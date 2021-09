Xbox Series X|S : les anciennes manettes Xbox vont profiter des nouveautés de la dernière génération

Microsoft a annoncé le déploiement pour ses bêta-testeurs d'une mise à jour micrologiciel pour ses manettes Xbox One, Xbox Elite Series 2 et Xbox Adaptative. L'objectif est d'en améliorer la connectivité en apportant les atouts des contrôleurs Xbox Series X|S, notamment la latence réduite, à toute la gamme maison pour continuer de fonctionner sur la dernière génération de consoles.

Assurer une durée dans le temps à ses accessoires. C’est l’objectif affiché par Xbox depuis longtemps. Faire en sorte que les produits de la génération précédente puissent poursuivre leur vie sur la nouvelle. Cela ne fut pas toujours le cas (les manettes Xbox 360 ne fonctionnaient pas sur Xbox One), mais Xbox a toujours cherché à faire en sorte que le matériel continue son bout de chemin (Kinect était compatible Xbox One…).

Et c’est évidemment le cas pour la dernière manette Xbox Series X|S qui peut être utilisée sur Xbox One également, tout comme la manette Xbox One ou Xbox Elite Series (1 et 2) est fonctionnelle sur la nouvelle génération. Certes, vous y perdez pour le moment en fonctionnalités faute de bouton de capture par exemple ou en technologie. Ce dernier point, Microsoft espère bien le corriger très prochainement.

Amélioration du Bluetooth et latence réduite

Xbox a commencé à déployer pour ses membres Insiders une mise à jour pour améliorer la connectivité des manettes Xbox One sans fil, Xbox Elite Series 2 et manette Adaptative Xbox. L’objectif est de leur apporter « des fonctionnalités de nouvelle génération » que l’on ne trouvait jusqu’à présent que sur les contrôleurs Xbox Series X|S comme une meilleure connectivité inter-appareils et une latence réduite.

Car ces manettes vont désormais prendre en charge le Bluetooth Low Energy, qui permet notamment un meilleur jumelage avec des smartphones et tablettes sous Android et iOS 15, ou PC Windows 10 et Mac. Cela s’avérera aussi fort utile pour ceux qui jouent notamment en cloud sur leurs appareils. Autre atout en vue, la réduction de la latence. La mise à jour ajoute le Dynamic Latency Input aux manettes. Cela va rendre ces dernières plus réactives.

Pas besoin de reconfigurer pour rejouer sur Xbox One

Ainsi vous allez pouvoir jouer encore plus efficacement avec la manette de votre Xbox One sur une nouvelle console sans être lésés face à votre acolyte lors de vos parties endiablées sur FIFA, Call of Duty ou autre. Et cette mise à jour du firmware pour les anciennes manettes n’altère pas la capacité de ses dernières à prendre en charge deux appareils et à basculer de l’un à l’autre. Vous pourrez toujours les configurer pour qu’elles reconnaissent leur compatibilité avec une Xbox, puis d’un clic, chargent leur profil pour que vous jouiez sur PC.

Cela vous permettra donc de jouer sur Xbox Series X puis de retourner sur Xbox One en gardant la même manette et sans reconfigurer. Il suffira d’appuyer simplement deux fois sur le bouton de jumelage de la manette.

Dans un premier temps, cette mise à jour est déployée pour les Insiders de rang Alpha. Elle sera disponible par la suite à tous les bêta-testeurs Xbox. Pour rejoindre le programme, il suffit de télécharger le Xbox Insider Hub sur votre console et de s’inscrire.