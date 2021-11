OnePlus 9, Poco X3 Pro… eBay sacrifie les prix pour le Black Friday

La Black Week est à peine entamée que les meilleures offres sont déjà disponibles sur eBay. Smartphones, audio ou mobilité urbaine, voici une sélection des meilleures opportunités à saisir cette semaine sur la plateforme de e-commerce, le tout à moins de 450 euros.

Le Black Friday est LE rendez-vous des technophiles avides de bons plans. Tous les ans, constructeurs et distributeurs se bousculent pour proposer les derniers produits aux meilleurs prix. Cette année, eBay fait d’ailleurs très fort en commençant les hostilités trois jours avant le Black Friday.

Parmi les opportunités à saisir en ce moment, on retrouve notamment le OnePlus 9 à 439,99 euros, le Roborock S7 à 449 euros ou encore le Xiaomi Electric Scooter 3 à 399,99 euros, et plus encore. Voici notre sélection des meilleures affaires à réaliser sur la plateforme. Bon à savoir : toutes les offres citées bénéficient de la livraison gratuite !

Le Poco X3 Pro : le milieu de gamme qui casse les prix est à 209,99 €

Avec la gamme Poco, Xiaomi s’adresse clairement aux joueurs mobiles. Le constructeur affiche ainsi une fiche technique pensée pour le mobile gaming. On compte d’abord sur un écran 6,67 pouces à taux de rafraîchissement 120 Hz, qui offre un affichage fluide en toutes circonstances.

Pour l’accompagner, Xiaomi a intégré à son Poco X3 pro un SoC Snapdragon 860, l’un des meilleurs du marché pour sa gamme, assurant ainsi les ressources nécessaires à la fois pour une navigation sans accroc, un streaming fluide, et une expérience de jeu optimisée.

Le Poco X3 Pro est également équipé de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage, de quoi stocker fichiers, photos et applications sans se soucier de l’espace disponible. Côté photo, le Poco X3 Pro propose un quadruple module dont le capteur principal caracole à 48 Mpx, une belle performance pour un mobile vendu habituellement autour de 300 euros. Cerise sur le gâteau enfin, l’autonomie record épaulée par une batterie de 5&60 mAh et la charge rapide 33W.

Pendant le Black Friday, Ebay propose le Poco X3 Pro à 209,99 euros, soit presque 100 euros moins cher que son prix habituel. Une occasion à ne pas manquer, d’autant plus que le smartphone a été noté 8/10 lors de son passage par la rédaction.

Le très bon OnePlus 9 est à 439,99 € pendant le Black Friday

Encore une fois, OnePlus a tapé fort avec son OnePlus 9, et propose un produit complet pour un prix habituellement situé autour de 650 euros dans sa configuration 8+128 Go.

Pendant ce Black Friday, le prix de ce très bon smartphone (qui a obtenu un 8/10 lors de son test), passe à 439,99 euros. Pour ce tarif, vous aurez : un bel écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, parfait pour une navigation fluide aussi bien dans vos applications préférées que sur les habituels services de streaming. On profite également de l’excellente interface OxygenOS (qui fera sous peu place à ColorOS, l’interface made in OPPO) épaulée par le Snapdragon 888 qui offre une expérience utilisateur sans accroc.

Côté photos, le OnePlus 9 dispose d’un très bon triple capteur 50+48+2 mégapixels. Le premier correspond à l’ultra grand-angle, le second au grand-angle et le dernier fait office de monochrome. En bref, le OnePlus 9 est un smartphone équilibré, à la fiche technique plus que complète pour sa gamme de prix. Il conviendra à des utilisateurs exigeants qui veulent un smartphone performant et abordable. Pendant le Black Friday, le OnePlus 9 est ainsi à 439,99 euros sur eBay.

Jabra Elite Active 75t : un son de qualité pour 109,99 €

Dérivés sportifs des Jabra Elite 75t, les écouteurs sans-fil Jabra Elite Active 75t bénéficient d’une belle fiche technique. Ils sont d’abord ergonomiques et pensés pour les utilisateurs en mouvement. Ils sont d’ailleurs certifiés IP57, ce qui signifie qu’ils résistent à la poussière et à la transpiration. Ils sont d’ailleurs garantis deux ans contre ladite poussière et ladite transpiration. On salue forcément la réduction de bruit active modulable présente sur les Elite Active 75t qui permet de choisir l’intensité de l’isolation audio. La compatibilité avec les assistants vocaux est également au menu puisque les Jabra Elite Active 75t sont compatibles avec Siri ou Google Assistant.

Endurants, ils bénéficient d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 5h30 et 24 heures en utilisant le boîtier de recharge. Une charge qui peut d’ailleurs s’effectuer au choix via le câble USB-C ou sans fil grâce à un chargeur adéquat. Enfin, l’application compagnon MySound permet d’étalonner les écouteurs pour qu’ils s’adaptent à la sensibilité de chacun. Le son ainsi optimisé par les égaliseurs s’adapte aux préférences de l’utilisateur.

Habituellement proposés autour des 180 euros, les Jabra Elite Active 75t sont pour le Black Friday proposés à 109,99 euros.

Le prix de la très bonne Xiaomi Electric Scooter 3 baisse à 399,99 €

Pour le Black Friday, la mobilité urbaine n’a pas été mise de côté et la Xiaomi Electric Scooter est actuellement à son meilleur prix. Excellente à tous points de vue, elle a d’ailleurs obtenu la très bonne note de 9/10 lors de son passage par la rédaction. Freins puissants, bonne tenue de route, et une ergonomie optimale, la Xiaomi Electric Scooter 3 est en plus très facilement transportable.

Elle bénéficie d’une autonomie d’une trentaine de kilomètres grâce à sa batterie de 7 650 mAh. La tenue de route est agréable, les freins et l’éclairage sont efficaces, bref c’est un quasi sans faute pour cette trottinette électrique aussi bien adaptée à un usage quotidien que de loisir.

Habituellement vendue autour de 450 euros, la Xiaomi Scooter 3 baisse à 399,99 euros.

Roborock S7 : le prix du champion du nettoyage chute à 449 €

Si vous envisagez de changer votre manière de faire le ménage, bonne nouvelle, le Roborock S7 est en promotion pour le Black Friday. Cet aspirateur laveur qui a obtenu l’excellente note de 9/10 bénéficie d’une très belle promotion. Habituellement vendu autour des 650 euros, il passe pendant le Black Friday à 449 euros.

Ses principaux atouts ? Une toute nouvelle brosse caoutchouc, plus efficace que la traditionnelle brosse à poils, et surtout une toute nouvelle technologie de nettoyage par vibration. Grâce à cette innovation, la serpillière du Roborock S7 peut effectuer jusqu’à 3000 mouvements par minute pour déloger au mieux la saleté au sol. L’aspirateur robot reconnaît également les différents types de sols et adapte à la fois son cycle de lavage, mais peut également lever la serpillière lorsqu’il croise la route d’un tapis. Un nettoyage simple, efficace, et sans lever le petit doigt. Qui dit mieux ?

Acheter sur eBay en toute confiance

Si les offres vous intéressent, mais que vous hésitez encore, on vous rappelle les quelques points essentiels à retenir pour acheter en toute confiance sur eBay :