Volkswagen veut augmenter la production de voitures électriques mais oublie un zéro

Si Volkswagen a du mal à vendre ses voitures électriques en Europe, la firme de Wolfsburg souhaite désormais accroître encore la production au sein de son usine allemande d’Emden. Une décision qui peut sembler surprenante, mais qui n’a pas été prise à la légère et qui est encore en cours de réflexion. Surtout, elle paraît bien faible face aux capacités de BYD et Tesla.

Anbau der Frontpartie des ID.4 in der neuen Halle 20 in Emden.

Volkswagen fait partie des constructeurs qui possèdent l’une des gammes de voitures électriques les plus fournies à l’heure actuelle. La firme est quasiment prête pour l’échéance de 2035, date à laquelle les véhicules thermiques seront tout simplement interdits à la vente dans toute l’Union européenne, sauf quelques rares exceptions.

Un plan ambitieux

Ainsi, la firme basée à Wolfsburg possède un catalogue répondant aux besoins de tous les automobilistes, qui va de l’ID.3 à l’ID. Buzz en passant par l’ID.7 et les ID.4 et ID.5. Un large choix de carrosseries et de motorisations, qui devrait encore s’étendre avec le lancement de l’ID.2 et de l’ID.1 à moins de 20 000 euros. Une ID.3 SUV serait également en préparation, mais cela fait un petit bout de temps que nous n’en n’avons pas entendu parler. Sans oublier les modèles conçus en partenariat avec Xpeng.

Au total, une dizaine de nouveautés sont prévues au cours des prochaines années au sein de la gamme. Et le constructeur allemand est particulièrement confiant pour l’avenir, à tel point qu’il vient tout juste d’annoncer qu’il prévoit désormais d’accroître sa production de voitures électriques. Ces déclarations ont été faites par le directeur de l’usine d’Emden, en Allemagne, et relayées par le site Nordwest-Zeitung. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Volkswagen ne fait pas les choses à moitié.

La firme, qui vient de lancer une nouvelle version de son ID. Buzz, prévoit de construire pas moins de 50 000 voitures supplémentaires au cours de l’année 2025. Un chiffre qui concerne uniquement son usine allemande, qui va d’ailleurs progressivement se concentrer uniquement sur les autos électriques. La production de l’Arteon va être stoppée au cours des prochains mois, afin de permettre au site d’assemblage de se concentrer uniquement sur les ID.4 et les ID.7, entre autres.

Ce sont environ 190 000 voitures zéro-émission (à l’échappement) qui seront produites au total l’an prochain dans cette usine, contre 140 000 cette année. Une belle progression pour le constructeur, qui fait indéniablement preuve d’un bel optimisme. Et c’est une bonne nouvelle, alors que la production de certains modèles du groupe, dont l’ID.3 et la Cupra Born au sein des sites de Zwickau et de Dresde avait dû être interrompue l’an dernier, faute de demande suffisante.

Un rebond pour Volkswagen ?

Cette annonce fait plaisir à lire, car on sait que tout n’est pas rose du tout pour le constructeur allemand. Si ce dernier se place sur la 3ème marche du podium des plus gros vendeurs de voitures électriques dans le monde, derrière Tesla et BYD, la situation reste tendue. Volkswagen a affiché des chiffres en demi-teinte au cours des derniers mois, avec seulement 317 200 voitures électriques vendues depuis le début de l’année, contre 321 600 sur la même période en 2023.

Mais ce n’est pas 50 000 unités de plus qui changeront réellement la donne. Sur l’année entière, il manque environ 1 million de voitures vendues pour que Volkswagen arrive au niveau de Tesla et BYD. Mais tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne.

En effet, on pense par exemple à l’Audi Q8 e-tron que nous avons pu essayer, dont la production a été arrêtée faute de demande. Sans parler des soucis logiciels auxquels le groupe allemand doit encore faire face, et qui retarde le lancement de la très attendue plateforme SSP. Désormais, le prometteur projet Trinity ne devrait pas voir le jour avant 2032. Cependant, le constructeur peut se réjouir d’une chose en particulier : le succès de son ID.7 et notamment de sa version Tourer. La demande est très forte pour le break depuis son lancement.

Crédit : Volkswagen

Les prévisions de la hausse de la production sont encore indicatives pour le moment, comme le précise le constructeur. En effet, il s’agit pour l’heure de « plans préliminaires » et il ajoute que « les chiffres visés pour l’année prochaine doivent encore être affinés ». Nous devrions sans aucun doute en savoir un peu plus au cours des prochains mois, alors que l’usine d’Emden possède une capacité totale de 250 000 voitures par an, qui ne devrait pas être exploitée tout de suite.