Volkswagen ID. Buzz : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

Le dernier van électrique de Volkswagen, l’ID. Buzz, vient se frotter à notre exercice des grands trajets. Entre coûts, temps de recharge et durée de trajet, comment s’en sort le combi électrique allemand ?

Premier vrai van 100 % électrique, le Volkswagen ID. Buzz a beaucoup à offrir, tant au quotidien grâce à son espace à bord qu’en grands trajets où il pourra aisément déplacer les grandes familles. Nous allons donc confronter les promesses du combi électrique à nos voyages de référence.

Nous reprenons les règles habituelles de cet exercice, à savoir : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Nous reviendrons dans un premier temps sur les caractéristiques du véhicule, notamment en ce qui concerne l’autonomie et la puissance de charge, avant de simuler nos deux grands trajets habituels.

De cette manière, à l’aide des tableaux récapitulatifs disponibles plus bas dans cet article, vous verrez quels véhicules permettent d’arriver à bon port non seulement le plus rapidement possible, mais également à moindre coût. Examinons ensemble comment se déroulent les grands trajets en Volkswagen ID. Buzz.

Les caractéristiques du Volkswagen ID. Buzz

Le Volkswagen ID. Buzz embarque une batterie de 77 kWh, qui lui confère une autonomie WLTP de 419 kilomètres. Bien entendu, l’exercice du jour l’empêche d’atteindre une telle portée, particulièrement avec l’ID. Buzz.

En effet, à haute vitesse – ce qui est le cas dans nos exercices du jour – l’aérodynamisme compte énormément. Problème : la forme du van électrique allemand ne joue clairement pas en sa faveur sur ce domaine en particulier.

Il faudra compter sur sa puissance de charge rapide (170 kW au maximum) lors des différents parcours, où le constructeur annonce 30 minutes pour passer de 5 à 80 % de batterie en conditions idéales. Nous utiliserons les différents réseaux existants pour arriver à bon port, notamment Ionity, ou bien les Superchargeurs Tesla, et la borne de recharge de Kallista Energy si besoin.

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour le modèle de voiture considéré aujourd’hui.

La planification des trajets

Pour respecter les mêmes règles pour tous, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 77 kWh du Volkswagen ID. Buzz représentent alors 13 euros. Nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres). Le trajet d’hiver débutera à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante, et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

45 minutes de charge pour parcourir 530 kilomètres en été

Notre trajet de référence estival est riche en bornes de recharge rapide, ce qui ne pose donc aucun souci au Volkswagen ID. Buzz. Toutefois, il est nécessaire de s’arrêter plusieurs fois pour arriver à destination avec 20 % de batterie.

Trois arrêts sont prévus par A Better Route Planner, pour une durée totale de 48 minutes. Le premier arrêt est très court (9 minutes), mais le second dépasse les 20 minutes, lorsque le dernier est de 17 minutes.

Les trois charges chez Ionity reviennent à environ 73 euros. En ajoutant le prix de la charge à domicile, ce trajet de 530 kilomètres coûte autour de 86 euros.

La consommation estimée est de 292 Wh/km, ce qui donne une autonomie de 260 kilomètres environ, bien loin des quelques 419 kilomètres du cycle WLTP.

Une consommation qui s’envole en hiver

L’hiver est bien plus difficile pour les véhicules électriques, et notre trajet avec une température extérieure de 0 degré, associé au dénivelé positif du voyage, fait que la consommation est nécessairement plus importante qu’en été.

C’est ainsi que la consommation du Volkswagen ID. Buzz atteint 335 Wh/km sur ce voyage de 850 kilomètres, soit 15 % de plus que sur le trajet d’été. Avec une telle consommation, l’autonomie fond à 230 kilomètres avec une batterie pleine.

Cinq recharges sont proposées sur ce trajet, totalisant un peu plus de deux heures de recharge. Fort heureusement, aucune charge ne dépasse la grosse demi-heure (32 minutes pour la plus longue), montrant que les voyages en Volkswagen ID. Buzz restent bel et bien faisables dans de bonnes conditions.

Attention toutefois au coût, car avec une telle consommation, les dépenses liées à la charge rapide atteignent 169 euros. En ajoutant le prix de la charge à domicile, nous arrivons à un total de 182 euros pour ce trajet d’hiver.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 13 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 5 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min

Le Volkswagen ID. Buzz coûte cher en grands trajets

Qu’on se le dise, le Volkswagen ID. Buzz coûte très cher en grands trajets, particulièrement lorsque nous le comparons aux autres véhicules déjà passés dans cet exercice. Mais il faut prendre en considération le segment assez inédit dans lequel se trouve le combi électrique du groupe allemand.

En effet, sa consommation dépassant les 300 Wh/km est très haute (autour de 50 % plus haute qu’une Tesla Model Y par exemple), mais cela était attendu. Avec 2,5 tonnes et une forme peu aérodynamique, les trajets sur autoroute ne mettent pas en valeur ce modèle.

Le coût aux 100 kilomètres est de 16 euros en été et grimpe à plus de 21 euros en hiver. Bien entendu, cela est un record pour l’exercice, mais ce n’est pas beaucoup plus élevé que certains « mauvais élèves » que nous avons déjà confrontés au même exercice. La Peugeot e-208 par exemple n’est que 8 % moins onéreuse sur le trajet hivernal, alors que nous sommes en présence d’une citadine face à un van électrique.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de comparer ce Volkswagen ID. Buzz à d’autres vans électriques lorsque ce segment sera plus fourni qu’aujourd’hui, afin de vérifier ceux qui sont le plus efficients. Pour le moment, nous remarquons tout de même que malgré la consommation élevée, de nombreuses voitures électriques demandent plus de temps de charge pour les différents trajets.

En hiver notamment, outre la Peugeot e-208, nous retrouvons la Hyundai Kona 64 kWh, la Renault Mégane e-tech EV60 ou bien la MG4 qui dépassent les deux heures de recharge nécessaires. Ce qui montre encore une fois que la puissance de charge soutenue reste très importante lors des grands voyages.

