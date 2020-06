Samsung devrait ajouter la charge sans fil à davantage de smartphones

Déjà présente sur le haut de gamme de Samsung, la charge sans fil devrait faire son apparition sur les smartphones de milieu de gamme de la marque dès l'arrivée des Galaxy A 2021.

Avec le temps, les câbles commencent peu à peu à disparaître. Les téléphones sont sans fil depuis plusieurs dizaines d’années, les casques audio Bluetooth se sont popularisés ces dernières années avec la disparition de la prise jack de nos smartphones et peu à peu la charge sans fil commence elle aussi à prendre de l’ampleur. Samsung l’a bien compris et compte apparemment à envisager de la proposer sur des smartphones à moindre coût.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur chargeur sans fil Qi pour smartphone en 2020 ?

Du sans fil sur les Galaxy A 2021

Selon le média coréen The Elec, repris par SamMobile, le numéro un de la téléphonie mobile s’apprêterait à proposer la charge sans fil par induction sur ses smartphones de la gamme Galaxy A 2021. Jusqu’à présent, seuls ses smartphones haut de gamme (Galaxy S et Galaxy Note) sont compatibles avec cette technologie.

On peut imaginer que Samsung aimerait en équiper au moins le successeur du Galaxy A51 (qui s’est mieux vendu que le Galaxy S20 cette année), ainsi que sur les modèles supérieurs.

Pour aller plus loin

Quel smartphone Samsung acheter en 2020 ?

Selon les sources de The Elec, Samsung serait actuellement en discussion avec trois fournisseurs — Hansol Technics, Amotech et Chemtronics — afin de faire baisser les coûts des composants nécessaires.

Les contraintes de la charge sans fil

Disponible depuis un moment déjà, la charge par induction n’est pas sans défauts. La déperdition d’énergie est importante, le téléphone peut davantage chauffer qu’en filaire dans certaines conditions et surtout elle est beaucoup plus lente que les nouveaux standards qui peuvent désormais monter jusqu’à 65 W. C’est d’ailleurs pour ces raisons que OnePlus a rechigné aussi longtemps à proposer la charge sans fil sur ses produits, avant de céder sur le OnePlus 8 Pro.

Quoi qu’il en soit, la charge sans fil reste quand même une option qui implique certaines contraintes à la conception, et donc un certain coût, ce qui la réserve généralement aux smartphones haut de gamme. Mais voilà que certains constructeurs font l’effort de faire ruisseler cette technologie sur des appareils plus abordables, à l’instar d’Apple et de son iPhone SE 2020.

Pour tenir face à cette concurrence et rester le numéro un, il ne fait donc aucun doute que Samsung devra s’aligner et proposer à son tour de la charge sans fil sur ses téléphones pas chers. Reste à savoir quand cela se concrétisera vraiment. Si les rumeurs sont avérées, nous devrions en avoir le cœur net début 2021, lors du prochain CES.