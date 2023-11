Pour le Black Friday, Lenovo offre jusqu’à 800 € de remise sur ses PC portables

Loin de participer avec des remises ridicules, Lenovo prend la Black Week très au sérieux. En effet, le constructeur offre jusqu’à 800 euros de réductions sur ses meilleurs PC portables.

La Black Week est le moment parfait pour préparer les cadeaux de Noël. Avec la multitude de promotions qui envahit le marché de la tech, il est possible de faire de très beaux présents sans se ruiner. Comme des ordinateurs portables ou des tablettes par exemple.

D’autant que certains constructeurs ne lésinent pas sur les réductions. Notamment Lenovo qui met en place de vraies remises sur ses appareils. Il est ainsi possible de trouver le Lenovo Yoga Slim 7 à seulement 799 euros, ou de bénéficier de 800 euros de promotions sur le ThinkPad T14 Gen 2. De bonnes affaires que nous avons compilées pour vous.

En bref :

Le Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 à 699 euros au lieu de 1 499 euros

Celles et ceux en quête d’un PC portable pour travailler trouveront avec le Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 l’ordinateur adéquat. Cet ultrabook permet une grande mobilité grâce à son design compact. Ses dimensions de 32,9 x 22,7 x 1,79 cm pour un poids de 1,47 kg assurent un transport confortable dans un simple sac à dos. La carapace noire du Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 intègre un écran de 14 pouces à la définition Full HD. Une dalle qui bénéficie d’un revêtement anti-reflet ce qui permet de travailler ou regarder une série même en plein soleil.

Performant, le Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 l’est assurément. Avec un processeur Intel Core i7 de 11ᵉ génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il est capable d’encaisser la plupart des usages bureautiques. Côté connectique, on retrouve deux ports USB Type-C Thunderbolt, deux ports USB-A, une prise HDMI et une prise Jack. Enfin, cet ultrabook profite d’une autonomie particulièrement généreuse, ce qui permet des déplacements sans s’encombrer du chargeur.

Jusqu’au 27 novembre prochain, le Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 affiche un prix de 699 euros au lieu de 1 499 euros. Soit une colossale remise de 800 euros.

Le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X à 799 euros au lieu de 1 299 euros

Un excellent rapport qualité-prix, voilà ce que promet Lenovo avec le Yoga Slim 7 Pro X. Fort d’un très beau design, avec des angles et des bordures arrondis, ce PC portable peut également se targuer d’être ergonomique. Il entre sans peine dans un sac à dos ou un cartable grâce à ses dimensions de 32,8 x 22,1 x 1,59 cm et son poids de 1,45 kg. Son bel écran de 14 pouces à la définition Full HD offre un réel confort de visionnage, aussi bien pour travailler que regarder du contenu en streaming.

Pas de processeur Intel ici, mais une puce AMD Ryzen 6000 HS Creator Edition. Celle-ci est taillée pour les applications bureautiques comme pour la simple navigation Web. Et ce sans le moindre ralentissement puisque le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X s’appuie sur 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Aucune concession n’a été faite au niveau de l’endurance puisque cet ultrabook peut tenir 14 heures d’usage avant de réclamer le chargeur.

Pour ce qui est de la connectique, Lenovo propose 2 ports USB-A, 2 connecteurs USB Type-C et une prise jack. Une configuration qui permet d’adjoindre plusieurs périphériques au Lenovo Yoga Slim 7 Pro X afin de travailler plus efficacement.

Pour le Black Friday, Lenovo retire 500 euros du prix du Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Ce très bon PC portable passe donc à 799 euros au lieu de 1 299 euros.

Le Lenovo Legion Pro 5 à 1 599 euros au lieu de 2 099 euros

Lenovo ne propose pas que des ordinateurs destinés aux professionnels, les joueurs aussi peuvent profiter de tout le savoir-faire du constructeur. C’est d’ailleurs le rôle de la gamme Legion, et notamment du Lenovo Legion Pro 5.

Pourquoi ce PC en particulier ? Outre son prix bas pour le Black Friday, il embarque tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins des joueurs. Son grand écran de 16 pouces garantit un affichage en WQXGA (2 560×1 600) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. L’image en jeu est tout simplement magnifique, quel que soit le type de jeu.

Sa fiche technique, elle, offre toute la puissance nécessaire pour faire tourner les jeux AAA récents, ainsi que les futurs titres à venir dans les quelques prochaines années. Le Lenovo Legion 5 Pro s’appuie sur un processeur Intel Core i7 13799HX, 32 Go de RAM, une carte graphique Nvidia RTX 4070 et un SSD de 1 To pour réussir une telle prouesse. Enfin, pour connecter une souris gamer ou un écran externe, le Lenovo Legion 5 Pro embarque quatre ports USB-A 3.2, un port HDMI 2.1, deux ports USB Type-C, une prise Ethernet RJ-45 et une prise jack.

Habituellement vendu 2 099 euros, le Lenovo Legion 5 Pro est désormais proposé à 1 599 euros pour le Black Friday. Une remise de 500 euros valable jusqu’au 27 novembre prochain.

La Lenovo Tab P11 Plus à 229 euros au lieu de 299 euros

Lenovo ne se cantonne pas uniquement aux ordinateurs portables. Le constructeur est également doué pour concevoir des tablettes efficaces et abordables. La Lenovo Tab P11 Plus en est le parfait exemple.

Avec un châssis en aluminium à la finition bicolore à l’arrière, cette tablette jouit d’un cachet unique qui n’a rien à envier aux appareils haut de gamme. Son écran IPS de 11 pouces aussi joue dans la cour des tablettes premium puisqu’il assure une définition 2K (soit 2000 x 1200 pixels). Avec en plus une très bonne luminosité, la Lenovo Tab P11 Plus est idéale pour regarder du contenu, même en extérieur. Sans oublier ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui offrent une expérience audio immersive.

Sous le capot, la Lenovo Tab P11 Plus mise sur le processeur MediaTek Helio G90T, couplé avec 4 Go de mémoire vive. Cette configuration garantit une expérience utilisateur fluide, tant pour la lecture de vidéo que pour la navigation Web. Enfin, cette tablette intègre une batterie de 7 700 mAh. Un choix qui permet une autonomie d’une à deux journées d’utilisation avec un usage intensif.

Dans le cadre de la Black Week, la Lenovo Tab P11 Plus affiche une remise de 23 %. Cela signifie que son prix passe à 229 euros au lieu de 299 euros.