En promo pour le Black Friday, le Tineco Floor One S5 est l’aspirateur balai idéal pour un ménage rapide

En alliant serpillière et aspiration classique, le Tineco Floor One S5 réduit considérablement le temps de ménage. Il suffit d’un seul passage pour nettoyer entièrement son sol. Un appareil polyvalent qui bénéficie désormais d’un excellent rapport qualité-prix avec une réduction de 120 euros pour le Black Friday.

Pour vous éviter de perdre de longues heures dans le ménage, Tineco a eu la bonne idée d’inclure une serpillière dans son aspirateur-balai Tineco Floor One S5. Un judicieux combo qui permet à la fois d’éliminer rapidement la poussière et de nettoyer les liquides tombés au sol avec un seul et même appareil.

Non content de vous offrir un gain de temps dans l’entretien de votre domicile, Tineco vous permet aussi de réaliser des économies. Le constructeur offre une remise de 120 euros sur le prix du Tineco Floor One S5. L’aspirateur dégringole donc à 399 euros au lieu de 519 euros.

Un aspirateur qui joue la carte de la polyvalence

Ne vous fiez pas à la stature imposante du Tineco Floor One S5. Malgré sa hauteur de 110 cm pour une largeur de 26 x 27,3 cm et son poids de 4,5 kg, il se prend facilement en main et n’augure pas de sessions de ménage épuisantes.

D’autant qu’il est sans-fil, ce qui vous évite de vous prendre les pieds dans un câble ou de devoir le rebrancher dès que vous changez de pièce. Surtout, sa batterie vous permet d’enchaîner jusqu’à 35 minutes de ménage. Un temps largement suffisant pour n’avoir à faire qu’un seul passage dans votre appartement ou maison.

Mais c’est surtout avec sa conception que le Tineco Floor One S5 se démarque. En effet, sa brosse fait aussi office de serpillière ce qui lui permet de venir à bout des taches sur votre sol. Même les poils d’animaux et les gros débris ne lui posent pas de problème.

Il compte aussi sur une série de capteurs embarqués pour détecter le type de sol et de saleté. Cela lui permet d’adapter la puissance d’aspiration, le débit d’eau et la vitesse du rouleau. Vous n’avez donc aucune crainte à avoir quant à l’intégrité de vos sols fragiles.

Quant aux petites surfaces et aux recoins, ils ne posent aucun souci au Tineco Floor One S5 qui peut facilement se transformer en aspirateur à main. Un embout brosse et un embout fin sont même fournis pour vous aider à aspirer la poussière sur un fauteuil ou une table.

Un entretien minime pour un suivi à tout instant

Le Tineco Floor One S5 est fourni avec une base de recharge. Celle-ci ne se contente pas de redonner de l’énergie à l’aspirateur. Elle se charge également de laver la brosse afin d’éviter le développement de germes ou de salir le sol lors de votre prochain ménage. Pour lancer le nettoyage, il suffit de presser un simple bouton.

Un écran tactile iLoop habille le Tineco Floor One S5. Il sert à indiquer, via une jauge circulaire, si votre sol est propre ou non. Un écran qui affiche aussi le niveau de batterie, les divers modes de nettoyage (auto, éco, max, etc.) ou l’état de la connexion au Wi-Fi.

Une application dédiée est par ailleurs disponible pour surveiller l’état de votre aspirateur directement sur votre smartphone.

Vendu en temps normal 519 euros chez Amazon, le Tineco Floor One S5 tombe à 399 euros grâce à une remise de 120 euros.