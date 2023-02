Cette nouvelle voiture électrique qui arrive en Europe se recharge encore plus rapidement que les Tesla

Après la P5, c'est au tour des nouvelles Xpeng P7 et G9 de faire leur arrivée en Europe. La berline et le SUV électriques sont donc désormais disponibles à la vente en Suède, au Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas. La XPeng G9 est l'une des voitures électriques qui se recharge le plus rapidement.

Vous avez déjà entendu parler de Xpeng ? Il y a de fortes chances pour que la réponse soit non. Mais rassurez-vous, c’est tout à fait normal. Fondée en 2014, la jeune marque chinoise n’est commercialisée que dans son pays natal pour l’instant. Enfin presque, car elle a commencer à envahir tout doucement la Norvège, en y exportant sa berline P5 depuis le mois d’avril dernier.

Comme BYD ou encore Nio, ses principaux rivaux, Xpeng croit aussi beaucoup à l’Europe pour se développer. Ainsi, la firme asiatique, qui a récemment revu les prix de ses voitures à la baisse afin de s’aligner sur Tesla souhaite investir massivement ce marché. Ce qui n’est pas sans inquiéter les spécialistes, qui craignent que le Vieux Continent ne soit plus qu’un simple importateur de voitures chinoises, avec tout ce que cela implique en termes d’emplois et d’environnement.

Xpeng P7 et G9 : deux nouvelles voitures électriques en Europe

Mais cela ne devrait pas stopper le constructeur dans son élan. Et pour cause, ce dernier vient tout juste de publier un communiqué dans lequel il annonce le lancement de deux nouveaux modèles en Europe. Il s’agit de la berline sportive P7 et du SUV G9. Ces derniers sont actuellement visibles sur le stand de la marque lors du salon eCar Expo qui se tient actuellement à Stockholm jusqu’au 5 février prochain.

Ces deux véhicules électriques peuvent donc désormais être commandés en Suède, au Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas. En revanche, pas un mot n’a encore été dit sur une éventuelle arrivée en France. Si c’est le cas, il faudra sans doute faire preuve d’un peu de patience. En effet, les premières livraisons de la P7 ne sont de toutes façons pas prévues avant le mois de juin, tandis que celles du G9 débuteront au mois de septembre prochain.

Rivalisant respectivement avec les Tesla Model S et Model X, ces deux nouveaux arrivants ont déjà annoncé leurs tarifs pour l’Europe. Il faudra alors compter 49 990 euros aux Pays-Bas pour la P7 RDW Long Range et 57 990 euros pour le G9 RWD Standard Range. Des tarifs qui sont susceptibles d’évoluer si les deux véhicules arrivent en France, mais globalement, ils ne devraient pas pouvoir profiter du bonus écologique dans tous les cas, alors que celui-ci n’est accessible que pour les voitures de moins de 47 000 euros.

XPeng P7 : sur les traces de la Tesla Model 3

La P7 qui débarque tout juste en Europe est en réalité une version restylée et profitant d’une chaîne de traction électrique légèrement retravaillée. Ainsi, si sa puissance ne semble pas avoir été modifiée, alors que Xpeng ne rentre pas dans les détails à ce sujet, le 0 à 100 km/h est désormais réalisé en 4,1 secondes, contre 4,3 jusqu’alors. L’autonomie est quant à elle annoncée à 576 kilomètres selon le cycle WLTP pour la version Long Range d’entrée de gamme.

Il faut alors compter 29 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80 %, à une puissance maximale de 175 kW, ce qui reste correct, mais loin des 270 kW de la Porsche Taycan. Mais attention, cette dernière réclame environ 25 minutes sur le même exercice, ce qui prouve que la courbe de recharge est plus importante que la puissance maximale.

La berline affiche également un Cx assez bas de seulement 0,236. À titre de comparaison, la voiture de série la plus aérodynamique du marché est la Mercedes EQS avec seulement 0,20, suivie par la Hyundai Ioniq 6 et ses 0,21. La Tesla Model 3, quant à elle, annonce un Cx de 0,23.

XPeng G7 : une Tesla Model Y aux hormones

De son côté, le G9 embarque un système 800 volts et peut encaisser une puissance de charge allant jusqu’à 300 kW. Ainsi, il peut récupérer 100 kilomètres d’autonomie en cinq minutes, et ne demande qu’une vingtaine de minutes pour recharger sa batterie d’une capacité de 98 kWh de 10 à 80 %. Le record est actuellement de 18 minutes pour les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5 grâce à leur technologie 800 volts.

Le grand SUV peut alors parcourir jusqu’à 570 kilomètres selon le cycle WLTP et affiche une puissance de 551 chevaux pour un couple de 717 Nm. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 3,9 secondes. Une valeur identique au Tesla Model X standard.

Une conduite autonome de niveau 2, et bientôt plus

Les deux voitures électriques sont équipées du système de conduite autonome XPILOT, rendu opérationnel grâce à 29 capteurs radars, millimétriques et à ultra-sons. La marque est également en train de développer un dispositif encore plus avancé rivalisant avec le FSD de Tesla, qui atteint le niveau 3 grâce à la présence d’un LiDAR. Baptisé NGP, celui-ci est encore en phase de test.

En parallèle, Xpeng continue de développer son réseau de recharge, alors que la marque a dévoilé en août dernier sa propre borne de 480 kW. Sur une XPeng G9 de démonstration, il était possible de passer de 10 à 80 % en seulement 15 minutes.

