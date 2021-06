Huawei propose discrètement un accès anticipé à HarmonyOS sur smartphone

Certains utilisateurs en Chine peuvent d'ores et déjà s'inscrire à un programme de Huawei pour découvrir HarmonyOS sur smartphone en accès anticipé. Pour rappel, le 2 juin, l'OS du géant chinois a droit à une conférence dédiée ponctuée par le lancement de nouveaux produits.

HarmonyOS a droit à une grande présentation mercredi 2 juin et on attend l’annonce de nouveaux produits profitant nativement du système d’exploitation maison de Huawei. En amont de cet événement, la firme chinoise ouvre discrètement les inscriptions pour découvrir HarmonyOS sur smartphone en accès anticipé.

Comme le souligne le site Huawei Central, l’application My Huawei app en Chine propose aux utilisateurs de certains appareils de la marque de rejoindre le programme pour découvrir en avant-première la version pour smartphone de HarmonyOS. Les personnes intéressées pourront ainsi mettre à jour leurs produits et goûter au tout nouvel OS qui compte leur faire oublier Android — les produits de Huawei n’ont pas le droit de profiter des services et apps Google, les smartphones sous Android de la marque sont donc bien moins attrayants pour le grand public.

Les premiers smartphones concernés sont les suivants :

D’autres smartphones seront ensuite éligibles à leur tour au travers d’un second déploiement. Huawei a lancé cette initiative sans tambour, sans doute pour éviter de trop attirer l’attention et récolter lentement mais sûrement les retours d’expérience des participants à l’accès anticipé de HarmonyOS.

HarmonyOS 2.0 arrive lentement mais sûrement sur les smartphones

Pour rappel, c‘est plus précisément la mouture HarmonyOS 2.0 qui s’est tournée vers les smartphones. Après une phase bêta, le système d’exploitation semble s’approcher de sa version stable sur cette catégorie de produits. Notez aussi que cet OS a pour objectif de fonctionner sur tous les types d’appareils afin de créer un écosystème très fluide et cohérent, où les développeurs d’applications n’auront besoin de penser leur app que pour un système afin qu’elle fonctionne partout.

Pour le moment, HarmonyOS semble beaucoup s’inspirer d’Android, mais Huawei promet qu’il y aura beaucoup de différences avec le bugdroid vert. On espère ainsi voir quelques belles surprises lors de l’annonce du 2 juin. En outre, les Huawei P50 et P50 Pro devraient a priori être les premiers smartphones à tourner nativement sous HarmonyOS, mais on ne sait pas s’ils seront présentés demain. La marque leur réserve peut-être une conférence dédiée.