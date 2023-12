La baisse de prix de la Peugeot e-208 électrique s’accompagne d’une très mauvaise nouvelle

Peugeot révise la gamme de sa citadine électrique e-208. Ainsi le ticket d'entrée de la voiture électrique baisse de plusieurs centaines d'euros, mais le moteur le plus puissant, avec le plus d'autonomie aussi, n'est désormais plus disponible que sur le haut de gamme. Une mauvaise surprise.

C’est bien simple, depuis que Peugeot a présenté sa e-208 restylée au début de l’été 2023, nous n’avons parlé d’elle presque que pour ses baisses de prix successives. Et la citadine électrique renouvelée qui a reçu la note de 8/10 lors de notre test complet fraîchement publié continue à faire baisser la facture puisque la firme de Sochaux vient de faire passer le prix de base au catalogue à 33 350 euros. Voire même 32 550 euros avec une remise immédiate, comme on peut le voir sur le configurateur. Un tarif auquel il faut encore déduire le bonus écologique de 5 000 euros.

Mais cette bonne nouvelle en cache une moins bonne, c’est qu’à la faveur de cette baisse de prix la gamme a été réorganisée. Et que la plupart des finitions se privent désormais de la nouvelle motorisation apparue avec ce restylage.

Vraies baisses de prix en septembre et novembre

Revenons sans plus attendre sur ce dernier point qui est sans doute le plus important à comprendre dans cette nouvelle baisse de prix de la Peugeot e-208, c’est le remaniement de la gamme. En effet en septembre dernier, lors de la première baisse de prix, la citadine proposait son nouveau moteur électrique de 156 ch avec batterie de 54 kWh et 410 km d’autonomie sur l’ensemble des finitions. De l’entrée de gamme Active (35 300 euros) au haut de gamme GT (39 300 euros), en passant par l’intermédiaire Allure (37 400 euros).

Seule la finitions E-Style (35 900 euros) conservait l’ancienne motorisation de 136 ch et batterie de 50 kWh et 362 km d’autonomie. Puis en novembre, nouvelle baisse de prix, mais pas pas de remaniement de gamme : la nouvelle motorisation reste attachée aux finitions Active (34 850 euros), Allure et GT (38 850 euros). La E-Style (35 900 euros) restait avec « l’ancien » moteur, et donc l’ancienne batterie.

Une nouvelle baisse qui cache un changement de moteur

En ce début du mois de décembre, la baisse de tarifs de la Peugeot e-208 que l’on découvre au configurateur est en réalité un peu moins intéressante qu’auparavant. Certes, le ticket d’entrée est encore en baisse, mais cela se fait au prix d’un changement de moteur pour les finitions Active et Allure qui troquent le nouveau bloc contre l’ancien : les e-208 Active et e-208 Allure perdent donc 20 chevaux, et 50 km d’autonomie. Pour la E-Style, ça ne change pas, qui garde l’ancien groupe motopropulseur.

Vous l’aurez peut-être compris, seule la finition haut de gamme GT propose désormais plus de 400 kilomètres d’autonomie avec sa batterie de 54 kWh et la puissance de 156 chevaux. Voici résumés dans un tableau les modifications de la gamme et la baisse de prix de la gamme Peugeot e-208 :

Peugeot e-208

Prix Autonomie Puissance Active

33 550 €

32 500 € (-1310 €)* 362 km (-48 km) 136 ch (-20 ch) E-Style

35 900 €

33 830 € (-2070 €)* 362 km (=) 136 ch (=) Allure

35 650 €

34 590 € * 362 km (-48 km) 136 ch (-20 ch) GT

38 850 €

37 690 € (=)* 410 km (=) 156 ch (=)

*Prix sans remise

Disponible à partir de mars 2024

Ce remaniement de la gamme de la Peugeot e-208, et notamment la raréfaction du bloc moteur le plus puissant de 156 chevaux, serait dû au fait qu’il soit partagé avec d’autres modèles chez Peugeot, comme la e-308 ou la e-2008. Mais aussi de manière plus large au sein de la galaxie Stellantis, comme la Citroën e-C4, le Jeep Avenger ou encore l’Opel Mokka-e.

Et comme le soulignent nos confrères de L’Argus, ce moteur baptisé M3 est fabriqué dans l’usine de Trémery en Moselle, laquelle aurait du mal à répondre à la demande pour autant de modèles. D’où le fait qu’il ne soit plus proposé que sur la version haut de gamme GT sur la e-208.

Reste que toutes les finitions de la Peugeot e-208 bénéficient du bonus de 5 000 euros, faisant encore baisser le ticket d’entrée de la citadine électrique. Ce qui ne devrait d’ailleurs pas changer avec le passage au bonus 2024 et le nouveau score environnemental. En passant commande aujourd’hui, le configurateur Peugeot annonce des livraisons pour mars 2024.