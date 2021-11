Pour le Black Friday, les meilleurs aspirateurs Dreame sont au prix le plus bas sur Amazon

Au tour du fabricant d'aspirateurs Dreame de lancer ses promotions du Black Friday. Il propose cette semaine des promotions agressives sur ses meilleurs aspirateurs (robots comme balais), comme le Dreame D9, le Dreame T20, le Z10 Pro ou encore le L10 Pro.

Dans le petit monde des aspirateurs, il y a cette fameuse marque anglaise aux tarifs prohibitifs… Et depuis quelques années maintenant, Dreame. Dreame est un fabricant d’aspirateurs chinois qui propose des aspirateurs-robots et des aspirateurs-balais aussi performants que les leaders du marché, mais à des prix jusqu’à deux fois moins chers. Avec le Black Friday, vous pouvez donc acheter l’aspirateur-balai de vos rêves sans mettre en danger les économies de votre ménage. Voici une sélection de ses meilleurs produits en promotion pour profiter au mieux des réductions du Black Friday.

Dreame T20 : le très bon aspirateur balai à aspiration multicyclonique est à seulement 249,99 €

Cousin du T30, le Dreame T20 Mistral lui emprunte sa technologie d’aspiration multicyclonique. Très puissant sur l’aspiration il peut monter jusqu’à 25 000 Pa, soit une très belle performance pour un aspirateur balai.

On souligne également la présence sur le modèle T20 d’une batterie amovible, permettant ainsi de remplacer la batterie à plat par une complètement chargée. Bon à savoir, le temps de charge est de 4h pour une autonomie de 70 minutes en mode normal. Vous avez donc largement le temps de passer votre maison au peigne fin pour en déloger toute la saleté.

Dernier point intéressant : la présence d’une tête d’aspiration intelligente, un outil habituellement implémenté sur les aspirateurs robots, qui permet ici d’identifier le type de sol et d’adapter l’aspiration si besoin.

Habituellement vendu aux alentours de 400 euros, pendant le Black Friday, le Dreame T20 Mistral perd pas loin de 150 euros et passe à 249,99 €.

Dreame D9 : le deux en un compatible assistant connecté est à 239,99 €

C’est le gros avantage du Dreame D9 : il lave et aspire les sols en un seul et même robot. Équipé d’un bac à eau de 270 mL il peut ainsi nettoyer en une fois l’intégralité de votre maison d’autant plus qu’il dispose de trois types de lavages au choix afin d’adapter la quantité d’eau délivrée à la surface et à la quantité de saleté à laver.

Le bac à poussière de son côté peut récupérer jusqu’à 570 mL de saletés aspirées. Avec ses 3000 Pa de puissance, le Dreame D9 ne laissera pas un seul grain de poussière ou un seul cheveu sur votre sol avant de le lessiver. Il est par ailleurs possible de sélectionner quatre niveaux d’aspirations différents pour adapter le passage de l’aspirateur au degré de saleté du sol. Vous pourrez ainsi mettre la puissance maximale en lendemain de réveillon, par exemple.

Si vous disposez également de plusieurs tapis ou de sols plus fragiles, grâce à l’application vous pouvez déterminer des zones interdites à l’aspirateur pour qu’il les préserve.

Au total, ce ne sont pas moins de 6 modes de nettoyages qui sont disponibles sur ce Dreame D9 pour nettoyer au choix toutes les pièces de votre intérieur, n’en choisir que certaines, effectuer un nettoyage succinct ou, au contraire, en profondeur. Bref, à chaque situation, il existe une combinaison aspiration-lavage adaptée. On notera enfin, la compatibilité avec Amazon Alexa pour contrôler le Dreame D9 Mistral à distance.

Habituellement proposé aux alentours de 300 euros sur Amazon, le Dreame D9 Mistral voit son prix chuter à 239,99 € pendant le Black Friday.

Dreame T30 : l’aspirateur balai qui compte les particules est à seulement 351,99 €

Aspirateur-balai hyper performant, le Dreame T30 Mistral est l’un des rares à proposer un compteur de particules, permettant de comptabiliser et identifier le type de poussière aspirée. Un bonus que peu d’aspirateurs balais sur le marché peuvent se targuer de posséder.

Il est d’ailleurs possible de choisir quel type d’aspiration vous souhaitez utiliser : fractionnée (fonctionnement uniquement si la gâchette est enclenchée) ou continu (un appui bref suffit à lancer l’aspirateur). Une option qui permettra à chacun d’utiliser son T30 comme il l’entend.

Le Dreame T30 est d’ailleurs un bon marathonien avec une autonomie en mode normal pouvant atteindre les 90 minutes de batterie. Une durée de vie suffisante pour passer au peigne fin une maison d’une large surface.

Afin d’optimiser le nettoyage, le Dreame T30 propose enfin un écran LCD riche en tous types d’informations. Il indique ainsi l’état de propreté du sol par une courbe indiquant, pour une zone définie, la quantité de poussière restant à aspirer. Il est également optimisé pour l’aspiration des poils d’animaux, un bonus qui séduira tous ceux qui partagent la vie d’un compagnon à quatre pattes.

Au final, le Dreame T30 est un produit efficace, bien pensé, et qui, pour un prix plus que raisonnable, ira faire de l’ombre à la référence du marché. Habituellement proposé à un tarif avoisinant les 440 euros, pendant le Black Friday, le prix du Dreame T30 Mistral chute à 351,99 €.

Dreame L10 Pro : le robot aspirateur doté de la technologie Lidar chute à 311,99 €

Si vous cherchez un aspirateur robot qui quadrille efficacement votre maison et qui aspire tout sur son passage, c’est vers le Dreame L10 Pro qu’il faut vous tourner. En plus de bénéficier de la technologie Lidar pour un scan performant des pièces de votre habitation, l’aspirateur robot offre en plus une puissance d’aspiration de 4000 Pa, assurant ainsi au moindre grain de poussière, cheveu ou autre saleté de disparaître dans les entrailles du bac de collecte.

Si vous avez cependant besoin d’un nettoyage plus mesuré, sachez que le Dreame L10 Pro bénéficie de quatre modes d’aspiration allant du silencieux au turbo, le premier aspirant timidement, le dernier happant tout sur son passage. On salue la présence d’un cinquième mode automatique qui s’adapte à la surface trouvée sous la brosse (tapis ou sol dur par exemple). Le L10 Pro bénéficie enfin de la présence d’une serpillière et d’un petit bac à eau de 265 mL pour désincruster la saleté au sol.

Son autonomie enfin lui permet de tenir 150 minutes sur une seule recharge et de nettoyer une surface pouvant aller jusqu’à 250 m² au sol.

Habituellement vendu aux alentours de 400 euros, le Dreame L10 Pro bénéficie d’une jolie réduction de presque 80 euros qui fait chuter son prix à 311,49 €.

Dreame Z10 Pro : le tout-en-un de Dreame voit son prix chuter de 80 euros grâce à un coupon de réduction

Dernier-né des aspirateurs-laveurs du fabricant Dreame, le Z10 pro offre à la fois une station de lavage et un robot aspirateur performant.

Son premier gros atout est sa station de charge qui fait également office de station de vidage. Une fois aspiration et lavage des sols terminés, le Dreame Z10 Pro revient à son socle de chargement, évacue l’eau sale de son bac vers la station de lavage et la poussière directement dans le sac de 4 L. On souligne ainsi la présence du sac à poussière directement intégré à la station de charge, qui permettra une vidange hygiénique de la poussière, particulièrement pour ceux qui y sont allergiques.

Avec une aspiration de 4000 Pa, le Dreame Z10 Pro peut aspirer une surface pouvant aller jusqu’à 250 m². Une belle performance qui vous permettra de quadriller toute votre maison sans problème. Équipé de la technologie Lidar, le Dreame Z10 Pro peut cartographier efficacement les pièces de la maison, et via l’application il est possible de déterminer des zones à éviter lors du nettoyage.

Le Dreame Z10 Pro est enfin compatible Amazon Alexa et pourra donc être dirigé à la voix en cas de besoin.

Vendu en moyenne au prix de 500 euros, le Dreame Z10 Pro bénéficie pendant le Black Friday d’un coupon de réduction de 80 euros à activer sur la page lors de l’achat. Cela fait ainsi passer le prix du Dreame Z10 Pro à 419,99 euros.