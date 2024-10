Voici le Samsung Galaxy A16 : deux bonnes nouvelles

Avis aux amateurs de technologie abordable : le Samsung Galaxy A16 5G est arrivé ! Avec son grand écran AMOLED et ses 6 ans de mises à jour promises, il envoie un message clair à Xiaomi.

Source : Samsung

Alors que la course à l’innovation fait rage dans le haut de gamme, Samsung n’oublie pas pour autant les consommateurs à la recherche d’un smartphone performant à prix raisonnable. Le constructeur coréen a dévoilé son Galaxy A16 5G, successeur du populaire A15 5G, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a plus d’un atout dans sa manche pour séduire.

Un design familier, mais pas que

Au premier coup d’œil, le Galaxy A16 5G ne semble pas révolutionner la formule de son prédécesseur. On retrouve un design plat désormais familier, avec ce fameux “Key Island” – comprenez un léger renflement sur le côté droit qui abrite les boutons de volume et de verrouillage. C’est un choix esthétique qui divise, mais qui a le mérite d’être reconnaissable.

Source : Samsung

Côté face avant, on pourrait presque parler d’un pas en arrière. L’encoche en forme de goutte d’eau et le menton (cette bordure inférieure un peu épaisse) donnent au A16 5G un air un peu périmé par rapport aux designs plus modernes avec poinçon central. Mais ne vous y trompez pas : ce choix permet à Samsung de maintenir un prix attractif tout en offrant un écran de qualité.

Source : Samsung

Parlons-en, de cet écran. Samsung a décidé de voir les choses en grand, littéralement. La diagonale passe de 6,5 pouces sur le A15 5G à 6,7 pouces sur ce nouveau modèle. C’est un sacré bout de dalle qui ravira les amateurs de grand écran pour le multimédia ou la productivité.

Mais la taille n’est pas tout. Samsung a opté pour une dalle Super AMOLED. Avec une définition de 2340 x 1080 pixels (Full HD+) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’expérience visuelle promet d’être fluide et agréable. C’est un vrai plus dans cette gamme de prix où l’on trouve encore beaucoup d’écrans LCD. Précisons qu’Apple propose encore du 60 Hz… pour un prix beaucoup plus élevé.

Sous le capot : des performances discrètes

Samsung reste mystérieux sur les spécifications exactes du processeur qui anime le Galaxy A16 5G. On parle d’une puce à huit cœurs, avec des fréquences allant jusqu’à 2,4 GHz pour les cœurs performants et 2,0 GHz pour les cœurs efficients. Ces chiffres font penser à un Exynos 1330, le SoC maison de Samsung.

Sans être un foudre de guerre, ce processeur devrait offrir des performances supérieures à celles du A15 5G. De quoi faire tourner les applications du quotidien et même quelques jeux pas trop gourmands sans souci. Notez que le smartphone est équipé de seulement 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD. C’est dans la moyenne basse pour 2024, mais suffisant pour un usage standard.

La photo : du classique qui a fait ses preuves

Côté photo, Samsung joue la carte de la continuité. On retrouve un module principal de 50 MP (f/1.8), accompagné d’un ultra grand-angle de 5 MP (f/2.2) et d’un capteur de profondeur de 2 MP. À l’avant, c’est un capteur selfie de 13 MP (f/2.0) qui officie.

Source : Samsung

Cette configuration, bien que classique, devrait permettre de capturer des clichés corrects dans de bonnes conditions lumineuses. Ne vous attendez pas à des miracles en basse lumière ou à un zoom optique, mais pour un usage quotidien et des partages sur les réseaux sociaux, ça fera largement l’affaire.

La grande promesse : 6 ans de mises à jour

C’est peut-être là que réside la plus grande nouveauté du Galaxy A16 5G. Samsung promet six ans de mises à jour Android majeures et de correctifs de sécurité. Dans un marché où la plupart des smartphones milieu de gamme sont abandonnés après 2 ou 3 ans, c’est une véritable révolution.

Cette promesse de longévité logicielle est un argument de poids pour les consommateurs soucieux de l’environnement ou simplement désireux de conserver leur smartphone plus longtemps. C’est aussi un défi lancé à la concurrence, notamment chinoise, qui devra revoir sa copie en matière de suivi logiciel.

Le reste de la fiche technique est solide : une batterie de 5 000 mAh qui promet une bonne autonomie, la 5G évidemment, le NFC pour les paiements sans contact, et même une certification IP54 pour une résistance basique à l’eau et à la poussière. De quoi rassurer sur la durabilité de l’appareil.

Un prix qui reste abordable

Avec toutes ces améliorations, on aurait pu craindre une inflation du prix. Heureusement, Samsung semble avoir réussi à maintenir un tarif correct. Si les rumeurs se confirment, le Galaxy A16 5G devrait être proposé autour de 240 € en Europe.

À ce prix-là, et avec la promesse de 6 ans de mises à jour, le rapport qualité-prix semble bon. Bien sûr, il faudra attendre les tests complets pour confirmer les performances réelles de l’appareil, mais sur le papier, Samsung propose un appareil qui peut concurrencer les Redmi de Xiaomi.