Vivo X80 Pro annoncé en France : un vrai rival pour le Galaxy S22 Ultra

Voici le Vivo X80 Pro, le premier flagship ultra premium de Vivo en France. La marque a mis le paquet sur la partie photo pour une sortie prévu à la fin juin.

Tant qu’à payer un smartphone plus de 1000 euros, encore faut-il qu’il propose le petit détail en plus que les autres n’ont pas. C’est tout l’exercice périlleux auquel doivent s’adonner tous les téléphones dits « ultra-premiums » s’ils veulent convaincre. Vivo ayant posé ses valises en France depuis encore peu de temps (fin 2020), la marque chinoise ne s’est pas tout de suite lancé dans cette aventure. Jusqu’à maintenant avec le Vivo X80 Pro, un flagship dans tous les sens du terme.

La fiche technique du téléphone n’a rien à envier à ses concurrents. Elle met, comme c’est l’usage dans cette gamme de prix, un accent très fort sur la partie photo. On trouve sur son bloc photo proéminent pas moins de quatre modules photo suréquipés :

Un capteur principal de 50 mégapixels d’une taille correcte de 1/1,31 pouce (soit 1,2 μm par photosite), ouverture F1,57 ;

Un module dédié à l’ultra grand-angle, avec un capteur IMX 595 de 48 mégapixels, ouverture F/2,2 ;

Un module X2 dédié aux portraits, avec capteur IMX 663 de 12 mégapixels, ouverture F/1,85. Ce module bénéficie ;

Un module X5 avec capteur 8 mégapixels, ouverture F/3,4.

Tous les petits à côté en photo

Pour mieux servir la qualité photo, Vivo a agrémenté son téléphone d’une puce dédiée à cet usage, la puce Vivo V1+ censée améliorer grandement la consommation énergétique, la fluidité, mais aussi la captation de la luminosité, la colorimétrie ou encore la définition.

Le capteur principal est aidé d’un stabilisateur deux axes et d’une stabilisation logicielle et d’un revêtement ZEISS T* censé mieux absorber les reflets. De nombreux modes photo et vidéo viennent agrémenter tout cela, comme divers filtres Zeiss pour les portraits, une stabilisation vidéo de haute volée ou encore un vrai mode nuit pour les clichés pris dans l’obscurité totale. Bref, n’en jetons plus, vous l’avez sans doute compris, Vivo a voulu mettre le paquet sur la partie photo.

L’autre originalité du téléphone tient dans son capteur d’empreintes 3D large à ultrason. Celui-ci permet notamment d’enregistrer son empreinte d’un coup d’un seul.

La fiche technique complète

Le reste du téléphone est loin d’être inintéressant. Il est livré avec FuntouchOS 12 (basé sur Android 12) et Vivo promet trois ans de mises à jour d’Android et au moins trois ans de patchs de sécurité. Cette puce est l’une des plus puissantes du marché, le Snapdragon 8 Gen 1 et 12 Go de RAM LPDDR 5, ainsi que 265 Go de stockage UFS 3.1. Le modem lui donne le droit à une connexion 5G, du wi-fi ou encore du Bluetooth 5.2.

Son design au profil très rectangulaire, non sans rappeler un certain S22 Ultra, parvient tout de même à proposer de nombreux arrondis sur les tranches. L’arrière du téléphone arbore un verre fluorite AG mat tandis que le bloc photo très carré arbore un effet miroir, le rendant au passage sensible aux traces de doigt. Le téléphone est protégé par une certification IP 68, et intègre deux haut-parleurs stéréo.

Sur la face avant, vous trouverez un écran QHD+ de 6,78 pouces, avec un ratio taille/écran de 92,22 %. La batterie de 4700 mAh est servie par une charge rapide 80W en filaire et 50W en sans-fil.

Prix et disponibilité du Vivo X80 Pro

Le Vivo X80 Pro sera commercialisé à compter du 30 juin en France, au prix de 1299 euros, avec 12 go de RAM et 256 Go de stockage.

Un seul coloris sera proposé en France, le noir mat.

