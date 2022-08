LG OLED Flex : le premier téléviseur qui se plie pour une meilleure immersion

LG vient de dévoiler à l'IFA 2022 le premier téléviseur de 42 pouces capable de se courber afin d'offrir une meilleure immersion en jeu, tout en gardant une dalle plate pour les vidéos. Voici le LG OLED Flex LX3.

Après le moniteur Corsair Xeneon Flex lors de la Gamescom, c’est au tour des TV de se plier en quatre pour nous faire plaisir. Comme pour sonner le coup d’envoi de l’IFA 2022, LG a dévoilé son nouveau téléviseur pliable, le LG OLED Flex (model LX3).

Un téléviseur pliable

Le LG OLED Flex LX3 est un téléviseur de 42 pouces pouvant prendre place aussi bien dans un salon que sur un bureau. Le but est de séduire autant ceux qui souhaitent regarder la TV que les joueurs cherchant la meilleure immersion possible.

Contrairement à l’écran de Corsair, le LG OLED Flex ne se courbe pas manuellement. Un bouton sur la télécommande permet de passer d’une position à l’autre, ou bien d’ajuster la courbure à sa guise par incréments de 5 %. Au maximum, l’écran affiche une courbure de 900 R.

Alors que Corsair annonce 10 000 pliages, LG ne s’avance pas sur le sujet pour le moment.

Afin de parfaitement s’adapter sur un bureau, l’écran peut également être incliné jusqu’à 10° vers l’avant et jusqu’à 5° vers l’arrière. De plus, il se règle verticalement jusqu’à 140 mm. Des options que l’on trouve plus régulièrement sur les moniteurs PC que sur les téléviseurs.

Des options pour les joueurs et joueuses

Toujours dans l’optique de toucher les gamers, le LX3 comporte quelques fonctionnalités dédiées. Il est par exemple possible d’ajuster la taille de l’image pour qu’elle occupe la totalité des 42 pouces, ou bien une zone plus petite (32 ou 27 pouces). LG propose même de choisir la position de l’image sur l’écran.

Le LG OLED Flex LX3 propose en outre un mode « multi vue » permettant d’afficher du contenu provenant de deux sources différentes en choisissant la source audio que l’on veut écouter. LG évoque ainsi un joueur sur PC ou console qui pourrait simultanément regarder une vidéo YouTube diffusée depuis son smartphone.

Enfin, la fonction Switching Hub permet d’utiliser le micro intégré du téléviseur ainsi que les périphériques branchés dessus en USB (souris, clavier, casque…) sur un PC connecté en HDMI. Un point qui nous reste à détailler, le HDMI étant un standard pensé pour le multimédia uniquement et non le transfert de données, mis à part quelques inputs via le Consumer Electronics Control (CEC).

Les caractéristiques de la LG C2

Cet OLED Flex LX3 est conçu sur une base déjà existante chez le constructeur, à savoir l’OLED C2. Comprenez par là que ce téléviseur dispose d’une dalle Ultra HD LG Display de dernière génération, de quatre prises HDMI 2.1, du support du HDR10 ainsi que du Dolby Vision.

Il fonctionne également sous WebOS et vous permettra de profiter de tous vos contenus multimédias avec tous les avantages et les inconvénients aussi de l’OLED. À cette image particulièrement contrastée, il ne faut pas oublier que l’OLED peut aussi manquer de luminosité pour reproduire efficacement certains contenus HDR.

C’est d’ailleurs ici un point très important à noter. Le LG OLED Flex exploite certes les composants proches du C2, avec son processeur Alpha 9 de 5e génération, mais comme il s’agit d’un modèle de 42 pouces, il ne profite pas de la technologie Brightness Booster. Celle-ci consiste à offrir 20 % de luminosité en plus par rapport à un A2 ou B2, par exemple. Celle-ci n’est disponible qu’à partir du modèle 55 pouces et plus.

À noter que LG indique que le filtre antireflet appliqué sur la dalle serait plus efficace que le filtre appliqué sur les dalles conventionnelles du C2. Ce revêtement est appelé SAR pour « super anti reflet » et nous avons déjà hâte de le tester en situation.

Parmi les autres atouts de l’écran, on retrouve le temps de réponse (quasi) nul de ces écrans OLED puisqu’il est annoncé ici par LG de 0,1 ms.

Les joueurs retrouveront dans ce téléviseur gaming tous les réglages et menus que l’on connait désormais sur WebOS, avec la fameuse game bar et ses différentes options permettant par exemple de choisir le style de jeu (FPS, RTS, RPG, etc.). Naturellement l’OLED Flex LX3 est compatible VRR 120 Hz, ALLM, NVIDIA G-Sync, sans oublier AMD Freesync premium.

LG n’a pour le moment précisé ni le prix ni la date de sortie de ce téléviseur, mais on en apprendra peut-être davantage au cours de l’IFA.

