Pas de demi-mesure chez MSI : jusqu’à 700 euros d’économies sur ses PC gamers pendant le Black Friday

Si le Black Friday n’est pas encore arrivé, le bal des remises, lui, bat son plein. Une fête à laquelle participe MSI avec une sélection de PC portables en promos, tous équipés de cartes graphiques Nvidia. Voici les meilleures affaires du moment.

Loin des petites remises allant de 50 à 150 euros sur une machine, MSI donne le « la » pendant ce Black Friday en proposant des promotions allant jusqu’à 700 euros sur ses PC portables. Un montant de remise si élevé qu’il équivaut aux prix de certains laptops disponibles sur le marché.

Mieux, ces réductions ne s’appliquent pas qu’aux ordinateurs d’entrée de gamme. MSI baisse aussi bien le prix de PC portables à destination des joueurs que celui d’ultrabook polyvalents pour les professionnels et étudiants. Et pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les bons plans réellement intéressants.

Les meilleures promos sur les PC portables MSI en bref :

Le MSI Bravo 15 C7VF à 1 099 € au lieu de 1 699 €

Un tiers du prix. Voilà ce que retire MSI au MSI Bravo 15 C7VF. Un nouvel avantage donc pour un ordinateur portable déjà bien loti, puissant et capable de répondre aux besoins des joueurs nomades.

Sous son design futuriste, tout en angle, se cache une fiche technique taillée pour le jeu. Aux côtés d’un processeur AMD Ryzen 7 se trouve une carte graphique Nvidia RTX 4060, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Un tel combo peut faire tourner tous les jeux récents dans de bonnes conditions graphiques, et ce à 90 FPS. D’autant que la RTX 4060 supporte les technologies DLSS 3.5 et ray tracing, afin de livrer un magnifique rendu in-game.

Pour être sûr qu’une belle image s’affiche, le constructeur a doté le MSI Bravo 15 C7VF d’un écran IPS de 15,6 pouces de définition Full HD. Avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz, il permet même aux joueurs compétitifs de s’amuser sans se sentir limités.

La connectique n’a pas été mise de côté, puisqu’elle est suffisamment riche pour ajouter de nombreux périphériques externes au MSI Bravo 15. Outre un support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5, ce dernier dispose d’un port USB Type-C (avec DisplayPort Alt mode), de deux ports USB Type-A 3.2 Gen 1, d’une prise USB Type-A 2.0, d’un port Ethernet, d’une prise HDMI (8K 60 Hz / 4K 120 Hz) et d’une prise jack.

À l’occasion du Black Friday, le MSI Bravo 15 C7VF voit son prix tomber à 1 099 euros contre 1 699 euros grâce à une remise de 600 euros.

Le MSI Stealth 15 A13VF à 1 699 € au lieu de 2 399 €

De prime abord, le MSI Stealth 15 A13VF ne semble être taillé que pour le jeu. Et pas de doute, il l’est. Mais il bénéficie aussi d’une grande polyvalence qui le rend particulièrement efficace pour accompagner les créatifs dans leur travail.

Que ce soit en jeu ou lors d’une session de retouche d’image, son écran IPS UHD de 15,6 pouces procure une superbe surface d’affichage et permet de ne manquer aucun détail. Le tout avec une fluidité impeccable grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Là encore, un GPU Nvidia RTX 4060 se charge de faire tourner les titres AAA récents sans peine. Cela dit, il jouit aussi des pilotes graphiques NVIDIA Studio, qui lui permettent d’allouer efficacement sa puissance à plus de 110 applications créatives dont Blender, Photoshop, DaVinci pour ne citer qu’elles. Le MSI Stealth 15 A13VF tire le reste de sa puissance d’une puce Intel Core i7 de 13e gen, couplé à 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Navigation Web, divertissement, travail… Le MSI Stealth 15 A13VF encaisse toutes les tâches sans broncher.

Mieux, le système de refroidissement Cooler Boost Trinity+ empêche efficacement le PC portable de surchauffer lors d’un long usage. Enfin, côté connectique, on retrouve un port USB Type-C (avec DisplayPort Alt mode), deux ports USB Type-A 3.2 Gen 2, une prise USB Type-C 3.2 Gen 2, un port Ethernet, une prise HDMI (8K 60 Hz / 4K 120 Hz) et une prise jack.

Le MSI Stealth 15 A13VF est celui-ci qui bénéficie de la plus grosse remise. Il est désormais proposé à 1 699 euros, au lieu des 2 399 euros habituels, ce qui représente une baisse de 700 euros. Et pour faciliter le transport, un sac à dos MSI Stealthtrooper est offert.

Le MSI Prestige 14H à 669 € au lieu de 999 €

De notre sélection, le MSI Prestige 14H est l’ordinateur le plus abordable. Mais ce n’est pas pour autant un PC sans puissance. Il parvient à se placer comme un outil parfait pour celles et ceux qui cherchent avant tout une machine pour travailler. Son design fin (1,59 cm), sublimé par un châssis gris métallisé, n’a rien à envier aux ultrabooks très haut de gamme. Et n’oublions pas son écran FHD+ de 14 pouces, parfait pour regarder du contenu en streaming dans une très bonne définition.

La présence d’un processeur Intel Core i5 de 12e gen et d’une carte graphique Nvidia RTX 2050 assure d’excellentes performances au quotidien, aussi bien dans les applications bureautiques que pour la simple navigation sur Internet et même dans de nombreux jeux indés. Ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go garantissent, eux, que les divers programmes se lancent en seulement quelques secondes.

Pas de concessions non plus sur la connectique. Sur ses tranches, le MSI Prestige 14H intègre une prise jack, un lecteur de carte microSD, un port USB 3.2 Gen2 Type-A, une prise HDMI 2.1 (4K 60 Hz) et deux ports Thunderbolt 4.

Pour le Black Friday, MSI propose le MSI Prestige 14H à moins de 1 000 euros via une remise immédiate de 330 euros. Concrètement, cet ordinateur portable affiche un tarif de 669 euros. Un prix bas pour une machine de cet acabit.