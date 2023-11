Le prix des aspirateurs-balai haut de gamme de Tineco est aspiré vers le bas pendant le Black Friday

Inutile de patienter jusqu’au 24 novembre, date officielle du Black Friday, pour faire le plein de bonnes affaires. Le spécialiste des aspirateurs-balai Tineco affiche déjà ses modèles phares avec de belles réductions, pouvant atteindre -37 %.

Et si passer l’aspirateur devenait un peu plus simple avec un bon aspirateur-balai ? Le Black Friday est l’occasion idéale pour s’offrir à moindre coût des appareils haut de gamme, ceux qui facilitent réellement la corvée du ménage.

Reconnu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses aspirateurs-balais, Tineco ouvre le bal avant l’heure et propose dès à présent et jusqu’au 27 novembre de belles remises sur ses meilleures références. Voici les offres à ne pas manquer au cours de ce Black Friday :

TINECO ​​FLOOR ONE S5 : un aspirateur-balai lavant polyvalent (- 200 euros)

Alors que les aspirateurs-balais lavants se contentent généralement de nettoyer le sol, le TINECO FLOOR ONE S5 va plus loin et peut en prime se transformer en aspirateur à main.

Inutile donc de prévoir un aspirateur classique pour le seconder, d’autant qu’avec son poids plume de 4,5 kg et son format compact, il vous permet d’aspirer sans effort tous les recoins, les fauteuils, ainsi que les meubles.

Une fois posé au sol, le TINECO FLOOR ONE S5 ne manque pas d’atouts. Doté d’une série de capteurs et de la technologie iLoop du constructeur, l’appareil détecte automatiquement le type de saletés présentes sur le sol et adapte alors la puissance d’aspiration, de frottement du rouleau, ainsi que le débit d’eau. De cette manière, il vient rapidement à bout des taches les plus tenaces et laisse un sol propre et sec derrière lui.

Et ce n’est pas en matière d’autonomie que le bât blesse, le TINECO FLOOR ONE S5 peut rester actif durant 35 minutes avec une charge pleine et peut nettoyer une belle surface de 130 m2. Lorsque votre session ménage est enfin terminée, vous n’avez plus rien à faire, car la base se charge pour vous de nettoyer puissamment la serpillère.

Jusqu’au 27 novembre, le TINECO FLOOR ONE S5 devient plus accessible que jamais et voit son prix chuter de 519 à 319 euros. C’est l’une des offres les plus compétitives de ce Black Friday.

TINECO FLOOR ONE S7 PRO : un nettoyage efficace sans effort (- 160 euros)

Avec le TINECO FLOOR ONE S7 PRO, pas question de rendre sportive la corvée du ménage. Comme le reste de la série, ce modèle 2-en-1 aspire et lave, mais ne vous demande quasiment aucun effort à l’usage.

Son système d’auto-propulsion SmoothPower développé par Tineco facilite les mouvements et les déplacements de l’appareil. Vous avez alors la sensation qu’il glisse sur le sol.

Côté performance, TINECO a tout prévu pour que le FLOOR ONE S7 PRO soit le plus efficace possible à chaque passage. La marque l’a d’ailleurs doté d’un large rouleau s’étendant jusque sur les bords. Vous pouvez alors atteindre facilement les plinthes et les recoins, habituellement difficiles à nettoyer avec un aspirateur-balai.

Ce modèle est aussi équipé de la technologie iLoop, chargée d’adapter automatiquement la puissance de nettoyage en fonction du type de poussières jonchées sur le sol. Et à tout moment, depuis son écran LCD, vous pouvez jeter un œil au niveau de batterie restant, ainsi qu’à la quantité de saletés encore présentes sur le sol. Une fois le ménage achevé, vous êtes donc assuré que votre carrelage ou votre parquet est éclatant.

Une fois posé sur son socle, place à l’auto-nettoyage complet du TINECO FLOOR ONE S7 PRO. Chaque partie de l’aspirateur est automatiquement lavée à haute pression, et la brosse est ensuite séchée pour éviter la prolifération de bactéries, ainsi que l’apparition de mauvaises odeurs.

À l’occasion du Black Friday, le très complet TINECO FLOOR ONE S7 PRO est disponible à seulement 639 euros au lieu de 799 euros.

TINECO PURE ONE STATION : un sol propre et un air purifié (- 120 euros)

Avec son TINECO PURE ONE STATION lancé en septembre dernier, la marque s’est concentrée exclusivement sur l’aspiration. Ce modèle ne lave donc pas le sol à l’eau, mais apporte une nouveauté majeure : la purification de l’air.

Doté d’un double filtre, dont un modèle HEPA, le TINECO PURE ONE STATION élimine toutes les particules fines et délivre un air plus respirable. Un atout pour les personnes vivant dans les grandes villes et donc exposées à une forte pollution, mais aussi pour les plus allergiques.

Globalement, rien ne lui résiste, des plus infimes poussières, aux cheveux tombés sur le sol, en passant par les poils de vos animaux de compagnie. Une prouesse permise non seulement par le capteur intelligent iLoop chargé d’optimiser la puissance d’aspiration, mais aussi par la brosse anti-emmêlement ZeroTangle.

En prime, le TINECO PURE ONE Station se transforme en un tournemain en aspirateur à main. Avec son poids de 1,2 kg seulement, il permet d’accéder sans effort au sommet de vos meubles.

Ce ne sont d’ailleurs pas là ses seuls atouts. Ce modèle s’accompagne également d’une station d’accueil conçue pour recharge l’aspirateur et pour le nettoyer en profondeur. Les tuyaux ne s’encrassent donc pas avec le temps et l’hygiène de l’appareil reste irréprochable. C’est sans compter son énorme bac de poussière de 3 litres, qui n’a besoin d’être vidé que ponctuellement, tous les 3 mois en moyenne selon la marque.

À peine sorti, cet aspirateur-balai hautement équipé est disponible durant le Black Friday à seulement 679,15 euros au lieu de 799 euros.

TINECO PURE ONE S15 Pet : pour dire enfin adieu aux poils d’animaux sur le sol (- 140 euros)

Sans matériel adéquat, difficile de garder une maison propre et saine avec un animal de compagnie. La plupart des aspirateurs peinent à attraper les poils de nos fidèles compagnons, ainsi que les cheveux tombés sur le sol. Pire, ils s’emmêlent dans la brosse et bloquent l’aspiration.

Si le TINECO PURE ONE STATION est parfaitement adapté aux propriétaires d’animaux, la marque propose une autre alternative, plus abordable : le PURE ONE S15 PET. Également pourvu d’une brosse ZeroTangle auto-démêlante et de la fonctionnalité iLoop, cet aspirateur-balai offre une puissance d’aspiration optimale et durable.

Et ce ne sont pas là ses seuls points communs avec le TINECO PURE ONE STATION. Ce modèle bénéficie aussi de la technologie Pure cyclone chargée de filtrer l’air en 5 étapes et d’éliminer jusqu’à 99,9 % des particules fines. Après chaque passage, l’air en ressort plus pur.

Bien plus abordable que le TINECO PURE STATION, le PURE ONE S15 PET est disponible jusqu’au 27 novembre à seulement 359 euros au lieu de 499 euros. Une différence de prix qui s’explique essentiellement par l’absence d’auto-nettoyage de l’appareil depuis sa base.