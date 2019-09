Profitant de l’IFA 2019, le constructeur Razer a également annoncé la sortie en Europe de son Blade 15 Studio Edition. L’ordinateur surpuissant à destination des professionnels sera rendu disponible dans un mois.

Le grand salon de Berlin, l’IFA 2019, bat son plein. L’événement tech n’est pas vraiment dédié aux smartphones, mais nous avons le droit à de belles surprises concernant les PC portables notamment.

Le constructeur Razer, spécialisé dans les PC puissants par son historique gamer, a ainsi dévoilé son nouveau Blade Stealth intégrant enfin une carte graphique sérieuse. Mais ce n’est pas tout : après une version plus accessible du Blade 15, son Blade 15 Studio Edition a également été annoncé pour l’Europe.

Le Razer Blade 15 Studio Edition arrive en Europe

La gamme Studio, qui intègre désormais le PC portable le plus rapide au monde, a été créée par Nvidia afin de convenir aux professionnels en demande de puissance brute : les animateurs 3D, les chercheurs en intelligence artificielle, les producteurs de musique… C’est dans ce cadre que les Quadro, cartes graphiques dédiées à ces opérations, ont été adaptées sur mobile.

Rentre en scène le Razer Blade 15 Studio Edition, qui intègre justement cette gamme. Après un premier passage aux États-Unis, la nouvelle version dévoilée à l’IFA sortira bien en Europe à partir du mois d’octobre.

Et elle intègre toute la puissance dont vous pouvez rêver. Le Blade 15 Studio Edition s’équipe d’un écran 4K OLED, un processeur Intel Core i7-9750, 32 Go de RAM, 1 To de stockage en SSD NVMe et bien sûr… la surpuissante Quadro RTX 5000, à peine surpassée par la RTX 6000 présentée à l’IFA 2019.

Tout cela a bien sûr un coût. Le Razer Blade 15 Studio Edition sera vendu à 4 399,99 euros, ce qui est de l’ordre de l’inaccessible pour les particuliers, mais est envisageable pour les professionnels exigeants en manque de mobilité. L’ordinateur portable sera disponible en finition Mercury, mélange de gris métallisé et de blanc, et aura bien sûr un clavier compatible Razer Chroma.