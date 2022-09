La MG4 en location longue durée à 249 €/mois est-elle une bonne affaire et quelle version choisir ?

À peine présentée, la MG4 s'affiche déjà à des mensualités plutôt attrayantes sur le site du constructeur en France. Alors est-ce que ce financement est aussi intéressant que cette voiture électrique ? C'est ce que nous allons voir.

La MG4 vient tout juste d’être présentée, avec notamment sa fiche technique, les différentes versions proposées et les prix pour la France. Sans surprise, la compacte sino-britannique vient jouer les trouble-fêtes dans le segment des Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3, en proposant des caractéristiques techniques similaires (voire même meilleures dans certains cas), le tout à des tarifs beaucoup plus abordables.

Nous l’avons vu dans notre comparatif dédiée, elle est plus intéressante, sur le papier, que ses concurrentes directes.

En cherchant, et pas forcément très longtemps, sur le site de MG Motor, nous sommes rapidement tombés sur une offre de financement particulièrement intéressante sur le papier : la MG4 à partir de 249 euros par mois pendant 48 mois, le tout sans apport. Pas mal pour une berline compacte électrique qui revendique entre 350 et 450 km d’autonomie avec une seule charge, et surtout une dotation d’équipements particulièrement étoffée. Alors est-ce que ce financement est une bonne affaire ? Vaut-il vraiment le coup ? Correspond-il à vos besoins ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

La MG4 proposée à 249 euros par mois

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez MG, c’est le niveau de finition « Standard » qui endosse ce rôle, et comme vous pouvez le constater via la liste des principaux équipements ci-dessous, c’est assez complet pour un modèle d’entrée de gamme.

Recharge rapide (DC) jusqu’à 117 kW

Freinage régénératif sur trois niveaux

Aides à la conduite MG Pilot (conduite autonome de niveau 2)

Compteur numérique 7 pouces

Écran tactile flottant de 10,25 pouces

Entrée et démarrage sans clé

Phares à LED

Système V2L (Vehicle to Load)

Capteurs de stationnement arrière

Autonomie de 350 km

La MG4 propose deux autres finitions au-dessus, mais elles ne sont pas concernées par cette offre à 249 euros par mois. Néanmoins, ils peuvent aussi être accessibles, moyennant plusieurs dizaines d’euros supplémentaires sur vos mensualités. Ainsi, sur la finition « Comfort », MG ajoute :

Recharge rapide (DC) jusqu’à 135 kW

Calandre à volets actifs (améliore l’autonomie)

Vitres arrière surteintées

Jantes alliage 17 pouces avec enjoliveur aérodynamique

Autonomie de 450 km

La finition la plus haut de gamme baptisée « Luxury » est ultra-complète :

Double spoiler arrière (attention, augmente légèrement la consommation)

Pompe à chaleur (augmente l’autonomie de 10 % en hiver)

Sièges avant chauffants

Volant en cuir chauffant

Caméra à 360°

Navigation en temps réel

Charge sans fil du téléphone

Siège conducteur réglable électriquement en 6 directions

Sièges similicuir noir

Surveillance des angles morts

Toit contrasté noir

Autonomie de 435 km

Pour un modèle de base, la MG4 en finition « Standard » est plutôt bien équipée, même si l’accastillage esthétique aurait pu être un peu meilleur. Pour ne pas sortir des clous du financement, il faudra se contenter d’une teinte blanche gratuite baptisée « Dover White ».

À ce tarif, il s’agit de la MG4 avec sa batterie d’une capacité brute de 51 kWh et son autonomie de 350 km selon le cycle WLTP. Pour atteindre une autonomie de 450 km, il faut viser les finitions « Comfort » ou « Luxury » uniquement disponible avec la batterie de 64 kWh. Seul détail, la finition « Luxury » concède 15 km d’autonomie à la version « Comfort » en raison de son double spoiler arrière qui augmente la consommation. Le modèle qui nous intéresse est pourvu d’un moteur électrique de 125 kW (170 ch), contre 150 kW (204 ch) sur les autres finitions. Les deux moteurs envoient 250 Nm de couple aux seules roues arrière (propulsion).

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la MG4 ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 48 mois et 10 000 kilomètres par an. MG indique que l’offre à 249 euros par mois est soumise à un apport (il s’agit du premier loyer) de 6 000 euros, mais celui-ci est absorbé par le bonus écologique de 6 000 euros. L’offre est valable du 13/09/2022 jusqu’au 31/12/2022.

Après cette date, le bonus maximum passera à 5 000 euros et l’offre de financement changera certainement. Précisons également que les premières MG4 peuvent être livrées avant la fin de l’année.

Combien vous coûtera la LLD de la MG4 ?

Sur quatre ans de location longue durée, votre MG4 vous coûtera 11 703 euros. MG affiche sa voiture à partir de 28 990 euros sur son site, bonus écologique de 6 000 euros non déduit. Cela nous donne, une fois les déductions faites, un modèle affiché au prix catalogue à 22 990 euros. MG ne pratique pas de remise commerciale, du moins pas pour ce modèle.

En partant de ce prix, vous paierez sur les quatre ans de la location 50,9 % du prix de votre voiture. C’est un peu plus que la décote sur quatre ans pour ce type de voiture, notamment en électrique où la demande ne cesse d’augmenter, impliquant ainsi une certaine stabilité des prix. Les modèles d’occasion décoteront d’ici les prochaines années, mais pas aussi rapidement qu’un modèle thermique d’aujourd’hui. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Faut-il privilégier la LLD ou un crédit classique ?

Rares sont les clients qui achètent leur voiture neuve au comptant aujourd’hui. Dans la majorité des cas, ces autos sont financées, soit par une LOA, soit par une LLD ou un crédit classique. Et justement, par rapport à un crédit classique, est-ce que la LLD est plus intéressante ?

Même si les taux ont bien augmenté ces derniers mois, ceux-ci restent intéressants, notamment si vous achetez une voiture électrique. Par exemple, au Crédit Agricole Île-de-France, grâce au prêt « Auto Vert » et son TAEG à 1,49 %, il y a moyen d’arriver à des mensualités intéressantes.

Ainsi, en finançant 22 990 euros (bonus écologique de 6 000 euros déduit), toujours sur 48 mois, nous arrivons à des mensualités de 493,67 euros, sans assurance. Le montant total dû est de 23 696,08 euros, le crédit vous aura donc coûté 706,08 euros.

Précisons que le Crédit Agricole n’est pas la seule banque à proposer ce type de prêt pour les voitures électriques. Par exemple, au niveau national, le CIC propose un taux à 1,75 % pour le financement d’une voiture zéro émission.

Les éléments à retenir

Comme vous pouvez le constater, d’un point de vue purement financier, le crédit classique dans une banque, en l’occurrence le Crédit Agricole et son offre « Auto Vert », n’est pas forcément la meilleure solution d’un point de vue financier, du moins à court terme, puisque les mensualités sont pratiquement deux fois plus élevés par rapport à la LLD proposée par MG.

MG4 LLD Crédit banque Apport 6 000 euros (bonus) 6 000 euros (bonus) Kilométrage maximum 40 000 km Pas de limite Durée 48 mois 48 mois Mensualité 249 euros 493,67 euros Coût du financement - 706,08 euros Coût total 11 952 euros 23 696 euros

La différence s’explique uniquement par le fait qu’avec un crédit classique, vous financez l’intégralité de la voiture et, à la fin des 48 mois, celle-ci vous appartient. Et vous n’avez pas de limite de kilométrage. En ce qui concerne la LLD, vous payez en réalité uniquement une partie de la voiture (ce que vous consommez dans les faits) et à la fin des 48 mois, vous devez restituer la voiture et payer des frais si vous dépassez la limite kilométrique.

Même si la totalité des mensualités correspond globalement à la décote naturelle d’une voiture, cette solution est intéressante seulement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement (tous les 3, 4 ou 5 ans en moyenne, ce sont les durées des LLD) en payant une partie de la voiture, sans vous embêter avec la revente à la fin puisque vous devrez la restituer.

La LLD est utile si vous n’avez pas confiance dans la côte d’occasion de votre voiture et que vous savez déjà que vous allez la revendre dans quelques années. Avec ce type de financement, vous connaissez à l’avance le coût total de possession (TCO en anglais pour total cost of ownership) de la voiture. En revanche, au comptant ou à crédit, vous ne pouvez pas connaître ce prix, puisqu’il dépendra de la valeur de revente du véhicule. Néanmoins, la demande en voiture électrique étant en constante progression, les prix ne devraient pas décoter aussi rapidement qu’un modèle thermique aujourd’hui.

