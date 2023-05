Dans un pack à -40 %, la Samsung Galaxy Watch 5 devient une super affaire

Vous cherchez une Samsung Galaxy Watch à mettre à votre poignet ? Ça tombe bien ! En ce moment la Watch 5 se trouve dans un pack avec un chargeur duo sans fil à 219 euros seulement contre 359 euros de base.

Avec l’arrivée prochaine des Samsung Galaxy Watch 6, la Galaxy Watch 5 reste une très bonne montre connectée pour laquelle craquer. Elle n’est pas sans défaut, mais présente de bons arguments, comme son bel écran avec le mode Always-on, un suivi complet de vos activités et une expérience utilisateur fluide. De plus, elle se trouve dans un pack qui vous fait économiser 140 euros au total.

Ce qu’on apprécie de la Samsung Galaxy Watch 5

Un port agréable et son look soigné

Un grand nombre d’applications

Et toutes les fonctionnalités (GPS, fréquence cardiaque…)

Avec un prix de départ à 299 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 dans sa version 40 mm est actuellement dans un pack avec un chargeur duo sans fil (d’une valeur de 59 euros), le tout pour 279 euros sur le site Boulanger. Maintenant disponible à 249 euros, il est possible d’obtenir l’ensemble à 219 euros grâce à l’ODR du constructeur.

Une montre agréable à porter

Esthétiquement proche du modèle précédent, la Samsung Galaxy Watch 5 est toujours aussi agréable à porter. C’est une montre légère qui s’oublie facilement au poignet. Il n’y a aucune faute de design à signaler, on a droit à des finitions soignées : pas de lunette rotative, ici, on a un cadran rond simple avec une navigation tactile réussie. D’ailleurs, le logiciel Wear OS 3 est présent et donne accès à un catalogue complet du Play Store afin de diversifier votre utilisation.

Son écran Amoled de 1,4 pouce affiche une définition 450 × 450 pixels (compatible Always-On Display). Il est d’ailleurs plus résistant aux rayures (60 % plus résistant d’après la marque). Vous allez pouvoir profiter d’un écran avec des contrastes infinis tandis que la luminosité s’ajuste automatiquement selon votre environnement. À noter, la Watch 5 est certifiée IP68, ce qui lui évite d’être retiré à chaque douche ou baignade (dans une piscine).

Toutes les fonctionnalités sont là, mais une autonomie limitée

La Watch 5 remplit toutes les cases des fonctionnalités classiques d’une montre connectée. Vous avez entre autres un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un podomètre, un accéléromètre, une boussole et même de quoi assurer un suivi du sommeil avec une détection des ronflements. Il est aussi possible de déterminer votre masse musculaire, votre taux de masse hydrique, votre masse graisseuse ou encore la densité de vos os.

Côté sport, elle est capable de détecter plus de 90 activités sportives et dispose d’un GPS qui, durant notre test, a manqué quelque peu de précision. Enfin, la Watch 5 dans sa version 40 mm s’équipe d’une batterie de 284 mAh contre 247 mAh sur la Watch 4. Une légère augmentation, mais qui n’est pas encore assez pour finir la journée. Durant notre test, en moins de 10 heures d’une utilisation intense, la montre n’avait plus beaucoup de minutes devant elle avant de s’éteindre complètement. Pour une autonomie de plus de deux jours, il faut plutôt se diriger vers la version Pro.

Pour en savoir davantage, retrouvez notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 5.

