600H avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est capable de supporter de longues sessions de télétravail.

Le MagicBook 16 se présente avec un écran FullView IPS anti-reflet de 16,1 pouces bénéficiant d’un remarquable taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour le gaming. Il est aussi certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue, ce qui permet de l’utiliser durant des heures en limitant la fatigue oculaire. Ceci est d’autant plus vrai que ce PC portable dispose d’une autonomie de 8 heures en lecture vidéo grâce à sa batterie de 56 Wh et d’une charge rapide 65 W.

En termes de connectique, il rassemble l’essentiel avec deux ports USB-C 3.2, 2 USB-A 3.2, un HDMI 2.0 et une prise casque.

Jusqu’au 30 novembre, l’Honor MagicBook 16 est au prix de 712,41 euros au lieu de 799,90 euros.