Nubia promet une charge rapide « ventilée » de 80 W

Nubia commence à teaser son futur Red Magic 5G et celui-ci pourrait bien devenir le smartphone avec la charge rapide la plus puissante du moment.

En attendant le MWC 2020, qui se tiendra fin février à Barcelone, les marques n’hésitent pas à teaser leurs prochains produits. Dans le cas de Nubia, c’est Ni Fei, le président de la marque, qui n’hésite pas à donner quelques informations au compte-goutte sur les réseaux sociaux.

16 Go de RAM et une charge ultra rapide

Ces derniers jours, le haut responsable de la marque a évoqué le Nubia Red Magic 5G à plusieurs reprises sur Weibo. Il a notamment laissé entendre que le smartphone pourrait embarquer jusqu’à 16 Go de RAM, tout comme le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Les rumeurs évoquent également un triple module photo arrière avec un capteur principal de 64 Mégapixels.

Le point le plus intéressant concerne néanmoins la charge rapide du téléphone. Ni Fei explique en effet que le Nubia Red Magic 5G utilise un nouveau système de « charge rapide turbo ventilée ». Dans une image, on peut voir le smartphone en charge, affichant 9,6 A pour 8,4 V, soit un total de 80 W. Le tout passe par la norme universelle USB Power Delivery.

Si tel est vraiment le cas, le Nubia Red Magic 5G deviendrait alors le smartphone doté de la charge la plus rapide disponible actuellement sur le marché. En effet, en l’absence de la charge rapide de 100 W de Xiaomi, les smartphones attendus avec la charge rapide la plus élevée sont le Xiaomi Mi 10 Pro (66 W) et l’Oppo Find X2 (65 W).

Rappelons que le Nubia Red Magic 3 disposait déjà d’un ventilateur actif, contrairement aux autres smartphones qui reposent sur un refroidissement passif ou au mieux des caloducs. Nubia pourrait donc augmenter la présence de ventilateurs, à la fois dans le téléphone que dans le chargeur, afin de réduire la chauffe liée à la charge et ainsi permettre de pousser la puissance jusqu’à des performances jamais atteintes actuellement.

Une sortie dans l’année

Pour le moment, on ne sait pas encore quand le Nubia Red Magic 5G sera commercialisé. On l’attend néanmoins dans l’année, avec un Snapdragon 865 et un écran 144 Hz.