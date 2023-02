Duel au sommet entre le Samsung Galaxy S23 Ultra et l'iPhone 14 Pro Max d'Apple. Deux excellents smartphones du segment haut de gamme qui s'affrontent frontalement pour vous séduire (pour peu que vous ayez le budget nécessaire). Nous avons comparé point par point les deux appareils pour savoir lequel était le meilleur pour vous.

L’année 2023 a démarré en fanfare avec le lancement du Galaxy S23 Ultra. Bourré de puissance et prêt à livrer une âpre bataille pour s’arroger le titre de meilleur smartphone, le nouveau fleuron de Samsung croisera forcément le fer avec l’iPhone 14 Pro Max d’Apple. Deux grands téléphones qui s’adressent à un public exigent et en droit de pinailler au vu des prix pratiqués par les deux constructeurs. Lequel est fait pour vous ? Quelques réponses vous attendent dans ce comparatif.

Avant d’aller plus loin, sachez que vous pouvez évidemment retrouver nos avis complets sur chacun des deux appareils opposés aujourd’hui :

Fiches techniques des Galaxy S23 Ultra et iPhone 14 Pro Max

Modèle Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 14 Pro Max Version de l'OS Android 13 iOS 16 Interface constructeur One UI N/C Taille d'écran 6.8 pouces 6.7 pouces Définition 3088 x 1440 pixels 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 500 ppp 460 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Snapdragon 8 Gen 2 A16 Bionic Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 740 Apple GPU Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go N/C Mémoire interne (flash) 256 Go, 512 Go, 1 To 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 10 Mpx

Capteur 4 : 10 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx 12 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Non Ports (entrées/sorties) USB Type-C Lightning Batterie 5000 mAh N/C Dimensions 78,1 x 163,4 x 8,9 mm 77,6 x 160,7 x 7,85 mm Poids 233 grammes 240 grammes Couleurs Noir, Violet, Vert, Beige Noir, Argent, Or, Violet Indice de réparabilité ? 8,2/10 N/C Prix 1 379 € 1 449 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design : dans la cour des grands

Pour parler design, il faut d’emblée mentionner un détail de la plus grande importance. Qu’il s’agisse du Galaxy S23 Ultra ou de l’iPhone 14 Pro Max, nous avons affaire à des smartphones GRANDS. Vous aimez les formats relativement compacts, les téléphones faciles à utiliser pour les plus petites mains et plutôt légers ? Soyons francs, vous n’avez rien à faire sur cet article, passez votre chemin. Le terme « phablette » est (heureusement) tombé dans l’oubli depuis un petit bout de temps, mais ces deux appareils auraient pu être ainsi qualifiés.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Anthony Wonner – Chloé Pertuis

Leurs dimensions et poids parlent d’elles-mêmes :

78,1 x 163,4 x 8,9 mm et 233 grammes pour le Samsung Galaxy S23 Ultra ;

77,6 x 160,7 x 7,85 mm et 240 grammes pour l’iPhone 14 Pro Max.

Deux sacrés morceaux qui assument pleinement leur aspect massif. Malgré ces similitudes, les adversaires de ce comparatif ne partagent pas du tout le même ADN. Le Galaxy S23 Ultra possède un look très industriel avec des coins anguleux et des bords considérablement aplanis pour raffermir la prise en main. Un grand rectangle qui verse tout de même dans la subtilité avec un poinçon en façade plutôt discret. À l’arrière, les quatre caméras (ainsi que l’autofocus laser) semblent intégrées indépendamment les unes des autres pour former un élégant « F ».

iPhone 14 Pro Max // Source : Anthony Wonner – Frandroid

L’iPhone 14 Pro Max va dans une autre direction esthétique, mais celle-ci n’est pas moins raffinée. On arrondit les angles, mais les bords deviennent encore plus droits pour se caler dans le creux de votre main. À l’avant, attention, votre œil pourrait être attiré par le Dynamic Island qui remplace l’encoche qui frappait le front de tous les smartphones Apple depuis l’iPhone X. Nous y reviendrons un peu plus tard. À l’arrière, le logo de la Pomme se veut faussement discret : sans être ostentatoire, il saute tout de même aux yeux. Enfin, le triple appareil photo est contenu dans un carré brisant un tantinet l’homogénéité du dos.

Dans les deux cas, ce sont des smartphones aux excellentes finitions, dotés de matériaux résistants, étanches, etc. C’est un duel de fleurons dignes de ce nom dans lequel la crème de la crème affronte la crème de la crème. Seul le parfum change.

Écran : la qualité Samsung, même chez Apple

Dans le duel des écrans, nous pourrions presque parler d’un combat entre Samsung et Samsung. Le géant sud-coréen se fournit en effet auprès de sa filiale Display. Or, cette branche livre aussi des dalles à Apple. Autant vous dire que si vous souhaitez de l’Oled de qualité, vous serez gâté, quel que soit votre choix à la fin. L’intensité des contrastes ne sera jamais un problème. La luminosité maximale non plus. Nous avons mesuré, en HDR, un pic à 1609 cd/m² sur le Galaxy S23 Ultra et à 1883 cd/m² sur l’iPhone 14 Pro Max. C’est tout bonnement énorme à chaque fois. La lisibilité des contenus affichés ne fera jamais défaut.

iPhone 14 Pro Max // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Vous aimez les grands écrans ? Ça tombe bien. Nous évoquions, dans la partie précédente, la taille imposante des deux smartphones. Or, il faut bien cela pour proposer des diagonales importantes. Retenez donc les éléments qui suivent.

Samsung Galaxy S23 Ultra : 6,8 pouces (19,3:9), taux de rafraîchissement adaptatif (1 à 120 Hz), Full HD+ par défaut et capable d’aller jusqu’en QHD+ (3088 x 1440 pixels) ;

6,8 pouces (19,3:9), taux de rafraîchissement adaptatif (1 à 120 Hz), Full HD+ par défaut et capable d’aller jusqu’en QHD+ (3088 x 1440 pixels) ; iPhone 14 Pro Max : 6,7 pouces (19,5:9), taux de rafraîchissement adaptatif (1 à 120 Hz), 2796 x 1290 pixels.

Sur le plan matériel, rien à redire donc. Toutefois, Samsung et Apple n’en font pas la même chose. Le Galaxy S23 Ultra est calibré par défaut dans un mode d’affichage faisant peu cas de la fidélité des couleurs et préférant sublimer celles-ci pour en mettre plein la rétine. L’iPhone 14 Pro Max va dans l’autre direction : sa dalle tend à se rapprocher des tonalités de la vraie vie, mais va sensiblement moins loin que son adversaire pour couvrir une large palette de couleurs. Samsung l’artiste, Apple le réaliste.

iOS s’inspire d’Android, Android s’inspire d’iOS

La bataille entre le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max est aussi un duel entre deux OS. Android 13 d’un côté avec l’interface Samsung One UI 5.1. De l’autre, iOS 16, le bébé d’Apple. Pour autant, il est intéressant de voir à quel point les deux systèmes d’exploitation qu’on adore opposer s’inspirent en réalité l’un de l’autre.

Sur le Galaxy S23 Ultra, vous avez donc une fonction permettant de créer des modes comme sur iOS pour couper les notifications d’applications spécifiques par exemple. L’écran de verrouillage devient très personnalisable pour faire un peu comme les iPhone. Enfin, les mises à jour Android garanties sur quatre générations avec cinq années de suivi de sécurité, c’est un engagement de Samsung à saluer… et important pour se rapprocher de ce que peut proposer Apple (même si tout n’est pas comparable de ce point de vue entre les deux systèmes).

Sur l’iPhone 14 Pro Max, vous avez un mode Always On qui a fait son apparition — alors que cela existe depuis des lustres sur Android. Comptez aussi sur les widgets, le tiroir d’apps (appelé bibliothèque sur iOS) et les personnalisations plus nombreuses au fil des années. Autant de choses qui étaient pourtant plutôt associées à Android.

Quelles sont donc les différences à retenir ? Le Galaxy S23 Ultra garde dans sa manche un stylet S Pen qui se range dans un espace dédié, sur la tranche inférieure du téléphone. Pour prendre des notes manuscrites (même sur l’écran verrouillé), faire de la retouche photo précise ou dessiner, cet outil peut se montrer bien commode. Reste à savoir s’il s’agit d’un argument de vente ou non pour vous.

Du côté de l’iPhone 14 Pro Max, il y a évidemment Dynamic Island. Le smartphone a troqué l’encoche pour une pilule. Celle-ci loge le capteur photo frontal et le système Face ID, mais sert aussi à afficher quelques informations pratiques : minuteur, navigation étape par étape, lecteur de musique, affichage de résultats sportifs, etc. Au-delà de ça, iOS reste naturellement le système préconisé si vous avez d’autres appareils d’Apple. La firme de Cupertino accorde toujours une attention particulière à son écosystème. Vous vous y sentirez peut-être à l’étroit par moment, mais vos AirPods, votre Mac et votre Apple Watch fonctionneront de concert avec votre iPhone avec une simplicité exemplaire.

Photo : l’excellence contre l’excellence

Sachez-le tout de suite, ces deux smartphones sont excellents en photo. Ils n’optent cependant pas pour la même formule. Pour le Galaxy S23 Ultra, le maître-mot est polyvalence avec un capteur photo principal de 200 Mpx et deux téléobjectifs pour des grossissements optiques à x3 et x10. L’ultra grand-angle vient évidemment compléter le tableau. En face, l’iPhone 14 Pro Max s’équipe d’un capteur principal de 48 Mpx épaulé d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif x3.

Dans l’ensemble, le Galaxy S23 Ultra, sans en faire des tonnes, préfère les couleurs un peu plus saturées pour donner plus de peps aux clichés. C’est plus subtil que par le passé, mais cette patte reste décelable ici et là. C’est beau et agréable à l’œil et on sait à quel point ce traitement est apprécié par notre lectorat.

Quelques photos prises avec le Galaxy S23 Ultra :

Quelques photos prises avec l’iPhone 14 Pro Max :

L’iPhone 14 Pro Max mise sur un peu plus de justesse au centre de l’image. Il sera cependant plus facilement mis en difficulté par les dynamiques fortes, préférant se concentrer sur ce que le téléphone juge le plus important dans la scène.

En faible luminosité, la différence se jouera sur de petits détails. Photos plus éclairées sur le Galaxy S23 Ultra, effets lens flare mieux évités sur l’iPhone 14 Pro Max.

Zoom

Le Galaxy S23 Ultra va tout de même réussir à gratter quelques points sur les zooms. Le match est assez équilibré sur le x3 où le smartphone de Samsung comme l’iPhone 14 Pro Max s’en sortent brillamment.

Téléobjectif x3 du Galaxy S23 Ultra :

Téléobjectif x3 de l’iPhone 14 Pro Max :

Toutefois, on voit une belle différence avec le x10 qui permet d’aller chercher des détails tout en gardant une excellente qualité d’image puisqu’on est sur un grossissement optique sur le S23 UItra. Les détails sont nets et précis malgré la distance. C’est vraiment un énorme point fort face à l’iPhone 14 Pro Max.

Téléobjectif x10 du Galaxy S23 Ultra :

D’aucuns pourraient aussi évoquer le zoom x100 numérique, mais celui-ci sera utile dans des cas très précis seulement. Si vous tentez de prendre la Lune en photo par exemple.

Portraits

Autre point où les différences apparaissent bien : le mode portrait. Si celui de l’iPhone 14 Pro Max sait offrir un bokeh très doux et naturel, il manque de précisions sur le contour. Sur le Galaxy S23 Ultra, cette option réussit à être plus précise… sauf dans quelques cas où le téléphone peut magistralement se louper. En revanche, il faut souligner la qualité de cette fonctionnalité sur le téléphone de Samsung quand on l’utilise avec le x3. C’est là qu’il prend tout son intérêt.

Portraits Galaxy S23 Ultra :

Portraits iPhone 14 Pro Max :

Vidéo

Bien que de moins en moins vraie, cette tendance persiste : les iPhone sont toujours la référence en vidéo sur smartphone. Le mode action de l’iPhone 14 Pro Max est très impressionnant par sa stabilisation. Au-delà de ça, avec une prise de vue classique, les enregistrements 4K à 30 ou 60 FPS sont d’excellente facture que ce soit au niveau de la gestion des couleurs, du son ou de la mise au point automatique.

Le Galaxy S23 Ultra est vraiment très bon dans cet exercice également, il a juste encore quelques tout petits progrès à faire encore sur les points évoqués, notamment pour ne pas se trahir quand il doit stabiliser un mouvement brusque. Ce n’est clairement pas quelque chose que l’on peut lui reprocher, il fait juste face au meilleur dans ce domaine.

Performances : les petites puces font les géants

2023 promet déjà d’être une glorieuse année pour le marché haut de gamme des smartphones Android. La plupart d’entre eux devraient se doter du surpuissant Snapdragon 8 Gen 2 gravé en 4 nm qui balaie déjà tout sur son passage. Pour le Samsung Galaxy S23 Ultra, c’est une vraie bouffée d’air puisqu’il nous fait oublier les pénibles et frustrantes années d’Exynos sur les modèles européens. La comparaison avec la génération précédente ne laisse aucune place au doute : Snapdragon vs Exynos, c’est le jour et la nuit. Mais cette débauche d’énergie fait-elle le poids face à l’iPhone 14 Pro Max qui n’était pas le dernier pour jouer des mécaniques avec son Apple A16 Bionic (4 nm également) ?

Modèle Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 14 Pro Max AnTuTu 9 1205251 985620 AnTuTu CPU 261530 244095 AnTuTu GPU 529047 411716 AnTuTu MEM 240124 183366 AnTuTu UX 174124 146443 PC Mark 3.0 15899 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 58.8 FPS 3DMark Wild Life Extreme 3781 2956 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 23 FPS 17.7 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 97 / 70 FPS 54.4 / 41.6 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 108 / 126 FPS 53 / 90 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 303 FPS N/C Geekbench 5 Single-core 1538 1870 Geekbench 5 Multi-core 5036 5264 Geekbench 5 Compute 9588 15519 Lecture / écriture séquentielle 3011 / 1743 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire 109659 / 38793 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Les benchmarks que nous avons pu lancer sur les deux smartphones donnent un petit avantage en termes de puissance brute au Galaxy S23 Ultra (qui profite d’une puce un chouïa plus récente). Difficile d’affirmer que la différence se ressent réellement en jeu. Nous sommes à des niveaux de performances tels que la fluidité sera toujours de mise, presque sans chauffe. Retenez cependant que le choix de la puce n’influence pas que la puissance, le rôle du SoC est aussi déterminant pour l’autonomie comme nous allons le voir.

Batterie : les marathoniens

Fin 2022, l’iPhone 14 Pro Max — et sa batterie de 4323 mAh — avait fait de l’autonomie l’une de ses plus grandes forces. Résultat : il est « tout bonnement extraordinaire », lit-on dans le test de notre rédacteur en chef, le grand Manutou (il s’appelle Manu, on rigole bien). Imbattable ? En 2022, c’était sans doute le cas. Toutefois, le Galaxy S23 Ultra et ses 5000 mAh ne sont pas en reste. Le passage au SD8 Gen 2 a fait énormément de bien de ce côté-là puisque la nouvelle puce se montre excellente pour optimiser l’endurance de l’appareil.

Toujours pas d’USB-C sur l’iPhone 14 Pro Max // Source : Anthony Wonner – Frandroid

D’un côté comme de l’autre, vous pouvez tenir deux jours complets sans avoir à vous rapprocher d’une prise, même avec un usage assez actif enchaînant diverses applications. Évoquons peut-être un très léger avantage pour le smartphone d’Apple qui a déjà l’occasion de confirmer ses prouesses quelques mois après sa sortie. Le champion de Samsung est encore tout récent au moment où nous publions ce comparatif, mais il est très bien parti pour s’imposer comme une valeur aussi sûre que son concurrent.

Les autonomies monstrueuses des deux smartphones relèguent forcément la vitesse de charge au second plan, mais cela reste tout de même un critère important. Ici, le Galaxy S23 Ultra s’en sort mieux puisqu’il peut encaisser une puissance de 45 W pour retrouver 100 % d’énergie en à peine plus d’une heure. Pour l’iPhone 14 Pro Max capé à 20 W (et en Lightning), il faut patienter pendant 1h45 pour arriver au même point. C’est bon à savoir avant de prendre une décision.

Réseaux et communication : les petits détails

La 5G ? Évidemment ! Qualité d’appel quasi irréprochable ? Bien sûr ! Bluetooth 5.3, NFC et Wi-Fi 6 ? Parfaitement ! Les deux smartphones sont dans le haut du panier côté communication. Attention cependant à quelques petits éléments à retenir pour faire la différence.

La captation du réseau 4G en France peut-être un peu plus difficile pour l’iPhone 14 Pro Max lorsqu’on sous terre par exemple. Apple a cependant un petit train d’avance sur la connexion par satellite pour les appels d’urgence. Fonctionnalité qui devrait voir le jour sur le Galaxy S23 Ultra puisque c’est une option promise par sa puce. Mais il faut attendre le déploiement de Qualcomm puis celle de Samsung. Cela peut prendre du temps.

Enfin, le Galaxy S23 Ultra va un peu plus loin pour vos réseaux domestiques en étant compatible Wi-Fi 6E alors qu’il faudra vraisemblablement attendre l’iPhone 15 pour Apple.

Samsung Galaxy S23 Ultra ou iPhone 14 Pro Max : lequel choisir ?

Qu’il est difficile de choisir entre le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max ! Les qualités ne manquent pas d’un côté comme de l’autre. Un design très raffiné et robuste, un écran magnifique, une expérience logicielle à la pointe, une haute qualité photo dans différentes conditions de prises de vue, de la puissance à revendre et une autonomie à toute épreuve. Cette énumération méliorative s’applique pour les deux smartphones.

Pour tenter de les différencier, on pourrait citer avant tout les systèmes d’exploitation. Un utilisateur habitué à Apple, avec le budget nécessaire, s’orientera intuitivement vers l’iPhone 14 Pro Max pour rester dans cet écosystème où tout est si simple à connecter et mis à jour pendant très longtemps. Pour quelle raison irait-il donc voir ailleurs ? Il y a bien quelques raisons à lister, à commencer par la polyvalence photo poussée un bon cran plus loin sur le Galaxy S23 Ultra. Citons aussi une plus grande puissance brute, les capacités du stylet S Pen, le Wi-Fi 6E ou encore la charge allant jusqu’à 45 W.

Apple ne laissera cependant pas partir si vite ses fidèles clients et peut compter sur des fonctionnalités iOS, certes peu innovantes, mais diablement bien maîtrisées et soignées, une qualité vidéo encore au-dessus du lot, une pilule Dynamic Island qui peut en intéresser certains et une connexion par satellite d’ores et déjà disponible. Difficile donc de trancher pour vous puisque, selon le profil, un seul des petits détails évoqués ici pourrait faire pencher la balance dans un sens ou l’autre.

Et si tout cela ne vous a pas aidé à vous décider, reste encore la question du prix. Comptez sur un tarif conseillé de 1419 euros pour le Galaxy S23 Ultra dans sa configuration minimale à 256 Go de stockage.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy S23 Ultra au meilleur prix ?

Le prix officiel de l’iPhone 14 Pro Max démarre plus haut, à 1479 euros, pour une configuration moins bien fournie à 128 Go de stockage.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple iPhone 14 Pro Max au meilleur prix ?

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.