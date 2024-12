À quoi pourra bien servir un écran de 27 pouces sur le nouveau micro-ondes de LG ?

Le fabricant sud-coréen est sur le point de présenter une nouvelle gamme d’appareils électroménagers qui sera solidement ancrée dans les années 2020. En effet, ces fours, micro-ondes et autres réfrigérateurs auront une double vocation, puisqu’ils devraient également servir de plateformes pour diffuser de la publicité.

Oui, le micro-ondes de cette cuisine, situé au-dessus du four, est bien caché derrière un écran de 27 pouces // Source : LG

Avez-vous l’impression d’avoir trop d’écrans autour de vous ? Si les téléviseurs, les ordinateurs, les tablettes et bien sûr les smartphones ont pris une place prépondérante dans nos vies, d’autres appareils devraient poursuivre la démultiplication du nombre de pixels auxquels nous sommes confrontés au quotidien.

Du moins dans la maison connectée d’aujourd’hui et de demain, selon LG. En effet, si le géant sud-coréen équipe déjà plusieurs de ses produits d’écrans, comme son réfrigérateur InstaView, les choses devraient aller de mal en pis à partir de l’année prochaine.

Dans un billet de blog, l’entreprise nous présente la deuxième génération de sa gamme Signature, des appareils haut de gamme bourrés de fonctionnalités très modernes. Elle comprend des lave-linge, des lave-vaisselle, des fours et des réfrigérateurs qui sont tous, bien entendu, connectés.

Les prochains appareils haut de gamme de LG devraient nous offrir une foule de fonctionnalités connectées, mais ce n’est pas tout // Source : LG

Mais le produit le plus surprenant est certainement un micro-ondes. Celui-ci est capable de se connecter à Internet, et il est doté de « trois caméras intégrées qui permettent de suivre la cuisson en temps réel ». Mais surtout, il dispose d’un écran tactile… de 27 pouces. Alors, quel est l’intérêt de cette dalle qui remplacera les commandes physiques et la vitre normalement présentes sur ce type d’appareil ?

Un panneau publicitaire au milieu de votre cuisine

Pour expliquer ce choix, LG affirme que les utilisateurs auront droit à « une expérience de divertissement immersive ». Quoi de mieux que de visionner à nouveau la trilogie Retour vers le futur sur Netflix, tout en faisant cuire des pommes de terre lors de votre prochaine raclette ? Ce micro-ondes pourra également communiquer avec les autres appareils de la gamme, par exemple pour « afficher de façon pratique la progression de la cuisson des plats dans la cuisinière, afin que vous n’ayez pas à vous pencher pour vérifier le four manuellement », précise le fabricant sud-coréen.

Mais comme le soulignent nos confrères de The Verge, cet écran doit aussi permettre à la marque de générer des bénéfices tout au long de la carrière du micro-ondes. En effet, LG souhaite faire de ses appareils de véritables panneaux publicitaires, offrant ainsi une plateforme rêvée pour afficher des annonces au cœur de nos foyers. Un modèle économique apparu il y a quelques années sur nos téléviseurs, qui ne se contentent plus d’afficher le flux vidéo de nos consoles de jeux et autres boîtiers de streaming.

LG n’est cependant pas la seule entreprise à se lancer sur ce créneau, à l’instar de son rival sud-coréen, Samsung, et il semble que ce soit bel et bien la grande marotte des constructeurs pour les années à venir. Cependant, il n’est pas certain que cela fasse baisser certains prix de vente, comme ce fut le cas pour les téléviseurs. Ces nouveaux appareils justifient souvent leurs prix élevés (le réfrigérateur InstaView le moins cher étant proposé à partir de 2 400 euros) par l’ajout de fonctionnalités connectées ou alimentées par l’intelligence artificielle.

On pourrait aussi se dire que, si les fabricants ont trouvé le moyen de générer des profits sur toute la durée de vie d’un appareil, cela signifie que l’obsolescence programmée pourrait devenir moins fréquente. À mon avis, c’est peu probable. J’attends de voir un micro-ondes équipé d’un tel écran survivre aussi longtemps que mon propre micro-ondes, qui se porte toujours aussi bien malgré deux décennies de bons et loyaux services, et qui possède… de gros boutons physiques.

Rendez-vous au prochain CES

Mais avant de faire les rabat-joies, on peut déjà attendre de découvrir ces nouveaux appareils. Ce qui ne devrait pas tarder, puisque LG prévoit de nous les présenter dans un peu plus d’une semaine, le 7 janvier, au CES 2025 de Las Vegas. Rendez-vous donc l’année prochaine pour un petit retour vers le futur qui devrait autant nous faire rêver que nous exaspérer.