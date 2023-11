Tout ce que Tesla devrait annoncer ce soir lors de sa conférence Cybertruck

Dans la nuit du 30 novembre 2023 aura lieu au Texas un événement très particulier : la cérémonie dédiée aux premières livraisons du Tesla Cybertruck. Ce pick-up électrique à l'allure reconnaissable parmi tout le paysage automobile n'a pas fini de nous surprendre : l'occasion de faire le point sur ce que l'on peut espérer découvrir cette nuit.

Tesla joue gros cette nuit, voire très gros même — presque aussi gros que son pick-up massif —, avec l’événement dédié aux premières livraisons du Cybertruck. La gigafactory d’Austin au Texas sera le théâtre de cette conférence pas comme les autres, où de nombreux Américains attendent encore beaucoup d’informations sur le pick-up électrique annoncé en 2019.

Il y a quatre ans déjà, Tesla surprenait la Terre entière en exhibant un véhicule à l’allure futuriste, qui ne peut définitivement pas plaire à tout le monde. Si en 2019, la firme d’Elon Musk prenait de l’avance sur la concurrence en annonçant un pick-up électrique, elle fait aujourd’hui figure d’outsider sur un marché qui a bien mûri. Ford ou Rivian ont réussi à distancer Tesla dans la course au premier pick-up électrique, mais il se pourrait bien que la marque rattrape une partie de son retard dès cette nuit.

En effet, il reste aujourd’hui beaucoup de mystère autour du Cybertruck, puisqu’on ne connaît pour ainsi dire aucune caractéristique importante : ni le prix, ni l’autonomie, ni la capacité de la batterie, ni les différentes configurations disponibles à la commande n’ont pour le moment été officialisées par Tesla. L’occasion pour nous de faire le point sur tout ce que nous réserve le fameux Cybertruck Delivery Event.

Un prix de 39 900 dollars auquel plus personne ne croit

Nous sommes le 22 novembre 2019, il y a 1 469 jours, quand Tesla dévoile sa nouvelle voiture électrique : le Cybertruck. À l’époque, tous les observateurs ont d’abord cru à une blague quand est arrivé sur la scène ce pick-up sans le moindre arrondi, en acier inoxydable et dont les formes rappellent un futur post-apocalyptique.

Depuis, quatre années ont passé et la blague n’en est pas du tout une. C’est bel et bien ce design qui est en ce moment-même en production dans l’usine d’Austin, au Texas. En 2019, Elon Musk annonce clairement la couleur : ce Cybertruck sera très simple à produire (il n’y a, en réalité, aucun arrondi ni assemblage compliqué) grâce à un procédé révolutionnaire d’exosquelette, et les coûts seront tirés au maximum vers le bas.

En effet, le PDG de la firme annonçait à l’époque que pour 39 900 dollars, les clients pourront rouler dans un Cybertruck doté d’un seul moteur, et affichant une autonomie de plus de 400 kilomètres.

Malheureusement pour les éventuelles personnes intéressées, ce Cybertruck à 39 900 dollars n’existera probablement pas. En effet, bien que Tesla avait pour ambition de produire de manière révolutionnaire un pick-up électrique à faible coût, la réalité semble avoir rattrapé Elon Musk et son entreprise.

Lors de la conférence des actionnaires de 2022 au Texas, Elon Musk avait confirmé avoir de mauvaises nouvelles à partager : les caractéristiques techniques et les tarifs seront différents de ce qui avait initialement été annoncé. Autrement dit, adieu le Cybertruck bon marché, et ce n’est probablement pas le seul changement par rapport au plan initial, comme nous allons le voir.

Une question brûlante : 1, 2, 3 ou 4 moteurs ?

Les véhicules de Tesla sont aujourd’hui disponibles dans trois configurations différentes. L’entrée de gamme des Tesla Model 3 et Model Y est dotée d’un seul moteur, tandis que les Tesla Model S, 3, X et Y Grande Autonomie et Model 3 et Y Performance ont deux moteurs. Enfin, les Model S et X Plaid ont trois moteurs (un à l’avant, et un sur chaque roue arrière).

En 2019, trois configurations de Cybertruck avaient été annoncées : un moteur (propulsion), deux moteurs (transmission intégrale) et trois moteurs (Performance). Depuis, d’autres pick-ups électriques ont vu le jour avec jusqu’à 4 moteurs, et Tesla a été contraint d’ajuster sa proposition.

Bien que ce ne soit toujours pas officiel, à la fin de l’année 2021 Elon Musk laissait entendre que les premiers exemplaires du Cybertruck seraient équipés de 4 moteurs indépendants, chacun étant dédié à une roue. Ceci signifierait donc que les premiers exemplaires seraient des Cybertruck haut de gamme, dotés d’un groupe motopropulseur jusqu’alors inédit chez Tesla.

Ce n’est pas impossible, mais ce serait très surprenant compte tenu de la relative complexité à mettre au point un nouveau groupe motopropulseur dès le lancement d’un nouveau modèle. D’autant plus que cette variante quadri-moteur serait normalement assortie d’une batterie XXL, avec une autonomie de plus de 800 kilomètres. Si les dernières indiscrétions que l’on a pu voir sont un indice de ce que va être la réalité, nous sommes bien loin des 800 kilomètres d’autonomie.

L’autonomie du Cybertruck encore inconnue

Parmi les piliers d’une voiture électrique, nous retrouvons trois caractéristiques importantes : le prix, les performances et l’autonomie. Nous ne connaissons encore aucune de ces trois informations pour le Cybertruck, et l’autonomie est sans aucun doute la caractéristique la plus attendue à quelques heures seulement des premières livraisons.

Pour rappel, lors de l’annonce en 2019, Elon Musk avait promis jusqu’à 800 kilomètres d’autonomie pour la version triple moteur. Malheureusement, les quelques clichés de l’intérieur du Cybertruck qui sont à l’heure actuelle disponibles nous incitent à penser que l’autonomie sera une grande déception, au moins dans un premier temps.

Hol up 👀 pic.twitter.com/MTsNHBM74W — Marques Brownlee (@MKBHD) November 29, 2023

Le célèbre Marques Brownlee a pu voir le Cybertruck en avance de phase, et bien qu’il n’ait partagé que cette image, nous pouvons en déduire beaucoup. Dans le coin gauche de l’écran du véhicule, on peut voir l’autonomie affichée : 265 miles. En prêtant un peu plus attention, les utilisateurs du réseau social X ont déduit que le niveau de batterie était de 91 %, ce qui permet d’extrapoler une autonomie à 100 % de 291 miles, soit à peine 470 kilomètres.

Il est important de rappeler que l’autonomie affichée à bord d’une Tesla n’est pas en fonction de l’utilisation précédente, mais bel et bien basée sur une constante définie lors des procédés d’homologation. En d’autres termes, si l’autonomie de ce Cybertruck est affichée à 470 kilomètres, ce n’est pas parce qu’il a été conduit de manière très sportive, ou en tractant une charge lourde, et que l’autonomie réelle en conditions normales sera plus élevée.

Le constructeur le rappelle d’ailleurs sur son site, pour éviter toute confusion. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le Cybertruck disponible outre-atlantique dès demain soit une version avec une autonomie de moins de 500 kilomètres en cycle EPA. En tractant une remorque, cette autonomie pourrait fondre comme neige au soleil, mais cela reste à confirmer. Malheureusement, la version avec 800 kilomètres d’autonomie qui avait été promise ne semble pas pour tout de suite, et rien ne dit qu’elle ne subira pas le même sort que la Tesla Model S Plaid+.

Précisons que l’autonomie en cycle EPA est toujours inférieure à celle annoncée en Europe sur cycle WLTP. On peut s’attendre à une équivalence d’environ 550 km en cycle WLTP si le pick-up devait un jour être vendu en Europe.

Ce que l’on voudrait apprendre ce soir

Vous l’aurez compris, le Cybertruck, bien que présent dans certaines concessions Tesla pour que les clients puissent l’approcher, est encore bien inconnu. Les dimensions exactes, le poids, l’autonomie, la taille de la batterie, la puissance de charge, les performances et bien sûr le prix sont autant d’inconnues que Tesla va révéler au grand public dans les prochaines heures.

Pour nous autres européens, une inconnue supplémentaire pointe le bout de son nez : est-ce que ce pick-up électrique sera disponible un jour sur le vieux continent ? Rien n’est moins sûr, mais ne vous imaginez pas avoir la réponse à cette question de sitôt. Le marché de prédilection des pick-ups reste les États-Unis, et compte tenu des difficultés à produire le Cybertruck en masse pour Tesla, il ne devrait pas être proposé hors des frontières américaines dans un premier temps.

De plus, son poids pressenti (plus de 3,5 tonnes) indique qu’il serait réservé aux détenteurs d’un permis C1, ce qui en fait d’office un marché de niche en France par exemple. Gageons que l’événement de ce soir (21 heures en France) révèle tous les détails attendus de ce qui sera sans aucun doute un véhicule très particulier.

On espère aussi que Tesla réalise d’autres annonces, comme par exemple l’arrivée de la nouvelle Tesla Model 3 aux États-Unis, ou pourquoi pas l’officialisation de la Tesla Model 3 Performance. Il pourrait également être question de l’arrivée du FSD en Europe ou en Chine, mais rien n’est moins sûr.

Vous pourrez suivre cette conférence en live sur Frandroid. Nous ne manquerons pas de vous récapituler tout ce que l’on aura appris à l’issue de la conférence mais aussi en temps réel.