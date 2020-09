TCL annonce les Tab Max, Tab Mid et sa nouvelle technologie d’écran NXTPaper

À l’occasion de l’IFA 2020, TCL a dévoilé une flopée de nouveaux produits dont deux tablettes, les Tab Max 10 et Tab Mid. En prime, le constructeur a présenté plus en détails sa nouvelle technologie d’écran NXTPaper.

« NXTPaper, qu’est-ce donc que cela mon cher Jamy » ? En résumé, ce nouveau type d’écran se rapproche de l’E-Ink, la technologie majoritairement utilisée dans la fabrication des liseuses. TCL indique que les dalles NXTPaper ont nécessité « deux ans de recherche et de conception de produits ainsi que 11 brevets pour la protection des yeux ».

Car c’est bien là la promesse du constructeur : proposer « une combinaison d’écran et de papier » afin d’associer un meilleur confort d’affichage et une bonne protection de vos mirettes. Pour cela, les dalles NXTPaper sont « hautement réfléchissantes » pour « réutiliser la lumière naturelle » et affichent 35% de contrastes en plus pour une consommation d’énergie réduite de 65%. Pour l’heure, TCL ne donne pas de date de disponibilité de ses premiers produits NXTPaper mais promet une arrivée « dans un proche avenir ». En attendant, il profite de l’IFA de Berlin pour annoncer deux nouvelles tablettes, les Tab Max et Tab Mid.

Tab Max et Tab Mid : les premières tablettes made in TCL

La Tab Max 10 est la plus « onéreuse » des deux tablettes. Commercialisée à 249 euros (WiFi) et 299 euros (LTE), elle embarque un processeur MediaTek MT8768T, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, le tout alimenté par une batterie de 8 000 mAh. En attendant les dalles NXTPaper, elle doit se contenter d’un écran LCD de 10,36 pouces avec une option permettant de gérer la lumière bleue et la distance de visionnage à respecter pour limiter la fatigue oculaire. En outre, son capteur de 13 mégapixels à l’arrière ravira les amateurs de photos sur tablette (coucou mamie !). Le capteur frontal de 8 mégapixels assurera les visioconférences.

La Tab Mid, elle, est proposée à 229 euros. Plus compacte, elle intègre un écran LCD de 8 pouces, une puce Snapdragon 665 ainsi que 4 Go de RAM. La capacité de la batterie passe à 5 500 mAh, le capteur photo à 8 mégapixels et le frontal à 5 mégapixels.

Les deux tablettes seront disponibles dans le courant du quatrième trimestre annonce TCL. Le constructeur joue la prudence et ne prend donc pas le risque de venir se frotter à l’iPad Pro 2020 ou la Galaxy Tab S7, positionnées sur le segment très haut de gamme. Le constructeur a également dévoilé des écouteurs true wireless et une montre connectée.