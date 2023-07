Tesla : pourquoi cette nouvelle couleur gratuite ne devrait pas l’être en Europe

Tesla fait évoluer son catalogue et change la couleur de série de ses Model 3 et Model Y aux Etats-Unis. Désormais, la berline et le SUV sont habillés de gris foncés, tandis que toutes les autres teintes sont payantes. De quoi réduire drastiquement le nombre de Tesla blanches et noires sur les routes.

Lorsque l’on choisit une voiture électrique, on regarde bien souvent son prix, mais également son autonomie, deux points qui restent très importants aux yeux des clients. Mais comme pour l’achat de n’importe quel véhicule, le style et notamment la couleur sont aussi très importants.

Une nouvelle teinte de base

Dans la plupart des cas, les constructeurs proposent une teinte de série, qui ne coûte rien de plus que le prix de base du véhicule. En général, il s’agit de couleurs sobres comme le blanc ou le gris, bien que certaines marques aient décidé de prendre le contre-pied de cette tendance, à l’image de Peugeot. La e-208 est par exemple livrée de série en jaune, tandis qu’il faut payer pour avoir le droit à une robe plus sobre. Malin !

Chez Tesla, on se veut un peu plus classique. En effet, à son lancement, la Model 3 était vendue avec une carrosserie noire, alors les autres teintes nécessitaient d’ajouter plusieurs milliers d’euros au chèque final. Dès 2019, le noir fut remplacé par le blanc, qui devenait donc gratuit. Mais le constructeur a une fois encore décidé de revoir sa stratégie et son catalogue de couleurs, comme le rapporte le site américain Electrek.

Ce dernier s’est rendu sur le configurateur de la berline, qui devrait bientôt s’offrir un petit restylage avec une batterie plus grande. Et les journalistes se sont aperçus que la couleur de série n’est désormais plus la même. En effet, c’est désormais le Midnight Silver qui est inclus dans la dotation de base. Il faut ensuite débourser au moins 1 000 dollars pour choisir une autre teinte.

À noter que la même stratégie a été appliquée pour la Tesla Model Y, qui reste une fois encore la voiture la plus vendue sur le marché européen au mois de mai. En revanche, les Model S et Model X, qui avaient subi une petite baisse de prix un peu plus tôt dans l’année, restent toujours en blanc dans leur version de base. La gamme de couleurs se veut assez restreinte, que que soit le modèle.

Une production simplifiée

Mais quel est l’intérêt de cette stratégie, alors que certains constructeurs proposent de nombreuses teintes ? Et bien tout simplement de faciliter la production. Moins de choix signifie en effet une industrialisation plus fluide, ce qui permet également de réduire les délais de livraisons. Or, on sait à quel point ces derniers ont déjà fortement augmenté en raison de la pénurie de semi-conducteurs.

Le constructeur a à cœur d’optimiser sa production, tandis qu’il prévoit de revoir ses usines afin d’améliorer encore son processus de fabrication. Une stratégie qui semble également avoir inspiré Toyota, et qui devrait permettre aux deux marques de réduire les prix de leurs voitures dans le futur. Cependant, cette méthode qui consiste à réaliser plusieurs étapes en parallèle n’est pas dénuée de défauts.

https://twitter.com/clembrst/status/1676113923190169606?s=46&t=OvOZz-KHVD_x7LsLYMAqIA

Pour l’heure, ce changement de couleur de série ne concerne que le marché américain. Mais qu’en est-il en France ? Et bien pour le moment, la couleur de série reste le blanc, sur la Model 3 comme sur la Model Y. À noter que le noir est aussi gratuit. Mais cela pourrait-il changer ? Pour l’heure, rien n’a encore été précisé mais cela est peu probable.

Un peu plus tôt dans l’année, le constructeur annonçait l’arrivée de son gris Quicksilver dans la gamme de sa Model Y, mais uniquement sur les versions Grande Autonomie et Performance produites à Berlin. Ce dernier remplace le gris Nuit Métallisé et est désormais disponible sur la finition Propulsion, à un tarif salé affiché à 3 000 euros. Même chose pour le très beau rouge Midnight Cherry, réservé au SUV. On imagine mal Tesla offrir une couleur si onéreuse, qui nécessite plus de travail de peinture que les autres coloris.

Une production 100 % européenne

À noter que tous les exemplaires de la Model Y habillés de rouge ou de gris sont désormais assemblés au sein de la Gigafactory de Berlin, l’usine de Shanghai n’étant pas en mesure de produire ces teintes. Ce qui signifie que le site allemand pourrait encore monter en puissance, après avoir battu le record de 5 000 unités assemblées en une semaine. La version Propulsion dans les autres coloris est désormais aussi fabriquée chez nous depuis peu. Mais si vous commandez une Tesla Model Y Propulsion, elle pourra aussi bien provenir de Chine que d’Allemagne, selon les stocks.

À termes, toutes les unités du SUV électriques commandés en Europe devraient sortir de cette chaîne de production, ce qui lui permettrait d’être toujours éligible au bonus écologique si les conditions d’attribution venaient à être durcies. Le gouvernement veut en effet réserver cette aide uniquement aux voitures produites sur le Vieux Continent.

