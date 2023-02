La nouvelle Volkswagen ID.3 est presque là : teasing vidéo et date de présentation annoncée

Quatre ans après son lancement, la Volkswagen ID.3 s'apprête à s'offrir un petit restylage de mi-carrière. À quelques jours de sa révélation, le 1er mars prochain, la voiture électrique commence sa campagne de teasing.

Il va y avoir du changement chez Volkswagen. Alors que la marque devra vendre uniquement des voitures électriques en Europe dès 2035, elle travaille déjà au lancement de plusieurs modèles inédits. Mais ce n’est pas pour ça qu’elle oublie les voitures déjà existantes, alors qu’elle prépare le restylage très attendu de son ID.3, quatre ans après son lancement rendu difficile par un souci lié au logiciel.

Révélation le 1er mars

En décembre dernier, le constructeur basé à Wolfsburg, en Allemagne dévoilait une série de croquis montrant à quoi allait ressembler cette nouvelle variante. Bien sûr, pas question de tout changer mais de rafraîchir le style de la compacte électrique, qualifiée par la marque de « seconde génération ». Au programme, une face avant légèrement revue avec un nouveau bouclier perçé de nouvelles prises d’air, tandis que la signature lumineuse ne change pas.

La poupe va également profiter d’un nouveau dessin, avec notamment de toutes nouvelles optiques arrière. Et c’est justement celles-ci qui font parler d’elles aujourd’hui, alors que Volkswagen vient de publier une inédite vidéo teaser sur sa page LinkedIn. Celle-ci dévoile alors furtivement à quoi ressemblera ces feux, qui profitent d’un nouveau coup de crayon. Celui-ci reste tout de même assez discret.

Le pare-choc aussi sera légèrement retouché, mais aucune image globale et définitive de la voiture n’a encore été montrée. Néanmoins, il ne faudra sans doute pas patienter très longtemps, alors que Volkswagen annonce une révélation officielle le 1er mars prochain. Une date qui coicide avec l’Investor Day organisé par Tesla, durant lequel dévoilera très probablement sa Model 2.

Une compacte électrique qui pourrait alors justement rivaliser avec celle de Volkswagen, qui fait partie des meilleures ventes en Europe l’année dernière, bien que derrière les production de la firme amércaine. Les deux se sont-elles lancées dans un véritable bras de fer, alors que Volkswagen prépare également le lancement d’une nouvelle voiture électrique qui prendrait la place de la Golf thermique ? Sans doute.

De profondes évolutions

C’est surtout à bord que la nouvelle ID.3, qui se déclinera aussi en SUV affichera le plus gros de ses évolutions. Et pour cause, le système d’info-divertissement sera totalement remanié, avec un nouvel écran tactile de 12 pouces remplaçant l’actuel de 10 pouces. La marque ayant fait son mea-culpa concernant sa partie logicielle un peu à la ramasse, elle prévoit de la rendre plus pratique en corrigeant certains défauts, comme les trop nombreux menus.

Ce n’est pas tout, car la Volkswagen ID.3 sera également en mesure de reçevoir les mises à jour OTA à distance, comme chez Tesla, Hyundai ou encore Volvo. Elle sera également dotée d’un planificateur d’itinéraire, des fonctions Traffic Assist et Park Assist ainsi que de la sauvegarde des profils. La compacte électrique reposera toujours sur l’actuelle plateforme MEB, alors que la nouvelle version sera inaugurée sur la variante SUV qui devrait arriver l’an prochain.

Volkswagen ID.3 (2023) // Source : Volkswagen Volkswagen ID.3 (2023) // Source : Volkswagen Volkswagen ID.3 (2023) // Source : Volkswagen

Elle ne devrait donc pas profiter de l’autonomie de 700 kilomètres et de la puissance de charge atteignant les 200 kW. Cependant, il se pourrait que celle-ci soit légèrement revue à la hausse, alors qu’elle culmine à 135 kW. Pour rappel, l’ID.3 se décline en plusieurs versions, avec des puissances comprises entre 145 et 204 chevaux et des batteries de 58 et 77 kW offrant une autonomie atteignant les 545 kilomètres selon le cycle WLTP.

Les premières livraisons de la version restylée sont prévues d’ici à la fin de l’année, alors que Volkswagen travaille déjà au lancement de plusieurs autres véhicules. A commencer par une citadine ultra-abordable connue sous le nom d’ID.1 ainsi que de nouvelles versions de l’ID. Buzz, dont une plus sportive et une autre dotée de sept places. Un Tiguan électrique serait également dans les tuyaux, de même qu’une ID.7, annoncée au CES de Las Vegas.

