Apple voudrait proposer de nouveaux AirPods à moins de 100 euros

Selon les informations de l'analyste Ming Chi Kuo, Apple aurait lancé le chantier pour un nouveau casque AirPods Max et des écouteurs AirPods accessibles. Mais il va falloir patienter encore près de deux ans avant qu'ils ne voient le jour.

Après les AirPods 3 lancés fin 2021, puis les AirPods Pro 2 disponibles depuis fin 2022, Apple n’en aurait pas fini avec sa gamme de produits audio nomades. Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, la firme travaillerait déjà sur deux nouveaux produits à des segments bien différents : un nouveau casque AirPods Max et des écouteurs AirPods Lite plus accessibles.

Dans une série de tweets publiés ce jeudi 12 janvier, l’analyste du cabinet TF International Securities rapporte en effet qu’Apple aurait décidé de changer de ligne de production pour ses produits audio. Selon l’analyste, la firme devrait ainsi travailler désormais avec Luxshare ICT et Hon Teng à l’assemblage de ses prochains produits, en particulier à compter du second semestre 2024 ou du premier semestre 2025.

(4/5)

The next-generation AirPods will likely begin mass shipments in 2H24 or 1H25, including more affordable AirPods (with Apple targeting a price of $99) and new AirPods Max, which will be assembled by Luxshare ICT and Hon Teng. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 12, 2023

C’est en effet à cette date, selon l’analyste, qu’Apple compte lancer ses deux nouvelles gammes d’AirPods. On compterait notamment une nouvelle génération du casque AirPods Max, lancé initialement en décembre 2020.

Surtout, la firme lancerait à ce moment une nouvelle paire d’écouteurs sans fil pas chers. Il faut dire que, depuis quelques années, le segment des écouteurs true wireless s’est nettement démocratisé et on trouve désormais pléthore de modèles avec réduction de bruit et des fonctions plus ou moins avancées à moins de 100 euros. En face, l’option la plus accessible chez Apple reste les AirPods 2, disponibles sur le site du constructeur à 160 euros. Surtout, ces écouteurs ne proposent ni audio spatial, ni réduction de bruit, contrairement à bien des concurrents.

Des écouteurs lancés à moins de 100 dollars

D’après les informations de Ming-Chi Kuo, Apple chercherait à proposer ses AirPods Lite à un prix particulièrement agressif de 99 dollars, soit 92 euros HT. Un prix qui les placerait en concurrence directe des Huawei FreeBuds 5i, des Nothings ear (1) ou des Oppo Enco Free 2. Notons que ce n’est pas la première fois que des rumeurs font état d’AirPods Lite en préparation. Ces derniers jours, l’analyste Jeff Pu faisait lui aussi état d’un projet similaire chez la marque à la pomme.

Pour l’heure, Apple n’a encore rien annoncé et, compte tenu du calendrier prévu par Ming Chi Kuo, il y a de fortes chances pour que les projets du constructeur évoluent d’ici là. Si les écouteurs et le casque devaient être lancés à la fin de l’année 2024, on peut donc s’attendre à une année 2023 plutôt calme dans le domaine des AirPods.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.