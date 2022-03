Mavic Air 2 : le drone DJI qui filme en 4K perd plus de 200 € dans ce pack

Conçu pour le grand public, le drone Mavic Air 2 de DJI propose de bonnes performances en vol et une qualité d’image excellente. D'autant plus qu'il est plus accessible qu'avant en passant de 1 049 euros à seulement 839 euros sur Amazon.

Malgré quelques bonnes références du côté de Parrot, c’est DJI qui s’est imposé comme la référence du drone grand public. Et force est de constater que le constructeur chinois multiplie les bonnes performances. Parmi ses produits, on retrouve le Mavic Air 2, un drone conçu pour plaire au grand public grâce à ses bonnes performances en vol et sa qualité d’image excellente. La marque délivre un appareil polyvalent qui conviendra même aux débutants, et s’il faut débourser plus de 1 000 euros, aujourd’hui il tombe à moins de 840 euros.

Le DJI Mavic Air 2 en quelques mots

Il s’agit d’un drone léger avec un format compact

Il est capable de filmer en 4K HDR à 30 IPS

Il propose des modes de vol automatiques

Et dispose d’une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 1 049 euros, le Mavic Air 2 de DJI est désormais affiché à 839 euros sur Amazon, soit 210 euros de remise immédiate. Le drone est vendu avec une panoplie d’accessoires, en passant des batteries supplémentaires jusqu’aux hélices de rechange.

Un drone polyvalent et solide

Sorti en 2020, le DJI Mavic Air 2 est l’un des meilleurs drones disponibles sur le marché. Il possède toutes les caractéristiques que l’on peut attendre d’un drone. Ce dernier n’est certes pas aussi petit que le DJI Air 2s, mais il garde un format compact et sa conception pliable. Avec un poids de 570 g, il se situe en dessous du seuil des 800 grammes à partir duquel une déclaration et une formation sont exigées par la législation européenne. Mais une petite formation en ligne ne pourra pas faire de mal pour pouvoir voler en toute sécurité et sans accrocs.

D’ailleurs, il faudra rester vigilant particulièrement pour les mouvements latéraux des modes de vol automatiques. En effet, le Mavic Air 2 ne détecte toujours pas les obstacles sur les côtés et au-dessus de lui. Toutefois, il les détecte vers l’avant, l’arrière et le dessous, ce qui est un atout majeur surtout pour les débutants. Le constructeur a également renforcé l’aspect robuste de son modèle : ses hélices, sa coque et sa nacelle en plastique sont capables de résister à une chute d’une dizaine de mètres suite à un accrochage avec un arbre.

De bonnes performances en vol

Ce drone est capable de filmer en 4K HDR à 30 images par seconde, ou sans HDR à 60 IPS. Pour ajouter un effet de ralenti à votre séquence, vous pourrez faire monter le drone à 240 IPS en Full HD. Le retour vidéo pourra être assuré par votre smartphone, qui sera fixé au-dessus de la télécommande. Le tout sera contrôlable depuis l’application DJI Fly. Pour piloter cet appareil, les débutants pourront commencer avec le mode « Tripod » qui limite la vitesse à 18 km/h en marche avant. Les déplacements seront ainsi plus doux et les mouvements lissés. Les plus expérimentés pourront activer le mode sport, qui vous permettra d’atteindre une vitesse de 68 km/h. De multiples modes de vols automatiques seront également de la partie.

Côté photo, le Mavic Air 2 dispose d’un capteur de 48 mégapixels Sony IMX586. Résultat : les clichés sont de très bonnes qualités. Durant vos vols, vous allez pouvoir compter sur une batterie de 40 Wh, avec une autonomie de 34 minutes. Cela dépendra des conditions de vol, tablez plutôt sur 25 minutes de temps de vol effectif. La recharge complète prendra 90 min au total. La télécommande intègre quant à elle deux batteries de 2600 mAh, qui évitera d’épuiser la charge de votre smartphone trop vite.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le DJI Mavic Air 2.

Quel drone choisir ?

Afin de découvrir les modèles les plus récents que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.