Dell lance un grand déstockage sur ses meilleurs PC portables et écrans pour le Black Friday

Pour le lancement du Black Friday, Dell se fend d’une nouvelle vague de promotions sur ses meilleurs PC portables et moniteurs. De quoi réaliser de jolies économies sur une large sélection de produits, Inspiron (14 2-en-1, 15 et 16) et XPS (13, 15 et 17) en tête. Voici notre sélection des meilleures affaires à réaliser aujourd'hui.

Après une semaine de Black Week riche en promotions, c’est aujourd’hui que les choses sérieuses débutent. Pour le lancement du Black Friday 2021, Dell déstocke une bonne partie de son catalogue. Nouveaux XPS, Inspiron en tous genre et moniteurs Alienware sont à l’honneur, avec des ristournes pouvant aller jusqu’à 56 %. Pour l’occasion, nous vous avons concocté une sélection regroupant les meilleures offres sur les PC portables et écrans gaming disponibles chez Dell. Suivez le guide.

Les offres Dell en bref :

Et si vous avez la moindre question sur les produits présentés, ou le moindre souci en cette période de Black Friday, sachez que le service client Dell est là pour vous aider au 08 01 84 08 27.

La gamme Dell Inspiron à partir de 499 euros

L’Inspiron 15 3000 à 499 euros (au lieu de 649 euros)

Idéal pour les travaux de bureautique réalisés en mobilité, le Dell Inspiron 15 3000 est équipé d’une dalle HD de 15,6 pouces traitée contre les émissions de lumière bleue. Avec son faible encombrement, il pourra se glisser aisément dans la plupart des sacs à dos sans pour autant rogner sur la taille de l’espace de travail qu’il offre. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un processeur AMD Athlon Silver 3050U, une carte graphique AMD Radeon avec mémoire partagée, 4 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Ajoutez à cela 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI 1.4 ainsi qu’une webcam 720p, et vous obtenez une station de travail simple, mais efficace.

Le Dell Inspiron 15 3000 voit son prix passer de 649 euros à 499 euros en cette période de Black Friday, et avec le code DBFlash15.

L’Inspiron 15 à 599 euros (au lieu de 749 euros)

Avec son design sobre et élégant, le Dell Inspiron 15 offre une expérience utilisateur des plus agréables. Il dispose d’une charnière qui permet de légèrement surélever le clavier afin de proposer un confort de frappe supplémentaire, tout en permettant de mieux le ventiler, et d’un écran FHD lumineux de 15 pouces capable de couvrir 100 % de l’espace sRGB, pour des images d’une grande qualité. Pour le reste, cet Inspiron 15 est équipé d’un Core i5-11320H de 11e génération, d’un GPU Intel Iris Xe, de 8 Go de RAM ainsi que d’un SSD de 256 Go.

Généralement vendu 749 euros, le Dell Inspiron 15 est disponible en ce moment à 599 euros, soit une économie de 15 % avec le code DBFlash16.

L’Inspiron 14 2-en-1 à 579 euros (au lieu de 749 euros)

Le Dell Inspiron 14 2-en-1 est une machine qui se positionne à la frontière entre le PC portable et la tablette tactile grâce à sa charnière capable de pivoter à 360 degrés. Idéal pour travailler, regarder une vidéo ou prendre des notes grâce à son écran FHD tactile de 14 pouces, ce PC portable se démarque par sa polyvalence. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un processeur mobile AMD Ryzen 5 5500U avec une carte graphique AMD Radeon, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. De quoi assurer fluidité et efficacité au quotidien, pour travailler ou regarder des vidéos.

Pour le Black Friday, Dell propose une réduction de 100 euros sur son Inspiron 14 2-en-1 qui passe de 749 euros à 579 euros avec le code DBFlash17.

L’Inspiron 16 Plus à 1299 euros (au lieu de 1649 euros)

Avec une configuration qui s’articule autour d’un Core i7-11800H de 11e génération, 16 Go de RAM, une GeForce RTX 3060 (6 Go) et 1 To de de stockage, Dell Inspiron 16 Plus est une machine taillée pour la performance. Il arbore aussi un écran IPS de 16 pouces doté d’une définition de 3072 par 1920 pixels, disposant d’une jolie luminosité et capable de couvrir 100 % de l’espace colorimétrique sRGB. Compatible avec les drivers Nvidia Studio, cet ordinateur portable est donc une machine parfaite pour tout ce qui touche à la retouche graphique ou au montage vidéo.

Proposé avec une réduction de 21 %, le Dell Inspiron 16 Plus passe de 1649 euros à 1299 euros durant la période du Black Friday avec le code DBFlash18.

La gamme Dell XPS à partir de 1469 euros

Le Dell XPS 13 à 1469 euros (au lieu de 1649 euros)

Compact et élégant grâce à son châssis en aluminium finement usiné, le Dell XPS 13 n’en oublie pas d’être résistant grâce au verre Gorilla Glass Corning 6 qui recouvre son écran. Un minimum pour assurer la protection de cette dalle tactile UHD+ de 13,4 pouces offrant des noirs contrastés et une compatibilité avec les normes HDR et Dolby Vision. Pour compléter cette panoplie, le Dell XPS 13 peut compter sur un processeur Intel Core i7-1185G7 de 11e génération, un GPU Intel Iris Xe et 16 Go de RAM. De quoi lui permettre de relever sans aucun souci les challenges du quotidien, à condition de ne pas utiliser de programmes qui utilisent la 3D, ou de vouloir jouer aux jeux vidéo triple A de la fin de l’année.

À l’occasion du Black Friday, le Dell XPS 13 voit son prix dégringoler à 1469 euros au lieu de 1649 euros habituellement, grâce au code promo DBFlash19.

Le nouveau Dell XPS 15 à partir de 1649 euros (au lieu de 2199 euros)

Avec son nouveau XPS 15, Dell nous propose un PC portable extrêmement performant qui s’articule autour d’un Core i7-11800H de 11e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et surtout, une GeForce RTX 3050 Ti avec 4 Go de mémoire dédiée. Il dispose en outre d’une dalle InfinityEdge de 15,6 pouces avec une définition de 1920 par 1200 pixels. Idéal pour les créatifs, ce PC bénéficie des avantages de Nvidia Studio pour booster les applications comme Premiere ou Photoshop, ainsi que de la solution Creator Edition qui embarque de nombreux outils créatifs.

Proposé habituellement à 2199 euros, le nouveau Dell XPS 15 est actuellement vendu 1649 euros avec le code promo DBFlash20.

Le nouveau Dell XPS 17 à 1799 euros (au lieu de 2499 euros)

Le nouveau Dell XPS 17 partage énormément de points communs avec son homologue le nouveau XPS 15. Core i7-11800H de 11e génération, 16 Go de RAM et RTX 3050 Ti (4 Go) sont ainsi à l’honneur. Comme son nom le laisse toutefois entendre, il se démarque grâce à sa dalle de InfinityEdge de 17 pouces pour une définition de 1920 par 1200 pixels. De quoi afficher une jolie surface de travail et assurer un confort optimal pour les longues sessions de travail. Doté d’un système de refroidissement optimisé, il pourra faire tourner sans aucun problème les logiciels de montage ou de retouche graphique. D’autant plus que cet ordinateur bénéficie à la fois de la Creator Edition et des pilotes Nvidia Studios pour accompagner et fluidifier votre processus créatif.

En ce moment, le nouveau Dell XPS 17 est disponible au prix de 1799 euros grâce au code promo DBFlash21. De quoi économiser 28 % sur son tarif initial de 2499 euros.

Des écrans gaming Alienware à partir de 219,99 euros

L’écran Alienware 25 AW2521HFA à 219,99 euros (au lieu de 456,19 euros)

Marque reconnue dans le monde du gaming, Alienware propose des écrans parmi les plus performants du marché. C’est par exemple le cas de cet AW2521HFA qui dispose d’une dalle IPS Full HD de 24,5 pouces. Il se démarque essentiellement grâce à son temps de réponse extrêmement bas (1 ms) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Pour ne rien gâcher, cet écran propose une bonne couverture de l’espace colorimétrique sRGB (99 %) ainsi qu’une bonne luminosité (400 cd/m²), de manière à profiter pleinement des graphismes affichés. Pour la connectique, ce Alienware 25 AW2521HFA embarque deux ports HDMI ainsi qu’un port DisplayPort.

Le moniteur gaming Alienware 25 AW2521HFA bénéficie actuellement d’une jolie ristourne de 56 %, qui le fait passer de 456,19 euros à 219,99 euros.

L’écran Alienware 25 AW2521H à 399,99 euros (au lieu de 871,69 euros)

Compatible avec les technologies G-Sync Nvidia Reflex, qui permettent de réduire la latence système, cet Alienware 25 AW2521H est l’allié idéal pour tous les joueurs qui cherchent la performance. Avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse de 1 ms, cet écran propose une expérience réactive et fluide en toute circonstance. Ce moniteur de 24,5 pouces n’en oublie pas pour autant de proposer une image de belle facture grâce à sa dalle IPS Full HD capable d’afficher 99 % du gamut sRGB. Abritant deux ports HDMI et un port DisplayPort, cet écran possède aussi la bagatelle de 4 ports USB 3.2 afin d’y connecter tous vos périphériques. Enfin, les amateurs de personnalisation seront ravis d’apprendre que cet Alienware 25 AW2521H possède un éclairage RGB entièrement programmable sur sa façade arrière.

Grâce à une réduction de 54 %, le moniteur gaming Alienware 25 AW2521H est désormais disponible à 399,99 euros au lieu de 871,69 euros en temps normal.