Oppo : pourquoi 2023 peut être une année charnière

Oppo est une marque de premier plan dans le paysage des technologies grand public et tout particulièrement dans l'univers des smartphones où il est situé entre la quatrième et la cinquième place des meilleurs vendeurs. En 2023, le groupe, qui est un géant mondial, a quelques cartes à jouer pour peser davantage en France. Voici quelques pistes de réflexion.

Oppo est une marque incontournable dans l’univers des smartphones — mais pas que. Numéro 4 sur le marché mondial ainsi qu’en France, la marque a su séduire la rédaction de Frandroid avec son Find X5 Pro qui a tout simplement remporté le titre de smartphone de l’année 2022 dans nos colonnes. Au-delà de ça, la marque n’est pas en reste pour tenter d’apporter des innovations technologiques intéressantes ici et là pour se démarquer d’une concurrence parmi lesquelles on trouve des marques à la notoriété bien mieux installée.

L’année 2023 est encore jeune et on a donc encore beaucoup de choses à espérer du côté de ce constructeur. À quoi va ressembler l’année d’Oppo ? Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question, mais nous pouvons vous partager nos attentes pour cette marque.

Taquiner les smartphones pliables

Smartphone pliable par-ci, smartphone pliable par là… On a entendu beaucoup parler de ce nouveau format tout au long de l’année 2022. Mais où sont-ils ? En France, face aux Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip de Samsung, on a peu d’alternatives hormis des modèles de Huawei et de Motorola qui n’ont pas la même force de frappe. Les autres marques, elles, ont préféré se concentrer d’abord sur le marché chinois avant d’éventuellement tenter leur chance dans ce segment en Europe.

Or, la gamme Find N d’Oppo est très prometteuse, en atteste encore le récent Find N2 que nous avons pris en main. Format mignon, pliure bien camouflée, cet appareil a vraiment ses chances face au Galaxy Z Fold 4. Ce n’est toutefois pas lui qui va débarquer en France, mais son frère, l’Oppo Find N2 Flip. Ce modèle à clapet sera plutôt un adversaire coriace pour le Galaxy Z Flip 4. On sait qu’une sortie est prévue assez tôt en 2023 en Europe, mais on ne sait pas encore quand exactement ni à quel prix.

Il y a néanmoins de bonnes raisons d’espérer une qualité similaire aux autres Find N et donc une concurrence pertinente face à Samsung. Nul doute que le challenge pourra être alléchant.

Ne pas se contenter que du haut de gamme

Chez Frandroid, nous apprécions beaucoup Oppo pour leurs smartphones premium, un peu moins sur les segments de prix plus bas dans le milieu et entrée de gamme. L’Oppo A57, par exemple, ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. S’en dégage cette impression d’un désintérêt d’Oppo pour les familles de produits qui n’appartiennent pas au haut du panier.

La marque ne s’est d’ailleurs jamais cachée d’avoir une stratégie consistant à mettre en avant leur plus-value technologique et matérielle sur des produits phares plutôt que de pénétrer le marché par le bas avec des produits à moindre valeur, mais s’écoulant mieux. C’est un discours qui s’entend, mais pour les personnes potentiellement intéressées par l’univers Oppo sans pouvoir mettre un gros budget, il y a de quoi être un peu frustré.

Il serait donc intéressant de voir Oppo muscler son jeu sur ces différents segments sous les 500 euros à la manière de ce qu’on a déjà pu voir par le passé avec Samsung qui a réussi, dans l’ensemble, à solidifier sa gamme Galaxy A. Toutefois, dans le cas d’Oppo, il faut rappeler le contexte particulier : la marque appartient au même groupe que Realme et OnePlus. Le premier s’installe bien en entrée de gamme tandis que le second fait de plus en plus d’effort sur le milieu de gamme. Oppo semble bien parti pour rester sur ce positionnement plus élitiste pour éviter de marcher sur les plates-bandes de ses entreprises sœurs.

Prendre la place de Huawei et gagner en notoriété

Rappelez-vous, il y a quelques années jusqu’en mai 2019, avant que les États-Unis infligent un lourd embargo à son encontre, Huawei était un ogre qui ne cessait de souffler dans la nuque de Samsung et Apple en termes de parts de marché. L’ambition du géant chinois était claire et n’avait rien d’extravagante : devenir numéro 1 mondial. La suite de l’histoire, on la connait. Le groupe souffre beaucoup sur le marché des smartphones à cause des sanctions américaines. Or, depuis ce déclin, qui peut prétendre avoir réellement réussi à prendre la place de Huawei ?

Xiaomi est numéro 3 en France et jouit d’une forte popularité, mais il serait difficile de dire qu’il a remplacé Huawei puisque son identité repose beaucoup sur l’entrée et le milieu de gamme, tandis que les smartphones ultra haut de gamme de Huawei avaient vraiment le chic pour asticoter les gros poissons à plus de 1000 euros. C’est là qu’Oppo a une carte à jouer avec ses Find X toujours bien réussis.

Toutefois, Oppo a encore du travail à faire pour être réellement connu auprès du grand public. Dans cette optique, le groupe sponsorise pléthore d’événements sportifs comme Roland-Garros et œuvre activement à développer cette image « haut de gamme » que pouvait avoir — et qu’a toujours dans une certaine mesure — Huawei. Cependant, il faut du temps pour atteindre un tel objectif, les avancées se font très progressivement.

En 2023, Oppo va avoir plusieurs opportunités de soigner méticuleusement son image de marque avec un Find X6 Pro qui promet déjà de dépoter en photo et, on a parlé plus haut, un smartphone pliable qui devrait avoir des armes pertinentes pour faire du bruit. D’ailleurs, en parlant de l’Oppo Find X6 Pro, croisons les doigts pour que ce dernier intègre enfin un téléobjectif un peu plus poussé que le x2 de l’année dernière. Aller jusqu’à x3 ou x5, Oppo, serait une belle inspiration pour pouvoir prétendre à une belle polyvalence en la matière.

Tic, tac, la nouvelle Oppo Watch

Oppo fait des smartphones, mais aussi d’autres produits comme les montres connectées. Secteur où la France ne semble pas avoir droit aux attentions particulières de la marque puisque nous avons eu droit à une première Oppo Watch sous Wear OS en 2021, une Oppo Watch Free avec un OS propriétaire en 2022… et c’est tout.

L’Oppo Watch 2 n’a jamais vu le jour dans l’Hexagone tandis que l’Oppo Watch 3 lancée en Chine date déjà d’août dernier et ne semble pas décidée à poser ses bagages par chez nous.

Pour la prochaine montre connectée d’Oppo, nous aimerions ne pas être oubliés cette année. D’autant plus que la tendance est à créer des écosystèmes cohérents entre les différents appareils d’une même marque. La montre peut évidemment y jouer un rôle stratégique.

Une place de Top 4 menacée

Vous l’aurez compris, l’année 2023 est pleine de challenges pour le numéro 4 mondial et français. Même le maintien à cette quatrième place n’est pas garanti. Selon Canalys, Vivo et Oppo seraient au coude-à-coude à 9 % de parts de marché dans le monde, alors qu’en 2021 Oppo culminait à 11 % et Vivo à 10 %. L’écart se réduit et le groupe a donc enregistré une baisse de ses ventes avoisinant les 20 %.

Il est encore un peu tôt pour crier au loup, mais l’année est donc charnière dans tous les sens du terme pour le groupe chinois.

