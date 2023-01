MG5 : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

Traverser la France en MG5, est-ce possible ? Nous allons voir dans ce dossier comment se déroulent les grands trajets dans le break électrique de MG, à l’aide de nos deux trajets de référence. Durée, coûts et comparaison avec d’autres véhicules sont au programme.

La MG5 est récemment arrivée sur le marché des véhicules électriques, sur un segment assez inédit : les breaks. Comme toujours, MG propose un véhicule efficace, à un prix défiant toute concurrence. Nous allons toutefois le confronter à nos trajets de références d’été et d’hiver, pour vérifier si cette MG5 peut effectivement tailler la route sans encombre, à la fois en termes de coût et de durée.

Comme à l’accoutumée, les règles seront les suivantes : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Nous allons revenir dans un premier temps sur les caractéristiques du véhicule (autonomie, batterie, puissance de recharge) et les confronterons ensuite à la réalité du terrain. Plus bas, vous retrouverez les tableaux récapitulant les différents véhicules qui ont participé à cet exercice, de manière à comparer celui qui vous convient le mieux.

Les caractéristiques de la MG5

La MG5 dispose d’une batterie de 50 ou 61 kWh, pour une autonomie WLTP annoncée à 310 ou 400 kilomètres. Nous nous concentrons aujourd’hui sur la version dotée de la batterie de 61 kWh (Autonomie Étendue), mais il ne faut pas imaginer qu’elle peut parcourir 400 kilomètres sans s’arrêter, à vitesse autoroutière.

Son port CCS Combo lui assure de se recharger sur l’ensemble des réseaux disponibles, comme Ionity, Totalenergies, Allego, Fastned ou bien les Superchargeurs Tesla ouverts à tous en cas de besoin.

La puissance de charge maximale est annoncée à 87 kW, ce qui assure un passage de 0 à 80 % de batterie en 40 minutes en conditions idéales. Cela ne fait malheureusement pas de la MG5 une des reines de la charge rapide, et nous verrons plus bas si cela est suffisant pour des trajets de plus de 800 kilomètres.

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour la MG5 Autonomie Étendue.

La planification des trajets

Pour mettre tous les véhicules sur un pied d’égalité, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 61 kWh représentent alors 10,50 euros, et nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Les tarifs de la charge rapide fluctuent depuis quelques mois, mais nous considérons ici qu’en moyenne, le kilowattheure rechargé sur la route est à 0,68 euro. Selon les réseaux, cela peut être plus ou moins cher. Cependant, de manière à comparer tous les véhicules équitablement, nous retenons ce tarif.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres), et le trajet d’hiver débutera quant à lui à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec au minimum 10 % de batterie restante, et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Une heure de charge pour 530 kilomètres

Notre trajet d’été reliant Orléans à Arcachon est assez bien fourni en bornes de charge rapide, permettant même aux véhicules dotés d’une petite batterie de s’en sortir sans encombre. Cela se vérifie avec la MG5, qui a besoin de trois recharges pour arriver à bon port avec 20 % de batterie restante.

Ionity est exclusivement utilisé lors de ce trajet, avec une première charge de 11 minutes, et deux autres plus longues, respectivement de 29 et 24 minutes.

Le tarif lié à ces charges rapides est estimé à 45 euros environ. En ajoutant la charge à domicile de départ, nous obtenons un prix de 55 euros pour ce trajet d’été. La consommation moyenne est estimée à 215 Wh/km, ce qui correspond à une autonomie de 280 kilomètres de 100 % à 0 %.

Une charge tous les 100 kilomètres en hiver

Les conditions de notre trajet de référence hivernal sont particulièrement difficiles pour les véhicules électriques. Outre la longueur du trajet (850 kilomètres), la température de 0 degré associée au dénivelé positif sur la fin du parcours met à rude épreuve la MG5.

En pratique, ce sont sept recharges qui sont proposées par A Better Route Planner, pour une durée totale de 2 heures et 36 minutes. La plus longue distance entre deux charges est celle du départ, avec un peu plus de 150 kilomètres avant de se recharger. Ensuite, il faut compter en moyenne une charge tous les 100 kilomètres.

Fort heureusement, la densité des chargeurs rapides est telle que cela ne pose pas de problème pour arriver à destination, quitte à s’arrêter relativement fréquemment. Le coût lié à la charge rapide est estimé à 112 euros environ, et en ajoutant le prix de la charge à domicile, cela donne un tarif de 122 euros pour ce trajet hivernal.

En termes de consommation, elle est estimée à 252 Wh/km, soit 17 % de plus que lors du trajet d’été. L’autonomie de la MG5 avec cette consommation est de 240 kilomètres environ, bien loin des 400 kilomètres WLTP annoncés.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 10,50 euros) dans le tableau ci-dessous, et vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min MG MG5 55 € 1 h 03 min 5 h 40 min Porsche Taycan 61 € 19 min 4 h 51 min Mercedes EQE 300 43 € 23 min 4 h 54 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 05 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min MG MG5 122 € 2 h 36 min 10 h 01 min Porsche Taycan 146 € 58 min 8 h 05 min Mercedes EQE 300 112 € 1 h 09 min 8 h 32 min

La MG5 peut traverser la France, quitte à prendre son temps

Parcourir la France en MG5 est bel et bien possible, mais force est de constater qu’il est nécessaire de prendre son temps, et de recharger assez fréquemment. Pour le trajet d’été, avec une durée de charge dépassant l’heure, la MG5 se situe en bas du tableau, au niveau de la Renault Mégane E-Tech ou de la Hyundai Kona.

La Tesla Model Y Propulsion, qui embarque une batterie de taille comparable, affiche une durée de charge réduite de moitié, ce qui est assez significatif pour être noté. En termes de coût, ce trajet en MG5 revient à environ 10,40 euros aux 100 kilomètres. À titre de comparaison, cela équivaut à un voyage en voiture thermique consommant autour de 6 litres aux 100 kilomètres.

Pour le trajet d’hiver, la consommation plus importante implique un coût significativement plus élevé. C’est ainsi 14,35 euros aux 100 kilomètres qu’il faut compter pour la MG5 en hiver, soit 38 % de plus que le trajet d’été. La durée de trajet atteint 10 heures, ce qui place la MG5 au même niveau que la Hyundai Kona, ou bien que la Kia EV6 58 kWh.

Il est possible d’optimiser le coût des longs trajets à l’aide d’abonnements chez Ionity, Tesla ou bien Fastned, mais cela n’est utile que pour les gros rouleurs. Si les tarifs liés à ces grands trajets vous font peur, garder à l’esprit qu’au quotidien, la MG5 rechargée à domicile affiche un coût plus proche des deux euros pour 100 kilomètres, ce qui est impossible en véhicule thermique.

