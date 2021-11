Pour le Black Friday, les derniers Samsung Galaxy Buds sont au meilleur prix sur le Samsung Shop

Pendant le Black Friday, Samsung n’y va pas avec le dos de la cuillère et propose de très belles réductions sur une large sélection de produits. Le constructeur coréen propose par exemple des promotions inédites sur sa gamme d'écouteurs true wireless. Quelles sont les meilleures options disponibles ? Pour quels profils ? On vous explique tout.

Choisir ses écouteurs true wireless peut s’avérer être un choix difficile, en particulier lorsque l’offre est large : annulation active de bruit, étanchéité, autonomie… tout le monde n’a pas les mêmes besoins, le même budget, ni les mêmes usages. Voici notre sélection des meilleures offres proposées à l’occasion de ce Black Friday.

Galaxy Buds Live : les écouteurs ergonomiques de Samsung chutent à 99 €

La grande particularité de ces Galaxy Buds Live est incontestablement leur forme unique. Pensés pour s’adapter au mieux à l’oreille, Samsung a conçu ses intra auriculaires pour qu’ils ne puissent pas chuter lors de leur utilisation. Totalement implantés dans l’oreille, ces écouteurs sont aussi les premiers du constructeur à avoir intégré l’annulation active du bruit (ANC en anglais pour Active Noise Cancellation).

Ces écouteurs sans fils sont également les champions de l’endurance avec une durée de vie de 6 heures seuls et de 21 heures grâce à leur boîtier. Ils se rechargent via un câble USB-C ou par induction sur un smartphone ou un dock de chargement adapté.

Petit bonus, les Galaxy Buds Live profitent de la fonction « Buds Together » qui permet de connecter deux paires ensemble à un même terminal d’écoute pour partager avec son voisin une playlist tout en discrétion.

Les Buds Live s’adressent à un public d’audiophiles soucieux d’utiliser des écouteurs adaptés à leurs esgourdes, endurants et à un prix raisonnable. Habituellement vendus à 169 €, les Galaxy Buds Live bénéficient de 70 € de réduction et passent à 69 € pour le Black Friday. L’occasion rêvée de s’offrir des true wireless au style incomparable sans exploser son budget.

Galaxy Buds Pro : les true wireless les plus pointus de Samsung tombent à 179 €

Avec ses Galaxy Buds Pro, Samsung s’adresse clairement aux audiophiles les plus exigeants. Ils proposent d’abord un son clair et des basses profondes, le tout allié à une ANC puissante et adaptative. Vous pourrez ainsi régler finement la réduction du bruit pour vous isoler totalement, partiellement ou pas du tout du monde extérieur.

Les cinéphiles ne sont pas non plus laissés de côté, car les Galaxy Buds sont équipés de la technologie Dolby Head Tracking qui identifie d’où provient le son pour pouvoir le restituer au mieux dans chaque oreille.

Côté autonomie enfin, les Galaxy Buds Pro peuvent tenir pas moins de 8 heures en une seule charge et 28 heures avec le boîtier si la réduction de bruit est désactivée. Si cette dernière est en marche, l’autonomie passe à 5 heures en une charge et 18 heures au total.

Ces Galaxy Buds Pro parleront finalement à un public nomade et friand de bon son. Des mélomanes avertis qui souhaitent être envahis par la musique jusqu’aux cinéphiles qui désirent s’immerger dans leur film, chacun y trouvera son compte.

Petit bonus supplémentaire valable pendant la durée du Black Friday : si vous remplacez une précédente paire d’écouteurs true wireless, Samsung propose un bonus de reprise de vos anciens écouteurs de 30 euros. Il vous suffit de renvoyer votre produit une fois son estimation faite, et votre remboursement aura lieu sous quelques semaines.

Habituellement proposés à 229 €, les Galaxy Buds Pro passent à 179 € pendant le Black Friday ce qui correspond à une remise de 50 €. Si vous cumulez cette offre à l’ODR de reprise, vos Galaxy Buds Pro passent finalement à 159 €.

Galaxy Buds 2 : le meilleur compromis entre les Galaxy Buds Pro et les Galaxy Buds Live

Les derniers-nés de Samsung en termes d’écouteurs true wireless viennent se placer entre les légers Galaxy Buds Live et les très poussés Galaxy Buds Pro. Pour un prix inférieur aux Buds Pro, ils proposent des spécificités similaires à leurs grands frères plus haut de gamme. On trouve notamment la réduction de bruit active des Buds Pro ainsi qu’une très belle qualité sonore avec des aigus clairs et les basses profondes.

Côté poids, les Galaxy Buds 2 gagnent en légèreté avec un petit 5 g au compteur pour chaque écouteur et proposent toujours les embouts ergonomiques afin de s’adapter au mieux à l’oreille de chacun.

L’autonomie annoncée est, quant à elle, de 5 heures en une charge et monte à 15 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Le temps nécessaire pour passer de 0 à 100% de batterie est inférieur à 40 minutes ce qui est une très bonne nouvelle. Comme c’est le cas pour les autres modèles, les Buds 2 peuvent se recharger à l’aide d’un câble USB-C ou par induction avec un socle ou un smartphone compatible.

Ces Galaxy Buds 2 s’adressent finalement à un public d’audiophiles convaincus, qui veulent la qualité sonore à un tarif attractif.

Habituellement vendu à 149 €, pour ce produit, Samsung propose une offre qui devrait séduire ceux qui cherchent déjà à faire des cadeaux de Noël : pour toute paire de Galaxy Buds 2 achetée, la seconde paire est à -50% soit 74,5 €. Les Galaxy Buds 2 bénéficient enfin eux aussi de l’ODR de reprise.